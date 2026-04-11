Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno
11.4.2026 | Petr Miler
Pokud se mu skutečně dařilo, tak teď už se mu rozhodně nedaří. A to až do té míry, že v nabídce úplně končí. Pikantní je, že prostor v nabídce musí udělat velké spalovací klasice, kterou má doplnit další auto podobného ražení.
Tušíme, že Spojené státy americké dnes nebudou v Evropě tou nejpopulárnější entitou, jedna věc se ale Americe musí nechat - ať už tam vládne kdokoli, tamní ekonomika projevuje ohromnou resilienci a dokáže se navzdory všemožným, dokola vracejícím nepříjemnostem vracet k výkonnosti, o které si naprostá většina ostatních zemí může jen zdát.
Je to trochu opačný stav oproti většině zbytku světa, která se k nějakým těm mimořádným výkonům nechá čas od času vybudit, pak ale zase uvadá. Tak se stalo, že se letos při těžkostech, jaké zažívá automobilová Čína, USA vrátily na pozici největšího světového trhu s auty. Což je docela pozoruhodné, uvážíme-li, že tam žije jen asi 340 milionů lidí, tedy zlomek čínské populace. A ani Amerika zlaté časy neprožívá.
V takové situaci byste tedy čekali, že automobilky budou na takový trh hrnout svá auta jako dlouho ne, protože jinde jich tolik prodat nemohou. A tím spíš tak budou činit s jejich milovanými elektromobily. A tím spíš tak budou činit v případě klíčových modelů, jakým je pro VW model ID.4. Slyším někoho volat: „A co cla?” Pak je třeba dodat, že spousta evropských aut - a zrovna ID.4 mezi ně patří - se přímo v Americe vyrábí, takže cla se jich pochopitelně netýkají.
Pro tento model to tedy bylo rozdané v USA dokonale - největší trh, lokální výroba, klíčový model, navíc elektromobil, jasná jediná budoucnost, supr kára víc než všechny Felicie dohromady... Pro VW by to měla být zlatá slepice, protože většina konkurence bude cly zatížena. Prostě jasná věc, hit, numero uno, bomba.
A ono ne, VW právě oznámil, že s ID.4 v USA končí.
Důvod je prostý - i když je to pro tento model aktuálně v Americe rozdané nejlépe, jak může být, skoro nikdo ho nechce. Jeho prodeje (jaké překvapení) držely nad vodou hlavně federální dotace, jakmile loni skončily, šlo všechno ke dnu. Ve čtvrtém loňském kvartálu VW vykázal 62% pokles prodejů, čísla za první letošní kvartál automobilka zatím nezveřejnila, i když jindy tak činí v první den měsíci následujícím po konci čtvrtletí. Nezájem ale musí být enormní, když VW k tomuto kroku přistoupil.
A situace se musela změnit rychle, neboť když Volkswagen vyřadil z prodeje ID.5 kvůli špatným prodejním výsledkům, u ID.4 ubezpečoval, že „se mu pořád daří”. S tím je amen stejně jako s výrobou vozu v americké Chattanooze. Pikantní je důvod - Volkswagen raději takto uvolní místo intenzivnější výrobě nového Atlasu (na fotkách níže), který byl představen minulý týden. Jde o gigantické, 5,13metrové SUV nabízené jen se spalovacími motory, pravý opak ID.4. Němci se mohou tvářit, jak chtějí, zjevně i oni ale vidí, co v USA lidé chtějí víc.
ID.4 ostatně nebyl v „Land of the Free” hitem ani dřív, za celý loňský rok si našel jen 22 tisíc kupců. Atlas byl na 71 tisících, i když se doprodával ve svém předchozím provedení. Rozhodování to pro VW tedy nakonec asi nebylo těžké, ale výsledek je velmi výmluvný - seberte jinak celkem populárnímu elektromobilu dotace a neobhájí ani svou vlastní existenci na největším trhu světa za situace, kdy má výhodu v podobě dávno rozjeté lokální výroby, do které není třeba investovat ani cent. Skutečně. Velmi. Výmluvné.
V Americe si budou muset vystačit bez VW ID.4, i když měl pod palcem dokonce i lokální výrobu, a tedy velmi zajímavou cenu. Snad to přežijí. Foto: Volkswagen
Jeho místo ve výrobě zaujme nový VW Atlas, čistě spalovací obr. Jak ironické. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Brutální nový Aston Martin nevypadá jako nic, co už známe. Tajuplný stroj natočili při vývoji, připomíná oživlý Batmobil
před 10 hodinami
- Únik odhalil podobu nejnovější limitované silniční střely Porsche a fanoušci budou zuřit
včera
- Pokud tohle myslí šéf vývoje BMW vážně, pak firmě právě podepsal rozsudek smrti
11.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Yamaha hlásí šokující zprávu: Ai Ogura na cestě do továrního týmu MotoGP včera 12:00
- Marc Márquez trénuje s obvazem 11.4.2026
- MotoGP Brazílie 2026: report z okruhu Ayrtona Senny 10.4.2026
- Test Kawasaki Ninja 7 Hybrid: hybridní motocykl 10.4.2026
- Těžké zranění Aleixe Espargara 9.4.2026
Nejnovější články
- Brutální nový Aston Martin nevypadá jako nic, co už známe. Tajuplný stroj natočili při vývoji, připomíná oživlý Batmobil
před 10 hodinami
- Symbolický obrat: Výrobce restomodů zkusil prodávat stará auta předělaná na elektřinu, po fiasku přechází na motory V8
před 11 hodinami
- Mercedes propustil skoro všechny lidi, kteří u něj vyráběli motory V12, zákazníci si teď mohou nový velký motor poskládat sami
včera
- Rozlučková brutalita Lamborghini pro vyvolené měla být strojem na peníze, teď majitele připravuje o desítky milionů
včera
- Honda vsadila na elektromobily vše tak tupě, že po odpískání několika projektů někde nebude mít roky co prodávat
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva