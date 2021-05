Klíčový elektromobil GM už připomíná jeden z největších průšvihů dějin, potichu je vykupuje před 4 hodinami | Petr Prokopec

Prodej elektrických aut je pro výrobce ekonomicky komplikovanou záležitostí, i když jde všechno jako na drátkách, to ale v tomto případě nejde ani zdaleka. Problematické pakety baterií u takřka 51 tisíc aut koncernu GM vrací nepříjemné vzpomínky.

Nejspíše nikomu neuniklo, že politici se snaží bojovat s klimatickými změnami. Na tom by jistě nebylo nic špatného, kdyby ovšem postupovali racionálně a tento boj nevedli v prvé řadě v oblastech, kde stejně skoro není čemu pomoci. Řeč je o osobní automobilové dopravě, která má na celkových světových emisích CO2 zcela okrajový podíl a i vědci říkají, že jde o nejdražší nejhorší formu boje proti oxidu uhličitému.

To je globální pohled, i ten lokálnější ale vyznívá podobně. Elektromobily sice mohou přispět třeba ke zlepšení ovzduší ve městech, ovšem samotná auta jsou pouze koncem celého řetězce. Pokud mají být ekologická, musí se tak i vyrábět a napájet, jinak se veškeré snahy míjí účinkem či vedou k ještě větším škodám. Nad tím se ovšem jen málokdo pozastaví, neboť onen boj se nevede ani tak v reálu, nýbrž u stolu. Suma sumárum tak dnes elektromobily nejsou ničím jiným než drahou cestou k odpustkům.

Že to není levná cesta, ví automobilky velmi dobře, jak se ale nyní ukazuje, jít po ní může vyjít ještě dráž, než se zprvu zdálo. Stále častěji se totiž začínají objevovat problémy s bateriovými pakety, kvůli nimž možná nakonec bude výhodnější platit pokuty za nadlimitní emise. Ostatně si jen stačí uvědomit, do jakých patálií se dostalo Hyundai. Korejská automobilka bude kvůli riziku jejich samovznícení muset vyměnit baterie u 82 tisíc aut, což jí vyjde na desítky miliard korun.

Hyundai nicméně není jedinou značkou, která řeší takový problém. V listopadu loňského roku Chevrolet, tedy značka koncernu GM, oznámil, že zpět do servisů musí 50 392 exemplářů modelu Bolt vyrobených v letech 2017 až 2019. Opětovně u nich hrozilo riziko požáru, což se automobilka rozhodla řešit tím, že nechala dealery instalovat modul, který míru nabíjení omezil na maximálně 90 procent. Ovšem ani to nakonec nezafungovalo, neboť jeden vůz při zkoušce daného procesu shořel přímo v Auburnu na popel. Mateřský koncern tak začal pracovat na dalším novém softwaru.

Momentálně přitom americká automobilka zájemcům nabízí možnost návštěvy dealera, u kterého je naistalováno speciální měřící zařízení. To má zjistit, zda u paketu baterií nedochází k anomáliím, a pokud ano, je třeba jejich výměna. Tedy jinými slovy, GM se pozvolna dostává do pozice, ve které je Hyundai. Což ostatně není překvapivé, neboť oba výrobci používají tytéž baterie vyrobené společností LGES. Korejci pak dokonce již i odhalili, že příčinou požárů byly špatně navržené anodové pláty.

Pokud se ukáže, že stejný problém trápí také Chevrolet Bolt, pak je prakticky jisté, že GM čeká podobná svolávací akce a návrat bolavých vzpomínek na jeden z největších průšvihů dějin aut, které tatáž automobilka musela právě kvůli problémům s životností baterií vykupovat zpět a šrotovat. To by byl opravdu nemalý zásah do firemní kasy, což GM pochopitelně nehodlá dopustit. Proto začala potichu vykupovat inkriminovaná auta od zákazníků po kusech a dobrovolně.

Požáry Boltů ale již prošetřuje americká agentura NHTSA monitorující bezpečnost na silnicích. Je tak dost dobře možné, že GM nakonec nebude mít jinou volbu než buď stáhnout všech 50 932 vozů z ulic, nebo jim vyměnit baterie. Ať tak či onak, ani jedno řešení nevyjde automobilku levně. Pokud k tomu pak ještě přičteme skutečnost, že na každém prodaném exempláři prodělala okolo 170 tisíc korun podobně jako VW na svém posledním ID, pak vedení při pohledu na finanční výkazy nečekají žádné pěkné chvilky.

Chevrolet Bolt užívá stejně jako třeba Hyundai Kona baterie společnosti LGES. Ty nyní Korejci musí vyměnit u 82 tisíc aut, přičemž něco podobného možná čeká i GM. To už teď potichu vykupuje některá auta od zákazníků jako kdysi v případě modelu EV1. Foto: Chevrolet

