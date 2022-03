Klíčové SUV Hondy už se i v rozvojových zemích nabízí se zajímavějšími motory než u nás před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Degradace evropského kontinentu vychází najevo při pohledu na novinku Hondy určenou pro Indonésii. Tamní klientela se dočká výkonnějšího, navíc jednoduššího pohonu než my. I tady by se s takovou technikou nejspíše prodávala lépe než dnes.

Třetí generace Hondy HR-V přišla na svět v loňském roce. Na evropský kontinent nicméně dorazila v jediné verzi, a to jako hybrid spojující benzinovou jedna-pětku s elektromotorem. Soustava dává k dobru 131 koní, za které musíte dát minimálně 729 900 Kč. To není zrovna malá částka na 4,3metrové SUV, které na zdolání stovky potřebuje 10,6 sekundy. Japoncům se nicméně alespoň povedlo udržet hmotnost na rozumných 1 452 kilech, načež lze udávanou 5,4litrovou spotřebu brát za reálnou, tedy alespoň s lehkou nohou na plynu. O prodejní hit se přesto nejedná - loni prodaných 196 aut za celý rok a letošní 28 prodaných za dva měsíce bohužel reflektuje jen to, že jde o příliš málo muziky za příliš mnoho peněz.

HR-V se přitom minulý týden dostalo i do Indonésie, kterou bychom rozhodně netipovali na ráj nadšených motoristů. Nicméně jelikož se zejména bruselským europolitikům povedlo starý kontinent totálně zdeformovat, mají se lépe prakticky všude na světě. I v této zemi tedy mohou počítat s výkonem, který bychom ještě před pár lety označili za ne až tak dechberoucí. Nyní jsme to nicméně naopak my, kdo může o 177 koních, jenž produkuje HR-V s přídomkem RS, pouze snít.

Provedení osazené 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem nicméně tvoří vrchol nabídky. Základ pak sice může taktéž počítat s jedna-pětkou, nicméně atmosférickou. Pohonná jednotka tedy produkuje jen 121 koní, jejichž přenos na přední kola má na starosti automat CVT. Ten je jedinou volbou také pro turbo, jízdní dynamika tak nejspíše navzdory vyššímu výkonu nebude až tak oslňující. Na druhou stranu, tentýž automat dostalo i evropské HR-V, s časem pod 10 sekund se tak v rámci sprintu na stovku dá počítat.

RS navíc dále disponuje specifickými prvky, jako jsou unikátní přední nárazník, litá kola či zatmavená zadní světla. Skrze zadní nárazník pak vykukují dvě mohutné koncovky výfuku, povšimnout si ovšem můžeme i chromových doplňků. Bezpečnostní výbava zvaná Honda Sensing je pak standardem u všech úrovní výbav, což znamená, že také v Indonésii mohou lidé počítat s autonomními brzdami, monitoringem jízdních pruhů či třeba s adaptivním tempomatem.

Honda se příští týden představí HR-V v americké verzi. Dá se nicméně předpokládat, že také v tomto případě se pod kapotu nastěhuje maximálně 1,5litrové turbo. Japonské SUV tak zjevně bude nejvýkonnější v Číně, kde se vyrábí dokonce ve dvou verzích a ve spolupráci se dvěma tamními značkami. Provedení e:NP1 má přitom na kontě Guangqi Honda a disponuje 182 koňmi, varianta e:NS1 od Dongfengu pak produkuje dokonce 204 koní.

Dodejme, že japonská automobilka není spokojena s tím, jak o jejích novinkách píšeme, můžeme ale ji i vás ujistit, že bychom o nových Hondách neskonale raději psali pozitivněji. Je to ale těžké v momentě, kdy se takovým způsobem míjejí s tím, co podle nás očekává nejen česká klientela. A klesající prodeje nenaznačují, že bychom se mýlili. Honda bohužel dnes patří mezi automobilky, které se místo s politickými regulacemi, které ji kazí byznys, rozhodla bojovat s trhem, který očekává jiné produkty. A pak se obořovat na ty, kteří této realitě nastavují zrcadlo. My bojujeme proti přemíře regulací, které popírají elementární tržní mechanismy, ne proti výrobcům aut. Bojujte s námi proti nim, nebojujte proti nám - snahou umlčet „nepohodlná média” faktický stav věcí nelze změnit.

Honda si ale zjevně myslí opak a je smutné, že takto dnes nesmýšlí zdaleka sama. My realitu skutečně nevytváříme, jen o ní informujeme a nemůžeme zavírat oči ani před tím, že nějaký vůz přichází na trh jen s obtížně konkurenceschopnou technikou, ani před tím, že jinde dostávají ty samé modely pro zákazníky atraktivnější, a tedy i konkurenceschopnější verze. Bohužel je to i případ HR-V, bohužel...

Honda HR-V se dostala i do Indonésie, kde je k mání s atmosférickou či přeplňovanou jedna-pětkou. Druhý motor je k dispozici pouze v kombinaci s výbavou RS a produkuje 177 koní, u nás o něm můžeme jen snít. Foto: Honda

Zdroj: Honda

