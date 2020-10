Klíčové luxusní korejské SUV je venku, jde o největší zbraň proti BMW či Mercedesu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Teď a nebo nikdy, tak mohou své šance na úspěch v Evropě alespoň pro tuto chvíli hodnotit Korejci. Vpád na starý kontinent už oznámili, teď k němu mají i auto schopné stát se prodejním hitem - Genesis GV70.

Značek, které se v Evropě pokusily přiživit na úkor tradičních německých prémiových automobilek, už jsme poznali řadu. Uspět z nich ale nedokázala jediná a nejnověji by o tom mohl vyprávět Lexus. Ten se poněkud smutně pochlubil tím, že mu trvalo 30 let, než prodal v Evropě milion aut, dodnes vedle svých německých soupeřů paběrkuje a soudě podle vyřazení velké části modelů z nabídky už v nic lepšího asi ani nedoufá. Přesto se najdou tací, kteří doufají.

Nejvíce to v tuto chvíli platí o věčně ambiciózních Korejcích, kteří po letech příprav nedávno ohlásili vpád do Evropy se značkou Genesis. Ta nemá za cíl nic jiného než tu zatopit BMW a spol., do dnešního dne to ale nezkoušela mimo jiné proto, že její modely nebyly moc kompatibilní s evropským vkusem. Pokoušet se tu prorazit s relativně velkými luxusními sedany je komplikované a ani velké SUV GV80 není to pravé ořechové. Dnes ale Hyundai odhalil svůj Genesis GV70, který je do značné šitý na míru starokontinentálního vkusu.

Jde o menší SUV, tedy přesně ten typ auta, která dnes v prémiových vodách loví zákazníky po kádích. Automobilka zatím odhalila jen jeho vnější a vnitřní design, takže vám o něm zatím neřekneme vše, přesto je už z odhaleného patrné, že není bez šance na úspěch.

Genesis říká, že vzhled novinky se nese ve jménu filosofie „atletické elegance”, která sází hlavně krom specifického pojetí předních i zadních světel a typické masky chladiče také na poněkud nápaditější základní tvary. Auto se snaží přiblížit takzvaným SUV-kupé, a to hlavně díky parabolické linii střechy. Při pohledu zboku ovšem zaujmou i specifické C-sloupky, které jako by nebyly fyzicky spojeny právě s onou střechou.

Automobilka odhalila standardní provedení (hnědý vůz) i verzi Sport (ten v červené) a i když z něj nevidíme vše, je patrné, že druhé zmíněné provedení dostalo neobvyklá 21" kola, jiné nárazníky a kulaté koncovky výfuku. Jaký motor či motory jimi budou odvádět své spaliny, zatím není jasné.

Oproti docela komplikovanému vnějšímu designu působí kabina GV70 o poznání „uklizeněji”. Ve standardní verzi (fialová palubní deska) vidíme dvouramenný volant a nejnovější širokoúhlý informační a zábavní systém. Vskutku minimalistický interiér počítá také s další obrazovku pro zobrazení a nastavení klimatizace, které doplňuje omezené množství tlačítek pro ovládání vybraných funkcí za jízdy. Vnitřek varianty Sport (červená palubka) působí stejně, jen sází na odlišný, tříramenný volant.

Více vám v tuto chvíli říci neumíme, podívejte se ale sami, co Genesis GV70 po vizuální stránce nabízí a zvažte, zda má takto koncipovaný vůz šanci konkurovat menším prodejním hitům mezi prémiovými SUV, jako je Audi Q5. Byť o cenách je předčasné hovořit, budou ve srovnání s německou konkurencí jistě na jeho straně. Zda to ale bude stačit na větší prodejní úspěchy, ukáže až čas.

Nové SUV se jménem GV70 je zásadním želízkem ohni Genesis v souboji proti německým prémiovkám v Evropě. Jak se mu povede, ukáže jen čas. Foto: Genesis

Zdroj: Genesis

Petr Miler