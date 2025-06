Kia se nepoučila z fiaska sesterského Hyundai, jen na elektřinu přejde s těmi nejméně vhodnými modely včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Prý „musí”, ale to je nesmysl. Nemusí, chce. A proč chce, je otázkou. Hyundai si s úplně tím samým krokem nabilo čumák tak moc, že stejné rozhodnutí po pouhém roce zvrátilo. Kia ho chce o další dva měsíce zopakovat, jako by se nic nestalo.

Na sklonku února 2024 Hyundai oznámilo, že v Evropě již nebude nabízet spalovací vozy sportovní divize N, pouze ty elektrické. Nedávalo to žádný smysl, však jak Korejci mohli doufat, že lidé, kterým učaroval kupříkladu hot hatch i20 N za 599 990 Kč, najedou nebudou mít problém sáhnout po SUV Ioniq 5 N, ze které ovšem budou muset zaplatit trojnásobek, tedy 1 799 990 Kč? S touto naivitou navíc přišli ve chvíli, kdy už i těm největším optimistům bylo jasné, že elektrická revoluce neproběhne tak, jak si její strůjci plánovali.

Navíc jedním ze segmentů, kde se nezájem klientely projevoval nejhmatatelněji, byla třída sportovních aut. Ty se totiž pro elektrifikaci vůbec nehodí, když jim sice bateriový pohon propůjčuje schopnost bleskurychlé akcelerace, akceschopnost auta při rychlé jízdě je ale krajně omezená. Auta jsou to navíc velmi těžká a chybí jim přirozený zvuk a vibrace, které elektrické modely N od Hyundai jen dost trapně elektronicky napodobují.

Elektrické nadšení tak značce nepřekvapivě vydrželo pouhých 14 měsíců, letos na počátku dubna přišla s obratem. Spalovací vozy divize N se tak po fiasku předchozího záměru mají vrátit, jen zatím nebylo upřesněno, o jaké modely půjde. Testovací jezdec značky Alex Eichler ovšem nevylučuje ani návrat malé ostré „í-dvacítky“, to by byl návrat skutečně až na samý začátek.

Člověk by po zmíněném čekal, že když pochopí jedna část konglomerátu Hyundai-Kia, a sice ta mateřská, pochopí i ta druhá, de facto dceřiná. Jenže Kia si nejspíš potřebuje nabít nos sama. Tato značka tedy už nepočítá s žádnými spalovacími modely GT, mezi které patřil třeba Stinger disponující ve vrcholné verzi 3,3litrovým šestiválcem. Místo toho má budoucnost sportovních modelů ležet v elektrickém pohonu, jak dokládají typy EV6 GT a EV9 GT, ke kterým se v řádu několika měsíců přidá ještě menší EV3 GT.

Kolegům z Car Sales to sdělil produktový šéf australského zastoupení značky Roland Rivero, dle nějž značka něco takového udělat prostě musí kvůli emisním regulacím. „Dokonce i logo N je aplikováno na stále více elektrických produktů, a to z několika důvodů. Musíte se totiž vypořádat s globální situací, přičemž standardy CO2 jsou snižovány po celém světě. My se jim pak snažíme dostát co nejrychleji to jde,“ uvedl Rivero.

To je ale samozřejmě jen výmluva. Tento krok nemusí Kia udělat prakticky nikde, CO2 obvykle nejsou regulovány jako jiné emise per auto, ale obvykle jen flotilově. Kdyby tedy chtěla, vedle běžných elektrických modelů může nabízet sportovní spalovací a nikdo jí to nezakáže. Možná to je i v Evropě, ještě menší problém je to kdekoli jinde - USA míří k téměř úplnému uvolnění pravidel na tomto poli a ani Čína nikdy nebyla tak dogmatická jako EU. Problém je pak leda pár jednotlivých trhů typu Francie, Nizozemsko nebo Norsko, na ty ale automobilka nemusí brát ve svém globálním plánování zásadní ohledy. A i kdyby, měla by následovat primárně poptávku zákazníků, snaha vycházet primárně vstříc regulacím se zatím nevyplatila nikomu. Hyundai by o tom mohlo vyprávět.

Tohle ale Kia přehlíží a Rivero říká, že elektrická GT mají majitele uspokojit stejně jako ta spalovací. Což se prostě očividně neděje. Proč to Kia ignoruje a Hyundai se na to nečinně dívá, nevíme, ale kdo chce kam...

EV6 GT jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Zrychlením supersportů rozhodně dokáže oslovit, jenže něco takového vám nabídne každý druhý výkonnější elektromobil. Dál tu ovšem není nic, co by u nadšenců bodovalo. Foto: Kia



Auta jako šestiválcový Stinger nebyla tak rychlá a rozhodně nebyla dokonalá. Přesto se u nadšenců dočkala zastání. Taková už nebudou. Foto: Kia

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

