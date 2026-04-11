Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno

Pokud se mu skutečně dařilo, tak teď už se mu rozhodně nedaří. A to až do té míry, že v nabídce úplně končí. Pikantní je, že prostor v nabídce musí udělat velké spalovací klasice, kterou má doplnit další auto podobného ražení.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří," říkali Němci ještě nedávno

11.4.2026 | Petr Miler

/

Foto: Volskwagen

Tušíme, že Spojené státy americké dnes nebudou v Evropě tou nejpopulárnější entitou, jedna věc se ale Americe musí nechat - ať už tam vládne kdokoli, tamní ekonomika projevuje ohromnou resilienci a dokáže se navzdory všemožným, dokola vracejícím nepříjemnostem vracet k výkonnosti, o které si naprostá většina ostatních zemí může jen zdát.

Je to trochu opačný stav oproti většině zbytku světa, která se k nějakým těm mimořádným výkonům nechá čas od času vybudit, pak ale zase uvadá. Tak se stalo, že se letos při těžkostech, jaké zažívá automobilová Čína, USA vrátily na pozici největšího světového trhu s auty. Což je docela pozoruhodné, uvážíme-li, že tam žije jen asi 340 milionů lidí, tedy zlomek čínské populace. A ani Amerika zlaté časy neprožívá.

V takové situaci byste tedy čekali, že automobilky budou na takový trh hrnout svá auta jako dlouho ne, protože jinde jich tolik prodat nemohou. A tím spíš tak budou činit s jejich milovanými elektromobily. A tím spíš tak budou činit v případě klíčových modelů, jakým je pro VW model ID.4. Slyším někoho volat: „A co cla?” Pak je třeba dodat, že spousta evropských aut - a zrovna ID.4 mezi ně patří - se přímo v Americe vyrábí, takže cla se jich pochopitelně netýkají.

Pro tento model to tedy bylo rozdané v USA dokonale - největší trh, lokální výroba, klíčový model, navíc elektromobil, jasná jediná budoucnost, supr kára víc než všechny Felicie dohromady... Pro VW by to měla být zlatá slepice, protože většina konkurence bude cly zatížena. Prostě jasná věc, hit, numero uno, bomba.

A ono ne, VW právě oznámil, že s ID.4 v USA končí.

Důvod je prostý - i když je to pro tento model aktuálně v Americe rozdané nejlépe, jak může být, skoro nikdo ho nechce. Jeho prodeje (jaké překvapení) držely nad vodou hlavně federální dotace, jakmile loni skončily, šlo všechno ke dnu. Ve čtvrtém loňském kvartálu VW vykázal 62% pokles prodejů, čísla za první letošní kvartál automobilka zatím nezveřejnila, i když jindy tak činí v první den měsíci následujícím po konci čtvrtletí. Nezájem ale musí být enormní, když VW k tomuto kroku přistoupil.

A situace se musela změnit rychle, neboť když Volkswagen vyřadil z prodeje ID.5 kvůli špatným prodejním výsledkům, u ID.4 ubezpečoval, že „se mu pořád daří”. S tím je amen stejně jako s výrobou vozu v americké Chattanooze. Pikantní je důvod - Volkswagen raději takto uvolní místo intenzivnější výrobě nového Atlasu (na fotkách níže), který byl představen minulý týden. Jde o gigantické, 5,13metrové SUV nabízené jen se spalovacími motory, pravý opak ID.4. Němci se mohou tvářit, jak chtějí, zjevně i oni ale vidí, co v USA lidé chtějí víc.

ID.4 ostatně nebyl v „Land of the Free” hitem ani dřív, za celý loňský rok si našel jen 22 tisíc kupců. Atlas byl na 71 tisících, i když se doprodával ve svém předchozím provedení. Rozhodování to pro VW tedy nakonec asi nebylo těžké, ale výsledek je velmi výmluvný - seberte jinak celkem populárnímu elektromobilu dotace a neobhájí ani svou vlastní existenci na největším trhu světa za situace, kdy má výhodu v podobě dávno rozjeté lokální výroby, do které není třeba investovat ani cent. Skutečně. Velmi. Výmluvné.


Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 1 - VW ID.4 PRO S 2024 US verze 01Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 2 - VW ID.4 PRO S 2024 US verze 02Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 3 - VW ID.4 PRO S 2024 US verze 03
V Americe si budou muset vystačit bez VW ID.4, i když měl pod palcem dokonce i lokální výrobu, a tedy velmi zajímavou cenu. Snad to přežijí. Foto: Volkswagen

Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 4 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 01Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 5 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 02Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 6 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 03Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 7 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 04Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 8 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 05Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 9 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 06Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 10 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 07Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 11 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 08Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 12 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 09Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 13 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 10Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 14 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 11Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 15 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 12Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 16 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 13Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 17 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 14Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 18 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 15Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 19 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 16Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 20 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 17Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 21 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 18Klíčový elektromobil VW po kolapsu prodejů končí na největším trhu světa. „Pořád se mu daří,” říkali Němci ještě nedávno - 22 - VW Atlas 2026 2027 SEL 4Motion R-Line prvni 19
Jeho místo ve výrobě zaujme nový VW Atlas, čistě spalovací obr. Jak ironické. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.