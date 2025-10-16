Klíčová Alfa Romeo přišla na „svobodných trzích” po třech letech o všechny hybridy, nikdo je nechtěl

Je to pikantní ukázka toho, kdo si tyto pohonné jednotky vlastně přeje - ze zákazníků prakticky nikdo, je to jen dílo regulací. Facelift Tonale tak někde znamená návrat jen k čistě spalovacím motorům, v Evropě ale budou dál k dispozici pouze hybridy. A kupodivu také diesel.

Klíčová Alfa Romeo přišla na „svobodných trzích” po třech letech o všechny hybridy, nikdo je nechtěl

před 10 hodinami | Petr Prokopec

Klíčová Alfa Romeo přišla na „svobodných trzích” po třech letech o všechny hybridy, nikdo je nechtěl

Foto: Alfa Romeo

Je to pikantní ukázka toho, kdo si tyto pohonné jednotky vlastně přeje - ze zákazníků prakticky nikdo, je to jen dílo regulací. Facelift Tonale tak někde znamená návrat jen k čistě spalovacím motorům, v Evropě ale budou dál k dispozici pouze hybridy. A kupodivu také diesel.

Alfa Romeo Tonale měla původně dorazit už v roce 2021. Nicméně branži v té době drtil nedostatek čipů, pročež Italové se svým SUV přišli až v únoru 2022. Značka si od novinky slibovala nemalý úspěch, je to její klíčový model, ten se však nikdy úplně nedostavil. Po uspokojení první vlny zákazníků totiž prodeje začaly dramaticky klesat, načež si Tonale letos v Evropě od ledna do srpna připsalo 42procentní pokles registrací. V USA pak byla situace ještě horší, během prvních devíti měsíců totiž Alfa Romeo prodala jen 2 109 aut.

Situaci by měl pomoci zachránit facelift, který byl po třech letech působení auta na trhu odhalen. Po stránce designové se toho nicméně mnoho nezměnilo, nová je v podstatě pouze čelní maska a na ni navazující nárazník. Souběžně s tím ovšem Italové rozšířili rozchod kol, načež Tonale nově působí o něco svalnatěji. Uvnitř je pak možné počítat s odlišným čalouněním a modernizací multimediálního systému, který doplňuje 10,25palcová dotyková obrazovka a 12,3palcový digitální přístrojový štít.

Zajímavý je ale hlavně pohled pod kapotu, zvláště pak v případě americké verze auta. Tonale totiž v zámoří přišlo o všechny hybridní verze kvůli nezájmu o ně a dal počítá už jen s přeplňovaným dvoulitrem produkujícím 272 koní. Tento motor standardně doplňuje devítistupňová automatická převodovka a pohon všech kol. Tamní klientela tak může volit jen mezi výbavami Sprint, Veloce a Sport Special.

Poslední zmíněná úroveň je zcela nová a počítá s 20palcovými litými koly, jejichž design počítá pouze se třemi „dírami“ místo pěti, které Alfa Romeo používala dříve. Podle značky to přispělo k ponížení neodpružené hmotnosti, konkrétní data však k dispozici nejsou. Skrze ráfky přitom prosvítají brdy Brembo, zatímco na přídi, zádi a bocích lze počítat se stříbrnými detaily. Uvnitř pak nechybí čalounění Alcantarou s kontrastními bílými švy.

Tonale Sport Special dorazí také do Evropy, pokud byste ale čekali, že zájem nebo nezájem o určité motory ovlivní i zdejší nabídku, mýlili byste se. Tady je skladba pohonných jednotek mna jednu stranu širší, na tu druhou ale bohužel i smutnější. Důraz je tragikomicky kladen právě na hybridy, byť základní přeplňovaná benzinová jedna-pětka je pouze mild-hybridní. Tato verze posílá na přední kola 175 koní skrze sedmistupňový automat, manuál ostatně u tohoto modelu nebyl k dispozici ani doposud.

Druhou možnost tvoří plug-in hybridní Tonale, které spojuje přeplňovanou jedna-trojku s elektromotorem roztáčejícím zadní nápravu. K dispozici budou dvě verze, kdy slabší nabídne 190 a silnější 270 koní. Oproti verzi před faceliftem jde u druhé zmíněné o pokles, přičemž z tiskové zprávy zatím není jasné, zda byl snížen výkon spalovací jednotky či elektromotoru, s ohledem na avizované uzpůsobení pohonu novým emisním normám ale čekejme to první.

Tím se dostáváme k jedinému neelektrifikovanému motoru v evropské nabídce, a to poněkud překvapivě k 1,6litrovému turbodieselu. Spojeno je s ním nadále 130 koní, stejně jako dvouspojkový šestistupňový automat a pohon předních kol. Na zahájení prodeje přitom dojde ještě před koncem letošního roku, kdy budou oznámeny nejen ceny, ale také podrobné technické specifikace.


Tonale se dočkalo vizuálně velmi jemného faceliftu. Zajímavé věci se nicméně odehrály pod kapotou, neboť z americké nabídky vypadly hybridy pro nezájem. V Evropě jsou naopak k mání jen hybridy, tedy benzinové, pro jejich odpůrce zůstal v nabídce ryzí turbodiesel. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

