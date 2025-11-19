Kia zastavila příchod další elektrické novinky na některé trhy, ač o ní ještě loni básnila. Tohle nevypadá dobře
Petr ProkopecZáplava nových elektrických modelů po léta dalece nekorespondovala s poptávkou, poslední kapkou se ale stalo až utlumení části zájmu uměle vyvolaného dotacemi. Korejská automobilka tak už poněkolikáté v poslední době ruší dříve avizovaný příchod elektrické novinky.
Ještě loni v době pořádání autosalonu v Los Angeles byla Kia plná optimismu a počítala s tím, že americký trh zaplaví elektromobily všeho druhu a zbourá s nimi bank. Jenže nakonec na hromadě trosek skončily především jejich plány, do kterých hodili vidle nejprve zákazníci a pak i Donald Trump se svou družinou. Lidé totiž po vozech jako EV6 a EV9 nikdy vyloženě neprahli a jejich velmi omezený zájem pak vyšel plně najevo ve chvíli, kdy se již museli spoléhat pouze na svou peněženku. Říjnové registrace těchto auta se tak propadly o 71 procent u menšího SUV a o 66 procent u toho většího.
Je navíc krajně nepravděpodobné, že by se odbyt na někdejší čísla, která sama o sobě nebyla oslnivá, v ohledné době vrátil. Pokud vůbec na něco takového ještě dojde. Korejci se tak nepřekvapivě rozhodli, že své plány roztrhají na malé kousíčky. Před pár dny proto oznámili, že ruší příchod modelu EV4 a odkládají vstup EV4 na americký trh, a to „na neurčito“. Z této fráze se ale snadno může stát „navždy“, neboť elektrickému sedanu nehraje do not vůbec nic. Kromě nevyhovujícího pohonu se totiž dočkal jedné z nejošklivějších karoserií posledních let.
Nyní tu máme další zrušený plán prodeje, tentokrát spojený s vrcholnou verzí GT zmíněného SUV EV9. To se v americké premiéře ukázalo loni na autosalonu v Los Angeles, kde Kia uvedla, že první kousky si zákazníci převezmou v letošním druhém pololetí. To nám ale odstartovalo už před čtyřmi a půl měsíci, showroomy a dealerská parkoviště však nadále zejí prázdnotou. Náhoda to není - a automobilka kolegům z Car and Driver sdělila pomalu totéž, co zaznělo u EV4. Tedy že příchod vozu na trh byl zrušen přichází „do dalšího oznámení“, a to kvůli „měnícím se podmínkám na trhu“.
To je vlastně velmi rozumné rozhodnutí, neboť EV9 GT by aktuálně v Americe pouze generovala náklady spojené se zahájením prodeje. Klientelu by ovšem nelákala ani přes 508 koní, za jejichž produkci jsou zodpovědné dvě elektrické jednotky. Je totiž třeba si uvědomit, že pokud by vůz dorazil k dealerům, ti by jej nabídli minimálně za 76 tisíc dolarů, tedy za zhruba 1,6 milionu korun. Ve srovnání s českou cenou (2 324 980 Kč - skutečně tak moc) je to možná ještě přijatelná částka, ovšem ne z amerického úhlu pohledu.
Za přibližně stejné peníze totiž u takového Dodge dostanete Durango. Tedy sice konstrukčně starší SUV, ovšem podobně velké. Hlavně však jde o verzi SRT Hellcat, která se pyšní 6,2litrovým osmiválcem Hemi naladěným na 720 koní. Vedle takového vozu Kia opravdu nemá co nabídnout, ostatně pro řadu lidí je pádným argumentem k odmítnutí už vzhled EV9. Zmíněné říjnové prodeje všech zbývajících verzí, které vystoupaly jen na 666 kusů, to jen dokládají. A to je s méně výkonnými verzemi spojena přijatelnější cena. Ovšem ani tak Amerika nemá zájem a nedá se říci, že by Evropa měla - EV9 tu též paběrkuje 655 prodaných aut (i s verzí GT) za minulý měsíc ještě míň než v USA. Tady se ale dál vesele přerozděluje, a tak automobilky rajtují i mrtvé koně, v Americe už to nemá cenu - doslova.
Elektrické SUV EV9 GT se dle původních plánů USA mělo dávno prodávat, vznikly i tyto oficiální fotky americké verze. Jenže Korejci hodili ručník do ringu, neboť pochopili, že by si s tímto autem nevydělali ani na tisk katalogů. Foto: Kia
Zdroj: Car and Driver
