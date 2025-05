Klasické Porsche 911 dostalo nový život s úchvatným novým motorem 4,0 bez turba, točí až 8 tisíc otáček před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nač od podstaty měnit, co funguje, když to můžete „jen” vylepšit? Kultovní kupé generace 964 tak v tomto případě nepřišlo o svůj typický plochý šestiválec, moderní jednotka s vodním chlazením ale dává 420 koní za úžasného zvuku.

Klasická Porsche 911 rozhodně mají hodně co do sebe, i když rychlostí dnes už neokouzlí. Jenže když je hodláte ve vyšším tempu protáhnout sérií zatáček, zapotíte se u toho tak, až vám pot bude stékat do kalhot. Dáno je to usazením motoru za zadní nápravu, díky čemuž ta přední nabízí ničím nerušenou komunikační dálnici mezi vámi a koly. Ovšem právě tato koncepce stojí i za pernými chvilkami, neboť od vás v podstatě vyžaduje, abyste vodili kladivo lehkou násadou napřed.

Pro řadu lidí jsou tyto vlastnosti nedocenitelné, pročež neváhají utratit majlant, aby jejich vůz zůstával ve skvělé kondici. Někteří ale chtějí ještě víc a právě pro ně je tu společnost Singer. Ta byla založena před patnácti lety, kdy poprvé osadila klasické Porsche 911 modernější technikou. A v této misi pokračuje dodnes, přičemž aktuálně si posvítila na klasiku z 80. let, a sice generaci 964 v její vzácné verzi Super Sport Equipment (neboli Carrera SSE).

Toto provedení bylo pro Zuffenhausen zpočátku tak trochu minela, neboť automobilka chtěla lidem nabídnout vzhled 911 Turbo, ovšem bez přeplňovaného motoru, který v té době trápila ohromná turbodíra. Ovšem paket zahrnující rozšířenou karoserii, spoilery, jiný podvozek, kovaná 16palcová kola a odpovídající pneumatiky navýšil cenu natolik, že Carrera SSE stála pomalu stejně jako samotné Turbo. Jenže zákazníci na to po menším rozčarování zareagovali velmi příznivě.

Právě úspěch této varianty nakonec v roce 1986 vedl ke vzniku divize Exclusive, která plní různá individuální přání zákazníků. To jsme ale trochu odbočili, proto zpátky k Singeru, který se po stránce vzhledové nechal provedením SSE inspirovat. Firma tedy dárcovské vozy generace 964 nejprve odstrojí, než zrenovuje a zesílí karoserii s pomocí technologií vyvinutých Red Bullem. Následně pak dochází na příchod rozšířených karbonových blatníků.

Singer se rozhodl, že i když do světa pustí jen 100 exemplářů, dva nikdy nebudou stejné. Zákazníci tak v případě exteriéru mohou nejen volit lak klidně dle své fantazie, ale i různé druhy zadního křídla - pevné a aktivní vysouvací. Zároveň mohou zvolit, zda se z přední kapoty vysunou dodatečná světla. Uvnitř pak pro změnu mohou sáhnout po otevřené kulise šestistupňového manuálu, nebo po uzavřeném středovém tunelu.

Co se nemění, to je pohonná jednotka. Za tím už nestojí Porsche, jeho plochý šestiválec ale posloužil jako inspirace pro vlastní jednotku Singeru, na které spolupracoval s Cosworthem. Čtyřlitrová há-šestka je znovu atmosférického rázu, i proto zvládá až 8 000 otáček. Zároveň je vodou chlazená, přesto si zachovává typický zvukový projev vzduchem chlazených Porsche. Na zadní kola pak posílá 420 koní, což v kombinaci s nízkou hmotností vede k lepší dynamice než u originálu.

Konkrétní technická data Singer zatím nezveřejnil, stejně jako je neznámá i cena. S ohledem na předchozí kreace firmy však suma okolo 10 milionů nebude střelou vedle. Fotky nám přitom odhalují dvě konkrétní zákaznické specifikace, dostupných tak už je pouze 98 kousků. Kolik z nich už je prodaných, též zatím není známo.

Tato dvě Porsche 911 inspirovaná verzí SSE generace 964 již mají svého majitele. Oba se rozhodli pro doplňková světla vysouvající se z kapoty, které bychom my asi nevolili. Ale proti gustu... Foto: Singer Vehicle Design

