Kia se prý oficiálně vrací zpátky do Ruska. Už proběhla schůzka s dealery, venku jsou data, ceny i další detaily včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Korejcům už se zřejmě nechce přihlížet tomu, jak si jiní rozebírají jeden z jejich největších trhů. A velí k návratu. V zemi mají nabídnout hned pětici modelů, ovšem poměrně draho. Je tak otázkou, jak moc se jim povede splnit plány počítající hned s návratem na polovinu dřívějších prodejů.

Korejská automobilka po léta patřila k lídrům na ruském trhu, spolu s mateřským Hyundai se víceméně přetahovala o druhou a třetí příčku za vedoucí Ladou. Jenže poté přišel rok 2022, válka na Ukrajině a následné sankce, kvůli nimž Kia musela stejně jako ostatní výrobci ze „západu“ Rusko opustit. Když si přitom uvědomíme, že v roce 2021 zde prodala 205 801 nových aut, pak ji odchod musel bolet ještě víc než mladoboleslavskou Škodu.

Nebylo tedy až takovým překvapením, když se v uplynulých měsících začalo poměrně hodně spekulovat o návratu Korejců. A ten se nyní zdá být o dost reálnější, jak se na na Telegramu šíří obvykle dobře informovaný Oleg Moseev, bývalý šéf dealerské asociace ROAD. Právě on potvrdil, že Kia na návratu skutečně pracuje a je v naplnění tohoto záměru hodně daleko. Už má za sebou schůzku s místními dealery, během kterého byly oznámeny jak prodejní cíle, tak i ceny vozů, které budou v oficiálních showroomech značky nabídnuty.

Kia by byla ráda, kdyby se do tří let dostala na úroveň 100 tisíc prodaných ročně, tedy zhruba na polovinu někdejších čísel. Ale je to reálné? Třeba takové Picanto bude v Rusku nabízet od 1,5 milionu rublů, tedy od zhruba 413 tisíc korun. To je na 3,6metrového městského prcka hodně peněz, ostatně i u nás vám na základní provedení stačí 319 980 Kč. Rusové přitom nejsou zvyklí platit o 100 tisíc korun více než Evropané, obvykle naopak nakupují za nižší ceny.

Při pohledu na další částky lze nicméně Picanto ještě považovat za levné. Kia K4 totiž bude startovat na 2,8 milionech rublů (771 tisíc korun), Seltos na 3,5 mil. RUB (963 tisíc Kč), Sportage na 5 mil. RUB (1 376 000 Kč) a Sorento dokonce na 6,9 milionech rublů (1,9 milionu korun). To jsou vysoký sumy, přičemž si nejsme jisti tím, že je jakkoli ospravedlní třeba vrcholné motorizace či výbavy. Tovární záruka by ale mohla být argument.

Korejci budou vozy pro Rusko dovážet z Číny a Kazachstánu, kde již byly učiněny kroky potřebné k navýšení výroby a úpravě specifikací. Z obou zemí se pak ostatně vozy Kie importují i neoficiálně. Automobilka a jejích 120 dealerů tak bude soupeřit s neoficiálními prodejci. Zda pak budou moci jejich zákazníci využívat autorizované servisy, je otázkou, nicméně rubl nesmrdí žádnému technikovi.

Lze už jen dodat, že k návratu zahraničních výrobců se vyjádřil náměstek premiéra a bývalý minstr průmyslu a obchodu Denis Manturov. Podle něj stejně jako Kia jsou v zemi vítáni třeba Hyundai či Toyota, trochu však pochybuje o Renaultu. Aby totiž automobilky vůbec mohly zasednout se zástupci Ruska k diskuzi, je prý zapotřebí, aby se ve svých zemích zasadily o zmírnění sankcí. „Pak o tom můžeme hovořit,“ uvedl Manturov. Japonci a Korejci jsou v omezování obchodních vztahů s Ruskem dlouhodobě zdrženlivější, proto onen vstřícnější postoj, země EU už tradičně nikoli.

O vyjádření k celé věci jsme požádali centrálu Kie, zatím bez reakce. Pokud se nějaké dočkáme, do článku ji doplníme, popř. se k tématu vrátíme.

Korejci se vrací na ruský trh, přičemž třeba SUV Seltos vyrobené v Číně či Kazachstánu zde oficiálně nabídnou za téměř milion korun. Dost pravděpodobně je tak čeká zklamání. Foto: Kia

Zdroje: No Limits Drive@Telegram, Auto Mail.ru

