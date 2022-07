Klíčový elektromobil BMW selhal při vyhýbacím manévru, i když jde o nízké, sportovně laděné auto před 4 hodinami | Petr Prokopec

Dosud šlo téměř jistě počítat s tím, že nové generace aut přijdou s citelně lepšími jízdními vlastnostmi než jejich předchůdci, to je zkrátka evoluce. V případě nejnovějších iterací skoro jakéhokoli modelu lze ale s úspěchem sázet na pravý opak. A BMW i4 není výjimkou.

Pro výrobce aut se v posledních letech stala stěžejní veličinou spotřeba paliva resp. emise CO2 jí přímo úměrné. Politici se totiž rozhodli, že jakkoli jejich největšími producenty nejsou osobní auta a jejich celkový podíl na celkovém množství vypouštěného CO2 do ovzduší je takřka zanedbatelný, tlak musí být vyvinut na majitele osobních vozů. Je tak zcela jasné, že tímto způsobem život na zemi zachráněn rozhodně nebude. Celý vlak ale evidentně již vyjel ze stanice a ztratil kontakt s realitou. Momentálně se tak řítí vstříc konečné stanici, kde spíše než cokoli jiného tvrdě narazí.

V důsledku této transformace automobilové branže dochází u aut ke zhoršení jejich nejpodstatnější stránky, a to jízdních vlastností. Naznačil to již včera Jonathan Benson z webu Tyre Reviews, jenž poukázal na vliv pneumatik s nízkým valivým odporem. Výrobci u nich totiž kladou důraz hlavně na maximalizaci dojezdu na jednu nádrž, a tedy na snížení energetické náročnosti jakéhokoli přesunu. Problémem však je, že rozdíl oproti běžnému obutí není až tak markantní. Ještě horší však je, že výměnou za menší úsporu došlo na citelné zhoršení jízdních vlastností.

Dnes se nicméně nebudeme znovu zabývat plášti Michelin e.Primacy a Continental EcoContact 6. Místo toho si posvítíme na pneumatiky Hankook Ventus S1 Evo3. Jejich první generace se totiž objevila již v roce 1994, a od té doby platila za jedno z nejlepších sportovních obutí na trhu. Nicméně poslední vývoj se zaměřil na ochranu životního prostředí. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby to ovšem nevedlo ke zhoršené ovladatelnosti.

Třetí evoluční verze je chválena za krátkou brzdnou dráhu na suchu i mokru, stejně jako za nízkou hlučnost. Na kontě však má také nízkou přilnavost v zatáčkách, špatnou odezvu a větší drolení. Ač se tedy v testech pohybuje v první pětce, čelní příčky ji unikají. A také kvůli němu elektrické BMW i4, které toto obutí užívá, nezvládlo absolvovat losí test.

Klíčová elektrická novinka BMW zvládla mezi kužely projet bez ztráty květinky pouze rychlostí 73 km/h a o 4 km/h tak nedosáhlo ani minimální očekávané rychlosti. Veškeré pokusy o navýšení tempa vedly pouze ke kolizi. Zajímavé je, že se novinka značky projevovala spíše přetáčivostí, což je dnes neobvyklé. Za tím ale nejspíše částečně stál fakt, že šlo o verzi eDrive40 osazenou pouze jedním elektromotorem vzadu a roztáčejícím zadní kola.

Pro srovnání dodejme, že dvoumotorová Tesla Model 3 ve stejném testu dosáhla na 83 km/h, osazena ovšem byla sportovními pneumatikami Michelin Pilot Sport 4, které v případě BMW dostanete třeba k modelům M. Dost by nás proto zajímalo, jak by na tom BMW bylo v kombinaci s jinými plášti, to je ale dnes celkem irelevantní. Ve standardním provedení i4 selhává a pochybujeme, že si někdo s úplně novým vozem hned poběží vyměnit pneumatiky, aby vyzkoušel, kam to jízdní vlastnosti posune.

Výsledky i4 eDrive40 jsou tak zklamáním i proto, že elektromobily by v losím testu měly fungovat. Díky bateriím v podlaze mají totiž velmi nízké těžiště, navíc při vyšlápnutí plynového pedálu dochází k rychlejší redukci rychlosti než u spalovacích aut. Nicméně je tu také vysoká hmotnost, která ovlivňuje ovladatelnost. A pak zmíněný vývoj pneumatik, který očividně míří špatným směrem.

Pokud dnes chcete ovladatelné auto s příkladnými jízdními vlastnostmi, BMW i4 to rozhodně není. Jak moc velkou roli v tom hrají pneumatiky zaměřené hlavně na snižování spotřeby, je otázkou, pravděpodobně ale nemalou. Foto: BMW

