Kia se vydává na sebevražednou misi, bude garantovat budoucí hodnotu elektromobilů, které na ceně ztrácí jako nic jiného

/ Foto: Kia

Z marketingového hlediska je to dobrý nápad, neboť relativně účinně odstraňuje jednu z klíčových obav z koupě elektromobilu mezi zákazníky. Problém je ale v tom, že pokles hodnoty je objektivní, Kia mu tímto nezamezí a celou party bude muset tak jako tak někdo zaplatit. A to může hodně bolet.

Kia letos v březnu představila nový model EV9. Ruku na srdce, je to další z elektrických nesmyslů, které by se nikdy nedostaly na trh, nebýt politických tlaků na jejich rozšíření. V momentě premiéry jsme neznali detailní specifikace vozu, teď už je známe. A nevyznívají ani o trochu pozitivněji, než jsme předpokládali.

Nebudeme vás v tomto článku zatěžovat přílišnými detaily, stačí říci následující. Jde o velké SUV (5 010 mm na délku), které s ekvivalentem pouhé 24litrové nádrže na naftu (95 kWh použitelné kapacity baterek), hmotností přes 2,5 tuny a výkonem až 384 koní zkouší hrát roli široce použitelného auta. Nemůže jím být, kdyby ale stálo třeba 500 tisíc Kč, jistě by umělo oslovit. Ono ale stojí - podržte se - 1,95 milionu Kč v úplném základu, verze GT-Line na fotkách začíná na 2,1 milionu Kč.

Jestli Kia prodá víc jak pár desítek těchto aut za rok (a to včetně těch, která odebere sama a nařídí jejich koupi dealerům), budeme se hodně divit. Je to klasická past poměru hodnoty a ceny, která je ve srovnání se spalovacími alternativami v tomto případě až neuvěřitelně krutá. Považte, že za cenu od 2 017 600 Kč dnes můžete mít BMW X5 s dieselovým šestiválcem, tedy auto prestižní značky, které má s 298 koňmi dokonce vyšší výkon (protože základní EV9 má jen 204 koní), je o 300 kg lehčí a jeho využitelnost je násobně vyšší - může jet kdykoli kamkoli až do zblbnutí. A žádoucí ojetina se slušnou hodnotou to bude ještě za 10 let. Řekněte nám jediný důvod, proč chtít místo něj Kiu? Její krásné oči? Může být, ale tím budeme s výčtem u konce.

Právě Kia totiž bude své majitele nepochybně trápit nejen svou omezenou použitelností, ale především extrémním propadem hodnoty. Je to koktejl k pohledání - drahé auto neprestižní značky s velmi specifickým designem... Už to by stačilo, přidejte elektrický pohon, který sám o sobě posílá cenu ojetých aut ke dnu a máme před sebou jednoho z horkých kandidátů na nového krále ztráty hodnoty.

Kia to ví, ono to ostatně nejde nevědět. Oficiálně tedy - hezky diplomaticky řečeno - připouští, že „vyhlídky na ztrátu hodnoty elektrických aut jsou dalece neznámé”, a tak se právě s tím rozhodla bojovat. Nevíme, jak tomu bude u nás, ale přinejmenším v Austrálii nastartuje v lednu program Guaranteed Future Value (Garantovaná budoucí hodnoty, GFV), který se zprvu bude týkat právě elektromobilů. A majitelům bude přinejmenším v případě některých způsobů financování garantovat konečnou cenu vozu v momentě konce splácení, pakliže bude v adekvátním stavu, nepřekročí sjednaný kilometrový nájezd a nebude poškozené.

Na první dobrou je to správný nápad. Moudrého kupce musí nejasné vyhlídky na to, jestli ho auto bude během pár let stát na ztrátě hodnoty 200 tisíc nebo 1,2 milionu nutně odrazovat. Tohle sice neřeší fakt, že EV9 je technický nesmysl, ale aspoň klid na duši to zákazníkům dává. Kia navíc jistě doufá, že touto cestou částečně ovlivní trh s ojetinami, neboť to bude ona, kdo bude mít nad jeho částí skrze zpětné výkup aut moc. Ale řeší to ve výsledku něco?

Z hlediska reálné koncové hodnoty jistě ne. Ani kdyby Kia skupovala všechny ojeté modely EV9 k sobě, nedonutí nikoho zaplatit za něj víc, než chce dát, to už se ukázalo mnohokrát. Pro zákazníka to řešení je, ale znovu - objektivní stav věcí to nezmění. Pokud tedy EV9 (řekněme) ztratí reálně za 3 roky na ceně 70 procent hodnoty (1,4 milionu Kč), Kia ale bude garantovat pokles na o 50 procent (ztráta 1 milion Kč), bude muset těch 400 tisíc vzít ze svého a zaplatit je. Pokud takto bude sanovat problém pár kupců za rok, je to fuk, jde o relativně levný marketing. Ale pokud to chce takto dělat plošně pro všechny kupce elektrických modelů? Pak se nedoplatí, je to sebevražedná mise.

Pokud by jí takový přístup neměl přivést ke krachu, nakonec jí zbydou jen tři realistické možnosti - program zrušit, slibovanou cenu snížit, popř. splátky nafouknout tak, aby si to všechno stejně zaplatil zákazník sám. K čemu to je? Cokoli z toho jen zasadí pověsti elektromobilů další ránu. Je to prostě klasická past snahy napravit objektivně problematický stav věcí jakousi (v tomto případě) „vnitřní dotací”. Jako na každou jinou na ni dojdou peníze, pokud se objektivně problematický stav věcí nezmění. A to u EV9 není možné jinak než představením nové generace či drastickou slevou - výše zmíněný mix vlastností za ceny okolo 2 milionů Kč přinese propady hodnoty jako blázen stůj co stůj.

Kia EV9 je jen další elektrický vtip, nesmyslné, prakticky neprodejné auto. Žehlit jeho vrozené problémy umělými garancemi zůstatkové hodnoty po nějakém čase se Kie ve výsledku nemůže vyplatit. Foto: Kia

