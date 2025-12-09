Kia přiznala, že její mimořádně ošklivou novinku lidé nekupují, přesto ji odmítá rychle změnit
Petr ProkopecPo stržení plachty z tohoto auta publikum jen zadrželo dech, něco tak bizarního nečekal nikdo. Internet byl okamžitě plný negativních komentářů, Kia přesto chvíli zkoušela tvrdit, že je vše v pořádku. Teď už to ani nezkouší, nový trik ale má - prý Tasman ve velkém stejně prodávat nechtěla, takže ho nechá, jak je.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Po stržení plachty z tohoto auta publikum jen zadrželo dech, něco tak bizarního nečekal nikdo. Internet byl okamžitě plný negativních komentářů, Kia přesto chvíli zkoušela tvrdit, že je vše v pořádku. Teď už to ani nezkouší, nový trik ale má - prý Tasman ve velkém stejně prodávat nechtěla, takže ho nechá, jak je.
Když Kia loni představila pick-up Tasman, sebevědomě prohlašovala, že jej bude prodávat nejméně 20 tisíc exemplářů rok co rok. Už během premiéry jsme ovšem naznačovali, že pokud by tohoto výsledku dosáhla, něco by se světem skutečně bylo špatně. A nebyl jsme sami, Tasman je totiž jedním z vůbec nejošklivějších nových aut posledních let, což klientela Korejcům záhy dala „sežrat“. Kia tak musela přikročit ke slevám, ovšem ani ty zájem nenakoply na očekávanou úroveň.
Jak nyní shrnují kolegové z Car Sales, firma se v listopadu v Austrálii, kde se vůz měl ve zmíněném počtu prodávat, zmohla na pouhých 607 dodaných kusů. To je zřetelně málo, korejská mizérie ale ještě lépe vyniká ve srovnání s výsledky konkurence.
Takového Fordu Ranger se ve stejném měsíci prodalo 4 515 exemplářů. Po Toyotě Hilux sáhlo 3 087 zákazníků, zatímco Isuzu D-Max dosáhlo na 2 119 registrací a Mazda BT-50 na 1 255 prodaných aut. Pro Tasman bylo dosavadním vrcholem září, kdy byl pick-up dodán 806 zájemcům. To znamená, že Korejec v daný měsíc nepokořil ani model Cannon, za kterým stojí čínský Great Wall Motor - ten dosáhl na 974 registrací. Že jde o prodejní fiasko, je snad už jasné každému.
Mnohý by čekal, že automobilka bude dál pět písničku o skvělé realitě, což chvíli i dělo. Teď už ale musela přiznat barvu. „Vidíme, že nám to nejde,” přiznal australským médiím šéf tamního zastoupení Kie Dennis Piccoli a pokusil se vše omluvit tím, že trh je dnes velmi fragmentovaný a prostředí vysoce konkurenční. To ale mnoho neomlouvá, podmínky pro ostatní nejsou jiné. A moc dobře nevyznívá ani snaha Piccoliho podat vše tak, že Kia tohle auto hned ve velkém hned stejně prodávat nechtěla.
„Nesprintujeme směrem k 20 tisícům prodaných aut ročně, vždy nám šlo o konzistenci a růst, takový je plán,“ uvedl dále. Dosavadní výsledky tím ale ignoruje, neboť prodeje v poslední době z beztak nízkých čísel klesají. I tak věří, že se v roce 2026 zvednou, se zmíněnými 20 tisíci registracemi ale zjevně už ani on nepočítá. A proto pouští do světa slova, ze kterých jen dál zůstává rozum stát.
Kia totiž podle něj nechce být jen značkou jednoho modelu, jakou je třeba Ford. Onen Ranger totiž v kombinaci s SUV Everest tvoří 88 procent veškerých australských prodejů modrého oválu. Korejci mají oproti tomu nabízet květnaté portfolio, v jehož rámci má Tasman pouze rozšířit záběr značky.
Je ale třeba si posvítit na celkové prodeje Kie v Austrálii. Loni totiž Korejci v zemi prodali 81 787 aut, načež vůbec poprvé překonali 80tisícovou metu. Bestsellerem se s 22 210 registracemi stalo SUV Sportage, za nímž skončil malý městský model Cerato (15 502 ks). To ovšem znamená, že pokud by se Tasman dostal na původně plánovaných 20 tisíc registrací, tvořil by se Sportage též víc jak polovinu všech prodejů. Pro Kiu tedy neměl být dodatečným pilířem, ale jedním z těch nejdůležitějších.
Nebylo by tedy od věci, kdyby si Korejci přiznali chybu a rychle přišli s pořádným faceliftem. Jenže podle produktového šéfa Rolanda Riviery na něco takového můžeme na základě vyjádření znovu pro Car Sales zapomenout. Místo toho bude Tasman „plně v souladu s obvyklými životními cykly, kdy obměny přichází po třech letech“. Dřív než v roce 2027 tedy facelift opravu nedorazí, což automobilku může stát opravdu hodně. Pokud tedy nepřistoupí k razantnějším slevám, což jí ovšem bude stát hodně tak jako tak.
Kia Tasman opravdu není vozem, který by se mohl ucházet o titul automobilové královny krásy. Místo toho mu většina přisuzuje „tvář, jakou může milovat jen jeho matka“. Ze slov zástupců korejské značky to tak skutečně vypadá a moudré kroky následkem toho nejsou. Foto: Kia
