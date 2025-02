Kie asi nestačí, že její poslední novinky odrazují už pohonem, přidala jim tedy ještě bizarní design před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Tohle auto vypadá, jako by bylo těhotné a každou chvíli mělo vypustit mladé. Jenže nic takového není odrazem reality, je prostě ošklivé. Jen si nejsme jisti, jestli nás víc odrazuje sedan. Anebo nám s žaludkem víc hýbe hatchback.

Quo vadis, Kia, chce se mi zvolat při pohledu na poslední novinky korejské automobilky. I když abych byl upřímný, rovnou se mi dere na mysl u nepublikovatelná odpověď. Jak jsem už párkrát zmínil, jsem majitelem Kie Cee'd druhé generace, které Peter Schrayer vetkl natolik nadčasový design, že i faceliftované verze byly spíš krokem zpátky. Generace třetí pak zpočátku rovněž kupředu nemířila, teprve až její omlazení z roku 2021 přivedlo Korejce zpátky na výsluní. Jakkoli je otázkou, jak tomu bude za dalších deset let.

Při pohledu na zcela nový elektromobil EV4 mám nicméně pocit, že Kia se snažila přijít s tak ošklivým vzhledem, aby lidé ani nemysleli na to, co vůz pohání. Nemáme tu totiž ani v nejmenším kandidáty na titul královny krásy, místo toho bude pouze sedan soupeřit s hatchbackem o to, který z nich hýbnul většině lidí žaludkem. Po ikonickém tygřím čumáku totiž vpředu nezůstal ani náznak, místo toho je třeba počítat s výrazným zešikmením přední kapoty, kdy po stranách trůní vertikálně stylizovaná světla a pod nimi vybrání nárazníku.

Protože jde hlavně o verze GT-Line, lze zrovna u nárazníků čekat u nižších úrovní výbavy trochu méně dramatu. Zda to ale je dále na škodu či naopak k užitku, je znovu na každém, Kia by nicméně obě verze měla naplno ukázat za deset dní, tedy 27. února. V té chvíli zjevně také zjistíme, s jakým designem litých kol lze počítat, neboť aktuálně představené dvoubarevně lakované devatenáctky vlastně pohled z boku ještě zhoršují. A je jedno, zda mluvíme o provedení, které se tváří jako třípaprskové, či o tom, které je stylizováno do čtverce.

Stejně tak je třeba vyčkat s pohledem do kabiny, jakkoli v tomto ohledu by nás již pomalu žádné překvapení čekat nemělo. EV4 totiž najede na stejnou stylizaci, s jakou je spojena celá elektrická rodina Kie. Počítat lze tedy s minimalismem, kdy většina ovládacích funkcí je již soustředěna na centrální obrazovku multimédií. Doufejme, že automobilka zapracuje na lepší intuitivnosti ovládání, hlavně co se týče deaktivace asistenčních systémů - kromě čínských aut totiž ty její fungují z celé branže snad nejhůř.

Po stránce mechanické pak lze očekávat víceméně totéž, s čím je spojena Kia EV3. Na výběr tedy bude mezi dvěma pakety baterií (58,3 a 81,4 kWh), s nimiž ale nejspíše bude spárován pouze vpředu usazený elektromotor naladěný na 204 koní. Dojezd se pak u větších akumulátorů natáhne na nějakých 600 km, ovšem pochopitelně pouze v teoretické rovině. V té praktické čekejme spíše 450 km. Ceny pak nejspíše stejně jako u EV3 budou startovat pod milionem korun, zatímco vrcholné provedení GT-Line pod 1 250 000 Kč nezamíří. Přemýšlíme nad tím, čím chce tohle auto zaujmout. Tedy pozitivně, negativních reakcí za design jistě získá dost.

Názor na design je siceb vždy věcí čistě subjektivní, ovšem na korejské novinky se opravdu nedá dívat ani za předpokladu, že patříte mezi dlouholeté fanoušky značky. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.