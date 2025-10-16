Klíčová Alfa Romeo přišla na „svobodných trzích” po třech letech o všechny hybridy, nikdo je nechtěl
Petr ProkopecJe to pikantní ukázka toho, kdo si tyto pohonné jednotky vlastně přeje - ze zákazníků prakticky nikdo, je to jen dílo regulací. Facelift Tonale tak někde znamená návrat jen k čistě spalovacím motorům, v Evropě ale budou dál k dispozici pouze hybridy. A kupodivu také diesel.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Klíčová Alfa Romeo přišla na „svobodných trzích” po třech letech o všechny hybridy, nikdo je nechtěl
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Je to pikantní ukázka toho, kdo si tyto pohonné jednotky vlastně přeje - ze zákazníků prakticky nikdo, je to jen dílo regulací. Facelift Tonale tak někde znamená návrat jen k čistě spalovacím motorům, v Evropě ale budou dál k dispozici pouze hybridy. A kupodivu také diesel.
Alfa Romeo Tonale měla původně dorazit už v roce 2021. Nicméně branži v té době drtil nedostatek čipů, pročež Italové se svým SUV přišli až v únoru 2022. Značka si od novinky slibovala nemalý úspěch, je to její klíčový model, ten se však nikdy úplně nedostavil. Po uspokojení první vlny zákazníků totiž prodeje začaly dramaticky klesat, načež si Tonale letos v Evropě od ledna do srpna připsalo 42procentní pokles registrací. V USA pak byla situace ještě horší, během prvních devíti měsíců totiž Alfa Romeo prodala jen 2 109 aut.
Situaci by měl pomoci zachránit facelift, který byl po třech letech působení auta na trhu odhalen. Po stránce designové se toho nicméně mnoho nezměnilo, nová je v podstatě pouze čelní maska a na ni navazující nárazník. Souběžně s tím ovšem Italové rozšířili rozchod kol, načež Tonale nově působí o něco svalnatěji. Uvnitř je pak možné počítat s odlišným čalouněním a modernizací multimediálního systému, který doplňuje 10,25palcová dotyková obrazovka a 12,3palcový digitální přístrojový štít.
Zajímavý je ale hlavně pohled pod kapotu, zvláště pak v případě americké verze auta. Tonale totiž v zámoří přišlo o všechny hybridní verze kvůli nezájmu o ně a dal počítá už jen s přeplňovaným dvoulitrem produkujícím 272 koní. Tento motor standardně doplňuje devítistupňová automatická převodovka a pohon všech kol. Tamní klientela tak může volit jen mezi výbavami Sprint, Veloce a Sport Special.
Poslední zmíněná úroveň je zcela nová a počítá s 20palcovými litými koly, jejichž design počítá pouze se třemi „dírami“ místo pěti, které Alfa Romeo používala dříve. Podle značky to přispělo k ponížení neodpružené hmotnosti, konkrétní data však k dispozici nejsou. Skrze ráfky přitom prosvítají brdy Brembo, zatímco na přídi, zádi a bocích lze počítat se stříbrnými detaily. Uvnitř pak nechybí čalounění Alcantarou s kontrastními bílými švy.
Tonale Sport Special dorazí také do Evropy, pokud byste ale čekali, že zájem nebo nezájem o určité motory ovlivní i zdejší nabídku, mýlili byste se. Tady je skladba pohonných jednotek mna jednu stranu širší, na tu druhou ale bohužel i smutnější. Důraz je tragikomicky kladen právě na hybridy, byť základní přeplňovaná benzinová jedna-pětka je pouze mild-hybridní. Tato verze posílá na přední kola 175 koní skrze sedmistupňový automat, manuál ostatně u tohoto modelu nebyl k dispozici ani doposud.
Druhou možnost tvoří plug-in hybridní Tonale, které spojuje přeplňovanou jedna-trojku s elektromotorem roztáčejícím zadní nápravu. K dispozici budou dvě verze, kdy slabší nabídne 190 a silnější 270 koní. Oproti verzi před faceliftem jde u druhé zmíněné o pokles, přičemž z tiskové zprávy zatím není jasné, zda byl snížen výkon spalovací jednotky či elektromotoru, s ohledem na avizované uzpůsobení pohonu novým emisním normám ale čekejme to první.
Tím se dostáváme k jedinému neelektrifikovanému motoru v evropské nabídce, a to poněkud překvapivě k 1,6litrovému turbodieselu. Spojeno je s ním nadále 130 koní, stejně jako dvouspojkový šestistupňový automat a pohon předních kol. Na zahájení prodeje přitom dojde ještě před koncem letošního roku, kdy budou oznámeny nejen ceny, ale také podrobné technické specifikace.
Tonale se dočkalo vizuálně velmi jemného faceliftu. Zajímavé věci se nicméně odehrály pod kapotou, neboť z americké nabídky vypadly hybridy pro nezájem. V Evropě jsou naopak k mání jen hybridy, tedy benzinové, pro jejich odpůrce zůstal v nabídce ryzí turbodiesel. Foto: Alfa Romeo
Zdroj: Alfa Romeo
Bleskovky
- Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
před 10 hodinami
- Jeden z největších nesmyslů moderních aut pomohl zabít dalšího člověka, uhořel. Ostatní řidiči se marně snažili pomoci
dnes
- Další novinka Mercedesu ukazuje, že to nejhorší z posledního nového modelu bude značka cpát všude
14.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Ital Nicholas Spinelli místo Petrucciho 12:00
- Kdy se co jede ve finále v Jerezu 10:00
- Red Bull Rookies Cup 2026 opět bez české účasti včera 20:00
- Časový program na Phillip Islandu včera 15:10
- Vespa koncept store Miláno: The Empty Space včera 08:00
Nejnovější články
- V Evropě je už 8 zbytečných továren na auta, pro které neexistuje využití. A situace se má dál jen zhoršovat
před 4 hodinami
- Tesla se lidem rozhodla vrátit to, co jim sebrala. Dřív to měli zadarmo, teď za to chce 13 tisíc korun
před 6 hodinami
- Analytik zkusil vykreslit ošklivý propadák BMW jako úspěch, spíš tím podtrhl jeho mizérii
před 7 hodinami
- Těžko ho zabít. Spyker se po všech pádech znovu vrací mezi živé, dokonce pod taktovkou původního majitele
před 9 hodinami
- Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 10.16. 18:07 - mafel
- Porsche - vse o sportovnich modelech 10.16. 15:38 - Vrooom
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 10.16. 12:11 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 10.15. 20:06 - Truck Daškam
- Cupra obecně 10.15. 18:48 - pavproch
- Čerpadlo ostřikovačů 10.15. 16:47 - stenly11
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 10.15. 15:46 - pavproch
- BMW Divize 10.15. 11:15 - pavproch