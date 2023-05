Cesta k záchraně spalovacích motorů je stále schůdnější, v celém Česku by nemusel jezdit jediný elektromobil před 8 hodinami | Petr Prokopec

Největším nesmyslem v jakémkoli podnikání vždy bylo, je a bude vsadit vše na jedinou kartu. Elektromobily se nevyhnutelně neukážou být schůdným řešením pro všechny a všechno, zvláště když syntetická paliva nabývají na vážnosti.

Na první pohled může elektromobilita působit jako dokonalost sama, zvláště pokud do rovnice zakomponujete obnovitelné zdroje energie. Však máte auto, které je s relativně malými ztrátami poháněné elektřinou vznikající s minimálními emisemi čehokoli. Na věc ale musíte hledět značně krátkozrace, aby se vás zmocnil podobný optimismus.

Problém je mj. v tom, že elektrická auta je nutné mnohem náročněji vyrobit a jejich životnost je oproti spalovacím vozům zlomková. Skoro za vše mohou akumulátory, které se starají také o vysoké ceny, ještě vyšší hmotnost, omezený dojezd a dlouhou dobu dobíjení. Když si prohlédnete celý obrázek, jsou dnes elektromobily jen nekonkurenceschopným nesmyslem drženým nad hladinou životaschopnosti hlavně masivním přerozdělováním. Bez něj by je na trhu spalovací vozy sfoukly jako svíčku.

Zůstává tedy nezodpovězenou otázkou, jaké řešení pohonu bude tím nejlepším za 10 nebo 15 let. Politici by proto do technického vývoje vůbec neměli zasahovat, to je však hrob, na kterém jsme brečeli již mnohokrát. A ještě loni se zdálo, že každý takový pláč byl zbytečný, letos se ale začíná do hry alespoň trochu vracet zdravý rozum. Evropská unie totiž schválila možnost prodávat i po roce 2035 spalovací auta poháněná syntetickými palivy. Ta sice také mají své limity, ve výsledku ale mohou být snadno efektivnějším řešením než celá elektromobilita. Mimo jiné proto, že posloužit mohou i stávajícím autům a nepotřebují žádné podstatné investice do infrastruktury.

Hvězda syntetických paliv tedy začíná svítit stále jasněji coby klíčová cesta k udržení spalovacích motorů v prodeji. Velkou šanci dotáhnout tuto myšlenku do úspěšného cíle má Porsche. Německá automobilka totiž investovala nemalé peníze do chilské společnosti HIF Global, která má v případě syntetických paliv velké plány. Obě strany totiž již provozují první továrnu v chilském Haru Oni. Tento podnik přitom loni vyprodukoval 2 600 litrů e-paliva, jenž odebrala značka pro svůj závodní šampionát Porsche Cup.

Ona várka pochopitelně není enormní. Syntetické palivo navíc bylo velmi drahé, jeden litr vyšel na 50 Eur (cca 1 200 Kč), což je suma, při jejímž placení se budou ošívat i ti nejbohatší. Na rozdíl od výroby baterií lze ale na tomto poli počítat se značnými úsporami z rozsahu. Tedy čím více bude tohoto paliva vyráběno, tím bude levnější.

Přesně tímto směrem míří Porsche s HIF Global. Pro ty byla chilská továrna pouze první z plánovaných dvanácti. Polovina z této várky je spojena s domovinou firmy, a to kvůli tamnímu větrnému podnebí. Výroba e-paliva je totiž energeticky vysoce náročná, přičemž HIF chce celý proces bezemisní. To ovšem znamená, že je zapotřebí spousta větrné či solární elektřiny. S něčím takovým pak společnost počítá rovněž v Austrálii, kde mají vzniknout další tři podniky. Zbytek pak bude rozmístěn v USA, přičemž první továrna bude postavena v Texasu.

HIF již dostalo povolení, práce v Matagordě tak mají odstartovat příští rok. O dvě léta později by továrna měla najet na zaváděcí provoz, s rokem 2027 je nicméně již spojena produkce 757 milionů litrů paliva ročně. Továrna v jižním Texasu se tak stane tou vůbec největší na syntetická paliva na světě. Jak jsme však zmínili, pro HIF nepůjde o konečnou. Jakmile totiž najede na plný provoz všech 12 podniků, pak má denní kapacita stoupnout na neskutečných 24 milionů litrů denně (tedy na 8,7 miliardy litrů ročně).

To už je opravdu vysoké číslo, které přesahuje spotřebu celé České republiky pro všechny druhy aut. Obrazně tak lze říci, že v celém Česku by nemusel jezdit jediný elektromobil, a to dokonce ani nákladní, v případě osobních flotil by e-paliva od jediné firmy vystačila několika zemím. Když uvážíme, že se pro celý svět rýsuje daleko více továren... Jistě, ani syntetická paliva nejsou spásným řešením, do mixu by ale patřit měla. A podle všeho k tomu skutečně míří.

