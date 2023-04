Klesající zájem o elektromobily donutil automobilku k tomu, co ještě donedávna odmítala, zlevnila před 8 hodinami | Petr Miler

A za současného vývoje lze do budoucna stěží očekávat něco jiného od dalších, kteří se dušovali, že s cenami přinejmenším v Evropě nehnou. Pokud poptávka vyletí komínem a konkurence zlevňuje, co vám zbývá?

Země Evropské unie se ocitly v podivném klinči hybridu mezi tržním a plánovaným hospodářstvím, ze kterého ji mohou podle našeho názoru dostat jen dvě věci - radikální řez nebo totální krach. K tomu prvnímu se politici nemají, naopak nadále vymýšlí způsoby, jak přerozdělovat více a více peněz, které se v ekonomice točí. V takovém případě asi nelze věřit v nic lepšího než postupný rozklad, který pokusy o plánování neplánovatelného mají už tak nějak v genech.

Kdy a jakým způsobem nastane, nelze rozumně předvídat, do té doby se firmy budou muset nějak vypořádat s tím, že skáčou podle toho, jak pískají lidé, kteří si toho ve výsledku mnoho nekoupí. A peníze jim musí dát ti, jejichž přáními se neřídí a pořádně řídit ani nemohou. To je přesně onen klinč, který velmi dobře definují elektrická auta - jde o naprostou většinu trhu zcela nevyžádané řešení, které ale má být pro automobilky jednou tím jediným možným. Jak lze tohle probůh rozumně skloubit?

Obtížně je asi slabý výraz, ale dejme tomu. Nakonec EU a jí vesměs podřízené lokální vlády udělají první poslední proto, aby plánování neplánovatelného vycházelo tak dlouho, dokud to jen trochu půjde. Bude se tedy přerozdělovat, budou se omezovat možnosti volby zejména firmám, dokud ale na konci celého procesu bude člověk, který by se přirozeně rozhodl pro něco úplně jiného, bude to skřípat. A projevy toho vidíme už dnes.

Stačilo jen omezit dotace v Německu a zmírnit celý mechanismus vnucování elektrouat v Norsku, aby jejich prodeje zamířily dolů napříč Evropou. Některé značky jsou na tom lépe než jiné, řada ale tento vývoj pociťuje na vlastní kůži až do té míry, že sahají po tom, co na poli elektromobilů donedávna odmítaly - po slevách.

Začala s tím Tesla, některé konkurenční automobilky se ale začaly tvářit, že jich se to netýká a ceny udrží tam, kde jsou. Tedy přinejmenším v Evropě, kde je elektromobilita nařízená, zařízená, vyřízená, no prostě daná. Ještě v únoru to tvrdily VW a Renault, později se přidalo Volvo a částečně i Ford - ten zlevnil elektrické modely v USA, v Evropě ale hlásal, že dosavadní ceny udrží.

No neudržel. Jeho Mustang Mach-E si podle dat JATO Dynamics koupilo v Evropě za první dva měsíce roku pouhých 1 799 lidí, což je o 53 procent méně než loni. Modrý ovál si tak pustil z přehrávače Zmýlená neplatí a ceny poslal dolů. Dozvídáme se o tom díky nizozemskému zastoupení značky, které zlevnilo tento model z 58 100 Eur na 53 900 Eur, tedy asi z 1,36 na 1,26 milionu Kč. A bude to plošný krok - také v Česku vidíme, že základní cena vozu klesla obdobně z 1 558 900 Kč na 1 458 900 Kč. Debatu o tom, jakým kursem eura se dnes automobilky řídí, raději necháme pro dnešek být.

Tak či onak je jasné, že nezájmu za situace, kdy úhlavní konkurent posílá ceny dolů, nelze čelit s hlavou a cenami nahoře. Ford to zjistil a zlevňuje, spoustě konkurentů podle nás nezbude nic jiného. Takový Renault Zoe je letos prodejné dole o 59 %, Honda e o 66 %, Kia EV6 o 33 %, Jaguar I-Pace o 35 %, Mercedesy EQ až o 38 %, Nissan Leaf o 50 % a mohli bychom pokračovat ještě chvíli. A to se vlastně pořád nic neděje, jen trochu klesly dotace v pár zemích...

Ford se dušoval, že elektrický Mustang Mach-E v Evropě nezlevní, po masivním propadu prodejů mu ale nic jiného nezbylo. Kdo ho bude následovat? Foto: Ford

