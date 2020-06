Klíčový člověk Mercedesu F1 opouští firmu, nahradit ho museli čtyři jiné lidé před 7 hodinami | Petr Miler

Už z pouhé nutnosti nahradit jednoho člověka čtyřmi jinými si lze udělat slušný obrázek o tom, jaká persóna to je. Mercedes opouští po 16 letech Andy Cowell, jeden z nejlepších motorářů tohoto století.

V posledních letech jste i v tomto divokém světě měli přinejmenším dvě jistoty - že každé ráno vyjde slunce a že Mercedes vyhraje titul mistra světa ve Formuli 1. Německá stáj se stala jasným vládcem končící dekády a od roku 2014 nenašla přemožitele ani v šampionátu jezdců, ani v poháru konstruktérů. Tento úspěch se ale nedostavil jen tak, stojí za ním práce řady lidí a mezi nimi především těch, kteří ve svých oborech vynikají nad jiné.

Jedním z nich je Andy Cowell, jehož jméno asi něco řekne jen zasvěceným. Není to Lewis Hamilton, Toto Wolff ani dnes už zesnulý Niki Lauda, které jsme byli zvyklí vídat na televizních obrazovkách nejen o závodních víkendech. Cowell, dnes už 51letý Brit, je jedním z těch lidí v pozadí, kteří nejsou moc vidět, ale bez nichž by to zkrátka nešlo. V prvé řadě špičkový technik a později manažer, který řídil celou divizi výkonných pohonných jednotek Mercedes-AMG a měl osobně na povel vývoj pohonné jednotky Mercedesu pro jeho formulovou stáj.

Do firmy přišel v roce 2004 ve svých 35 letech a během následujících roků si získal respekt jako mimořádně nadaný motorář, který dokáže dostat maximum prakticky ze všech dnes relevantních pohonných jednotek - těch spalovacích, elektrických i hybridních. Není tedy divu, že byl v roce 2014 jmenován šéfem Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) a osobně zodpovídal za vývoj nejen hybridního srdce monopostů Formule 1, ale i za elektrické agregáty pro Formuli E a je také otcem zřejmě jediného motoru pro silniční auto, který je přímo odvozen od motoru ef-jedniček, agregátu hypersportu AMG Project One.

Vypadalo to, že Cowell a Mercedes budou táhnout za jeden provaz ještě dlouho, ale nestane se to. Daimler, mateřská firma Mercedesu i AMG, dnes oznámil, že Cowell ze společnosti na vlastní žádost odchází. Co je pozoruhodné, automobilka musela jmenovat hned čtyři jiné lidi, kteří jej na jeho pozicích zastoupí - Hywel Thomas se stane šéfem HPP, Adam Allsopp, Richard Stevens a Ronald Ballhaus si pak rozdělí práci na motorech pro F1, FE a Project One. To všechno dosud dělal Andy C.

Daimler neuvádí, co Cowella k odchodu vedlo, prý hledá nové výzvy a firmě bude dále k dispozici, neboť je kapacitou, kterou není možné okamžitě nahradit. Rozhodně tedy neodchází ve zlém, automobilka dokonce hovoří o jeho budoucím zapojení v jiném projektu. Podle našich informací z Německa je ale dalším člověkem, který míří z Daimleru k Astonu Martin, kde se již angažují mj. Wolff či dosavadní šéf celého AMG Moers. To by ostatně vysvětlovalo, proč na odchod z firmy po 16 letech kývl a proč odchází bez pálení mostů - Daimler s Astonem už déle úzce spolupracuje.

