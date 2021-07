Klíčová novinka VW je propadák, i když automobilka na každém kusu prodělává před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je smutné, když jdete s prodejní cenou nějakého auta tak nízko, že ani nepokryjete výrobní náklady a přesto se mu na trhu nedaří. Přesně to je případ Volkswagenu ID.4, který si kupují v podstatě jen Němci, jistě kvůli dotacím.

V půli května vyšlo najevo, že Volkswagen na své klíčové novince prodělává peníze, i když není zrovna levná. Řeč je o elektrickém SUV ID.4, které je v Česku k mání za necelý milion korun. Za takovou sumu dostanete vůz, který disponuje pouze 52kWh akumulátory, 148 koňmi výkonu a i když připlatíte další půlmilion, nedostanete víc než ocelová kola s kryty. To nepůsobí jako vrcholně atraktivní nabídka a zákazníci musí sáhnout do kapsy ještě o dost hlouběji, pokud chtějí slušný dojezd, výkon i výbavu. Aktuálně se však ukazuje, že něco takového dělají pouze v Německu, jednak kvůli značce auta a jistě i kvůli enormním dotacím, jež jsou s elektrickým pohonem spojené.

Jak uvádí list Financial Times, Volkswagen se v Číně dočkal nemalého zklamání. Za první polovinu letošního roku na největším trhu pro elektromobily německá automobilka prodala pouze 18 285 exemplářů modelu ID.4. „VW realizoval jen v Číně přes 70 tisíc testovacích jízd, ovšem jen pár tisíc z nich přetavil v prodeje,“ dodává k věci Arndt Ellinghorst, analytik společnosti Bernstein. Zdá se tedy, že jakkoliv může být ID.4 atraktivní na první pohled, po bližším prozkoumání již tolik zaujmout nedokáže.

Podobná je situace ve Státech, kde má ID.4 na kontě za první půlrok jen 5 756 registrací. Za tím sice do jisté míry stojí pozdější zahájení prodeje, ovšem ani tak situace není zrovna růžová. Navíc 85 procent lidí, kteří nabídli na protiúčet svůj starý vůz, dosud užívalo spalovací pohon. Znamená to, že nezískává mnoho zákazníků od elektrické konkurence, spíše oslovuje ty vlastní. I to je pro značku problém, pokud prodej není ziskový.

Tím se dostáváme zpátky do Evropy, kde má automobilka na kontě za první letošní pololetí 170 939 prodaných elektromobilů, což nezní marně, třebaže pronikavý úspěch to také není. Je navíc třeba dodat, že jde o součet celého koncernu, do čehož jsou řazeny i elektrické Škody nebo Porsche. Samotný ID.4 pak byl prodán ve 37 292 exemplářích, zatímco na ID.3 připadá 31 177 registrací. A jak jsme již zmínili, o skoro 19 tisíc z těchto prodejů se postarali Němci, kteří si díky štědré vládní politice mohou odečíst i více než čtvrtinu ceny.

Pokud si uvědomíme, že VW na každém prodaném exempláři tratí, pak to značku nemuselo trápit, ale ono je to jinak. Automobilka na ID.4 tratí přímo, snižuje si tím ale své průměrné flotilové emise, čímž ztráty nepřímo kompenzuje. Pro Volkswagen je tedy pořád lepší, když tato auta prodává než když nikoli, nakonec do nákladů se počítají i dávno vydané peníze, které stejně Němcům nikdo nevrátí.

Lze už jen dodat, že zatímco VW nemá za celé letošní pololetí na kontě ani sto tisíc prodaných exemplářů modelů ID.3 a ID.4, Tesla jen ve druhém čtvrtletí dodala zákazníkům 199 360 kusů Modelu 3 a Y. Pokud k tomu pak připočteme ještě první kvartál, rázem jsme na 382 140 registracích. A to vše navzdory soustavné kritice kvality či servisní péče. Ve Wolfsburgu se tedy budou muset více snažit. A nebo méně, protože pořád platí, že těmito modely nevychází vstříc zákazníkům a sází na to, že lidi ke koupi takových aut donutí jiní. To se stát může, ale také nemusí.

Volkswagen ID.4 byl stěžejní elektrickou nadějí německé automobilky, prodejně má ale zatím blíže k fiasku. Foto: Volkswagen

Zdroje: Jalopnik, FT

