Klíčový nový Nissan je venku, sází na sporný vzhled i techniku, o řád lepší kabinu | Petr Prokopec

Japonská automobilka je po uši v problémech, ze kterých se zkouší dostat záplavou nových modelů. To je zcela nepochybně správný recept, jestli ale u lidí dokáže zabodovat nový Qashqai, je otázkou.

Pro evropskou divizi Nissanu je stěžejním modelem Qashqai, který se již dlouhá léta podílí na jejích místních prodejích z více než poloviny. Bylo tedy naprosto jasné, že automobilka si na nové generaci dá jaksepatří záležet, otázkou však je, zda se i tentokrát dočká fenomenálního úspěchu. Po stránce designové totiž kompaktní SUV nesedne zrovna každému, přičemž je jisté, že zákazníci budou muset z kapsy vytáhnout o poznání více peněz než dosud. To by možná jindy nebylo tak zásadním problémem, ovšem je třeba pamatovat na koronavirovou pandemii, která může potrápit i dosud neotřesitelné lídry trhu.

Nemalujme ale zbytečně čerta na zeď, místo toho si novinku jaksepatří představme. Začneme přitom u rozměrů, neboť třetí generace překonává tu druhou o 32 milimetrů na délku. 32 mm na šířku a 25 mm na výšku. Zároveň se dočkala také prodloužení rozvoru o 20 mm, zákazníci tedy mohou počítat s větším prostorem pro sebe i svá zavazadla. Díky použití platformy CMF-C, kterou nový Qashqai užívá jako vůbec první z evropských aliančních vozů, mimo to došlo ke snížení podlahy zavazadelníku o 20 mm. Dovnitř tak naskládáte o 50 litrů více než dříve.

Co se kabiny týče, zde došlo k co největšímu posunu směrem k prémiovým vozům. Nissan přišel s mnohem kvalitnějšími materiály a nebál se v něm zachovat klasická tlačítka. Těch má nový Qashqai na současnou dobu opravdu hodně, což ale nelze vnímat jako negativum. Spíše naopak máte základní funkce pěkně po ruce, načež je zakrátko dokáže ovládat poslepu. Není přitom třeba dodávat, že právě to navyšuje silniční bezpečnost, stejně jako třeba centrální 9palcová obrazovka multimédií umístěná přímo v zorném poli řidiče.

Nissan dodává, že palubní systém dokáže k internetu připojit až sedm externích zařízení, stejně jako cestující najdou dobíjecí USB porty vpředu i vzadu. Mimo to nesmíme opomenout také 12,3palcový přístrojový štít a 10,8palcový head-up displej, který je v dané obchodní třídě největší. Samozřejmostí je pak i asistenční systém ProPilot, který dokáže reagovat i na vozy v koloně. Pokud tedy automaticky zastavíte na nulu a na místě vyčkáváte méně než tři sekundy, umělá inteligence dokáže následně v cestě pokračovat bez vašeho povelu.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde základ nabídky bude tvořit 1,3litrový čtyřválec DiG-T v mild-hybridním provedení. Zákazníci přitom budou moci volit mezi verzemi se 138 a 156 koňmi, stejně jako mezi šestistupňovým manuálem a automatem Xtronic CVT. Pokud ovšem zatouží rovněž po pohonu všech kol, musí zároveň akceptovat také vyšší výkon a samočinnou převodovku. S jakou lze přitom u všech variant počítat s dynamikou a spotřebou, však v tuto chvíli nebylo oznámeno.

Tady problém není, čistě benzinové jednotky jsou pro nové modely mrtvou záležitostí. Zamrzet ale může absence dieselu a otázkou je, co trh řekne na nové provedení e-Power, které pod kapotou hostí benzinovou jedna-pětku se 154 koňmi a elektromotor naladěný na 187 koní. Spalovací jednotka s variabilními kompresemi je tu ovšem pouze proto, aby vyráběla elektřinu pro alternativní pohon, neboť přímo s koly spárována není. I díky tomu tak vlastně výkon celé soustavy činí jen oněch 187 koní.

Nissan přitom dodává, že tento agregát si bere to nejlepší ze všech světů. Spalovací jednotka se má totiž spínat jen ve chvíli, kdy palubní systém vyhodnotí, že bude dosaženo co nejnižší spotřeby a odpovídajících emisí. Zároveň se stará o to, aby baterie nikdy nebyly prázdné. Samotný vůz pak s ohledem na výkonný elektromotor zrychluje o poznání lépe než konvenční plug-in hybridy, vůči nimž má ostatně nabídnout také rychlejší reakce.

Tím jsme ve finále, pročež jen dodáme, že nový Qashqai bude k mání v jedenácti barvách karoserie a pěti dvoubarevných kombinacích. Zároveň u něj japonská automobilka vůbec poprvé nabídne i možnost dokoupení 20palcových litých kol. Jak jsme tedy uvedli již na počátku, do kapsy budou muset zájemci sáhnout tentokrát o poznání hlouběji než dříve. Kolik přesně, ale zatím Nissan ani nenaznačil, stejně jako nezmínil termín zahájení prodeje.

Svým zevnějškem asi bude nový Nissan Qashqai budit rozpaky, stejně jako novým motorem e-Power. Prostornějším a kvalitnějším interiérem ale umí zaujmout. Foto: Nissan

Petr Prokopec