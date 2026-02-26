Klání o automobilovou brutalitu roku má už v únoru svého vítěze, tohle auto má „mimo soutěž” zničit všechny a všechno

Jistě tušíte, v čem má tohle auto své základy, z původního stroje už tu ale nezbylo prakticky vůbec nic. Originál měl na svou dobu slušně vytažené blatníky, jeho moderní podoba je ještě o řád přifoukla. A protože silniční verze jí byla málo, tahle znovu nafoukla už přifouknuté.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: HWA, tiskové materiály

Jistě tušíte, v čem má tohle auto své základy, z původního stroje už tu ale nezbylo prakticky vůbec nic. Originál měl na svou dobu slušně vytažené blatníky, jeho moderní podoba je ještě o řád přifoukla. A protože silniční verze jí byla málo, tahle znovu nafoukla už přifouknuté.

Pokud některé materiály perete v pračce na špatnou teplotu, srazí se vám, pak můžete hedvábnou košili či halenku předat leda dětem nebo ji navléknout na jejich barbíny. Hans Werner Aufrecht ale zjevně přišel na způsob, jak vše zase zvětšit. Jakkoli je otázkou, zda by jeho recept mohl být použit jinde než mimo automobilovou branži. Mluvíme tu totiž o jednom ze zakladatelů AMG, který v roce 1993 prodal 51procentní podíl ve firmě Mercedesu. Přitom došlo také na oddělení závodní divize, která pod jeho iniciály HWA pokračovala v samostatné činnosti. A pokračuje v ní dodnes.

Společnost se ale nakonec nedržela jen svého kopyta a v roce 2024 přišla se svým prvním silničním vozem, restomodem postaveným na bázi Mercedesu 190E 2.2-16 Evo II. Oproti originálu jej pak přifoukla jak v oblasti blatníků, tak i zadního křídla. A ve finále rovněž pod kapotou. Nahoru ale souběžně s tím letěla i cena, HWA si totiž za své EVO účtuje minimálně 714 tisíc Eur neboli přibližně 17,3 milionu korun. Vyrobeno pak bude jen 100 kusů, v této době ale už můžete jen zkusit uplatit některého z rychlejších šťastlivců.

Loni HWA šokovalo oznámením, že k vývoji přistupovalo podobně jako mnohem větší automobilky a během 60 nárazových testů zničit až desítky aut (na každý test není třeba nové). To je s ohledem na omezenou produkci neskutečné, pročež jsme naznačovali, že Němci si tu zjevně staví základy pro budoucnost. A to se nyní potvrdilo, na světě je totiž EVO.R. Tedy závodní verze dosud pouze silničního vozu a jinak také ono Aufrechtovo „nafukovací prádlo“. Dále přifouknuty totiž byly jak blatníky, tak křídlo nebo difuzor.

Milým pomrknutím na minulost je žlutý film na světlech, ta ovšem používají moderní diodovou techniku. To je podstatné, neboť nejde o žádnou „garážovou královnu“, nýbrž čistokrevný závodní speciál, který čeká ostrý start se vším všudy. HWA totiž tři exempláře přihlásilo do závodu 24 hodin Nürburgringu. Pojedou pak ve zvláštní třídě SP-X, což znamená, že se všichni bojí, jak rychlý tento stroj bude - o celkové vítězství totiž bojovat nemůže, i kdyby byl náhodou suverénně nejrychlejší.

Oznámeni pak již byli také první tři jezdci, kdy Sebastian Asch a Luca Ludwig jsou synové Rolanda Asche a Klause Ludwiga, kteří v 90. letech závodili v DTM, a to právě s Mercedesem 190E. Jablko tedy nepadlo daleko od stromu, jen se nasoukalo do přifouklé karoserie. Mimo to se pak za volant posadí Markus Winkelhock, trojnásobný vítěz 24 hodin Nürburgringu. Další jména se objeví později, stejně jako kompletní technické informace. Už teď ale víme, že jde možná už teď o vítěze klání o automobilovou brutalitu roku, to je zjevné od pohledu.


Při pohledu na závodní EVO.R má člověk pocit, že blatníky tvoří tak třetinu šířky vozu a křídlo více než polovinu zádě. A ono to tak možná i je. Foto. HWA, tiskové materiály

Zdroj: HWA

Petr Prokopec

