Kia v Evropě začala testovat nový velký spalovací kombík, poprvé ho nafotili. Pokud Škoda odpíská stejnou Octavii, má problém

Korejci dnes v nižší střední třídě už dva kombíky nabízí, žádný z nich se ale velikostně nevyrovná Octavii. Tento je větší. A pokud škodovka přejde právě s Octavií na elektrický pohon, může mít Kia v souboji s českým bestsellerem pořádný trumf v rukávu.

V loňském roce si Evropané koupili 6,92 milionu nových SUV, tedy o čtyři procenta víc než v roce předchozím. Šlo tak znovu o nejpopulárnější karosářský styl, je ale třeba říci, že se tu trochu míchají hrušky s jablky. Do stejného pytle se hází Dacia Duster, Škoda Kodiaq, BMW X7 i Lamborghini Urus, což se u jiných karosářských typů tak úplně neděje. Třeba hatchbacky jsou obvykle jen auta od nejmenších po nižší střední třídu, kombíky neexistují v nejnižších ani nejvyšších segmentech atp.

To vysvětluje, proč jiné třídy nezachází zase tak rychle, jak by tento výsledek velel - pokud bychom se podívali jen na kompaktní auta, zjistíme, že zrovna hatchbacky, liftbacky a kombíky mezi nimi nejsou ničím zanedbatelným, právě naopak. Když si pak vezmeme, že na všechny hatchbacky, sedany a kombíky loni připadlo 5,36 milionu registrací, máme tu najednou pořádný kus tržního koláče. Nakonec nejprodávanější škodovkou je pořád naprosto suverénně Octavia před Fabií. Tyto dva modely si jen loni koupilo v Evropě 288 tisíc lidí, téměř třikrát tolik než jakéhokoli z žádaných SUV v nabídce značky.

To také vysvětluje, proč chtějí ve stejných třídách uspět i jiní. A vysvětluje to také nový evropský úlovek špionážních fotografů, který do světa poslali kolegové z Autocaru. Na snímcích je přes kamufláž jasně vidět, že Korejci začali na starém kontinentu testovat nový kombík vycházející z modelu K4. Ten se již ukázal jako čtyřdveřový sedan a pětidveřový hatchback, ani jedna verze však na starém kontinentu není nabízena. Místo toho jsou hlavní revírem tohoto vozu Spojené státy, Kanada a Mexiko, nabízen je ovšem také v Austrálii a na Středním Východě.

Britské zastoupení Kie kolegům nepřekvapivě nepotvrdilo, zda tu takové auto chce nabídnout, ale co jiného by tu s prototypy zrovna kombíku Korejci dělali - téměř nikde jinde to populární karosářský styl není. Podstatné v tomto kontextu je, že model K4 je delší než stávající Ceed, který se jako kombík prodává též. Pokud by tedy Korejci nabídly spolu či místo Ceedu (prodává se od roku 2018) novou K4 kombi, mohli by citelně lépe konkurovat Škodě. Navíc je třeba dodat, že K4 je spalovací auto a K4 Wagon, jak by se zřejmě novinka jmenovala, je spalovacím autem.

To je stále daleko nejžádanější koncepce, takže pokud by na trh přišla někdy v roce 2026, měla by před sebou ještě hezky dlouhou budoucnost. Vedle toho chce Škoda novou Octavii udělat jen elektrickou a tu dosavadní maximálně nějaký čas doprodávat. Pokud to udělá, K4 Wagon pro ni může být slušný bolehlav.

Kia K4 je od loňska k mání jakožto sedan a hatchback, přičemž druhý zmíněný na délku měří 4 430 milimetrů, tedy o nějakých 10 cm více než současný evropský Ceed jakožto hatchback. Kombík na stejných základech by tak byl větším autem a lepším konkurentem neskromně pojaté Octavie. Foto: Kia

