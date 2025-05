Klíčový nový Jeep je kompletně venku. Bude to hit, tedy pokud automobilce neujede ruka s cenami před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je pikantní, že americká novinka se ze všeho nejdříve podívá do Evropy, přičemž vůbec není jisté, zda se bude prodávat také v USA. Ale tím lépe pro nás, zvlášť když se vedle obligátního elektrického pohonu můžeme těšit i na spalovací verze.

Po úniku z minulého týdne tu nyní máme Jeep Compass třetí generace oficiálně. S designem vás tedy snad už ani seznamovat nemusíme a rovnou se vrhneme na techniku. A začneme u pohonných jednotek, neboť jejich nabídka má být vůbec nejširší v historii modelu.

Vedle hybridu, plug-in hybridu a elektromobilu totiž dorazí i čistě spalovací verze. Řada pohonů navíc bude k dispozici hned v několika specifikacích, svůj ideál by si tedy mohl najít každý zájemce. Pokud ale bude chtít benzinový motor bez čehokoli dalšího, který zatím nebyl blíže specifikován, bude nutné zvolit buď individuální dovoz, nebo doufat, že zájem o něj zas jednou přinutí mateřský Stellantis ke změně plánů. Neboť v tuto chvíli zamýšlí takovou jednotku nabízet jen mimo EU.

Základ zdejší nabídky má tedy tvořit hybridní verze osazená přeplňovaným 1,2litrovým tříválcem. Jeho výkon byl oproti technicky spřízněnému Opelu Grandland navýšen ze 136 na 145 koní, 48voltový elektrický okruh ale zůstává. Plug-in hybrid pak už počítá s přeplňovanou jedna-šestkou, elektromotorem, bateriemi o kapacitě 18 kWh a 195 kobylami, zatímco u bateriového pohonu lze počítat s 213, 231 a 375 koňmi. Pouze poslední zmíněná ale nabídne pohon všech kol, pro který byl vyvinut nový zadní elektromotor naladěný na 67 koní.

Automobilka bude zpočátku nabízet Compass First Edition pouze v hybridní a nejslabší elektrické verzi (tedy pokaždé předokolku), u které počítá s bateriemi o kapacitě 74 kWh. Paket má vystačit na 500 bezemisních kilometrů, v případě čtyřkolky, která dorazí v pozdější fázi, ovšem půjde dokonce o 650 km. Očekávat u ní tedy logicky můžeme větší akumulátor, podrobnosti ale Jeep aktuálně tají.

Za dojezdem má dle designéra Ralpha Gillese stát vylepšená aerodynamika, což na první pohled může znít překvapivě - nové provedení se totiž vrací k hranám originálu, zatímco druhá generace byla spíš oblá. Jeep šel ale zároveň cestou plochého podvozku, načež Gilles mohl přídi vtisknout osobitější charakter a přijít s větší drsností. To koresponduje s náturou Jeepu jakožto off-roadového specialisty, Compass proto dostal do vínku světlou výšku 200 milimetrů či brodivost až 470 mm.

U čtyřkolky mají být tyto hodnoty ještě lepší, stejně jako došlo na posun nájezdových úhlů vpředu (z 20 na 31 stupňů) i vzadu (z 26 na 31 stupňů). Zmiňovaný zadní elektromotor má dostatek sil i na to, aby zvládnul 20procentní stoupání jen sám od sebe. Novinka tedy bude pravověrným Jeepem, což umocňuje její důležitost, předchozí generace byla na různých místech světa opakovaně nejprodávanějším modelem značky. Compass je navíc globálním typem, který se má trefit do vkusu lidí z celého světa, což je pochopitelně nelehký úkol.

Třetí generace na každý pád narostla na 4 550 mm do délky a počítá s rozvorem 2 795 mm, což vyústilo v 55 mm dodatečného místa pro nohy a nárůst zavazadelníku o 45 litrů na celkových 550 litrů. Kromě toho klientela bude moci počítat i se schránkami v kabině, které disponují dodatečnými 34 litry. Na zlepšení tak došlo ve všech podstatných ohledech, což ale trochu děsí v souvislosti s možným růstem cen.

Tohle auto totiž může být slušný prodejní hit - dobře vypadá, nabídka techniky není moc omezující a všechno ostatní se zdá být stejně dobré nebo lepší než dřív. Dnes ale Compass startuje na 749 900 Kč, což je do značné míry důvod je úspěchu. Za 800 nebo 850 tisíc bude novinka lákat dál, trochu se ale obáváme, aby na ni stačil aspoň milion... A to už by byl problém. Ale uvidíme, na ceny si ještě musíme počkat.

