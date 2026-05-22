Klienti Pagani už se nemusí držet při zemi. Za patřičnou sumu si mohou nechat vyrobit i tohle
Petr MilerTahle slova se obvykle používají v přeneseném smyslu, v tomto případě je ale myslíme doslova. S Pagani už můžete i do oblak, třebaže přímo létající stroj vám italská automobilka nedodá. Všechno ostatní ano.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Klienti Pagani už se nemusí držet při zemi. Za patřičnou sumu si mohou nechat vyrobit i tohle
před 6 hodinami | Petr Miler
Tahle slova se obvykle používají v přeneseném smyslu, v tomto případě je ale myslíme doslova. S Pagani už můžete i do oblak, třebaže přímo létající stroj vám italská automobilka nedodá. Všechno ostatní ano.
Každý rok vznikne po celém světě několik nových firem, které by rády uspěly v segmentu supersportovních aut. Nápady jejich zakladatelů leckdy nebývají marné, ať už vizuálně nebo technicky, uspěje ale nakonec jen hrstka z nich. A skutečnou světovou slávu si jich vydobylo jen pár jednotek za několik dekád.
Pagani patří mezi ně a je to pro nás dlouhodobě sympatická automobilka. Klientům zkrátka plní jejich přání a nehraje hru na elektrické nesmysly. Její zakladatel a šéf je inovativní technik a citlivý obchodník, který se sám drží nohama na zemi. A tak nakonec není divu, že zrovna tahle firma uspěl a za svých asi 50 až 60 vyrobených aut ročně si může účtovat takové peníze, že si na sebe snadno vydělá.
Při její slávě je ale skoro škoda zpeněžovat své jméno jen skrze tu hrstku vyrobených aut se stamilionovými cenami, svůj záběr se tak rozhodla patřičně rozšířit. Už před nějakým tím pátkem tak založila divizi Arte, která se soustřeďuje na zakázkové interiéry pro soukromé tryskáče, velká letadla i vrtulníky. Pokud si tedy někdo z klientů oblíbil docela specifický styl modenských supersportů, nemusí se s nimi držet jen při zemi. Podobně může zevnitř působit i jeho tryskáč.
Své možnosti nyní Pagani Arte předvede v brazilském Sao Paulu na tamní letecké show, kde se ukáže Gulfstream G650ER s jejím zakázkovým interiérem. Přímo konkrétní letadlo zatím vidět nemůžeme, firma ale rozeslala ukázky své práce s pomocí prezentačních fotek, které vlastně říkají vše. Tohle jsou vážně mimořádně noblesní interiéry, ze kterých byste - nebýt podivných oken kolem - snad ani nepoznali, že patří letadlu.
Společnost říká, že díky svým znalostem a zkušenostem s používáním nejkvalitnějších materiálů dokáže tvarovat kabiny tak, aby vyhovovaly požadavkům té nejnáročnější klientely. Obložení i velkých vnitřních ploch nejkvalitnější kůží je jen začátek, zákazníci si mou volit také z ozdobných prvků z uhlíkových vláken, hliníku a dalších kvalitních kovů do libovolně velkého interiéru vlastního letadla či vrtulníku.
Firma na akci pochopitelně neopomene připomenout svůj původ, a tak vystaví i jedno ze svých nejlepších aut, hypersportovní Huayru R. Spojitost s vystaveným Gulfstreamem je vágní, ale oslí můstek by tu byl. Automobilka říká, že stejně jako u letadla je také u její auta „každá linie tvarována tak, aby prorážela vzduch”. A je to, podobně krásný interiér pak mohou mít též oba stroje, no ne? Podívejte se níže, co dnes Pagani také dělá, o cenách se nezmiňuje. To ale znamená, že pokud se musíte ptát, nemáte na to. Něco nám říká, že za milion korun se leda otevírá kalendář pro plánování schůzek nad možnými způsoby realizace, u čehokoli dalších bychom čekali další nulu navíc...
Tohle nejsou auta. A nejsou to ani obýváky. Jde o vnitřky letadel upravených automobilkou Pagani resp. záběry toho, jak se k nim firma dopracovala. Foto: Pagani Automobili
Zdroj: Pagani Automobili
Bleskovky
- Audi pro rok 2026 vážně chystá nový model s technikou, která byla zastaralá už v roce 2019
včera
- Mercedes pořádně předvedl kompletně falešný zvuk svého nového sporťáku, připomíná to béčkové filmy z 80. let
včera
- Čínské Ferrari za cenu Octavie se prohnalo po Severní smyčce Nürburgringu. A je rychlé, pořád ale nestačí na o 450 koní slabší kombík
20.5.2026
Nejnovější články
- Stát chce, aby autobusy jezdily po silnicích rychlostí až 225 km/h, vyřešil by tak váznoucí rozšiřování hromadné dopravy
před hodinou
- Mercedes pod tlakem odpískal další ryze elektrické auto a dává mu spalovací motor. Snad to nebude zase ta samá čínská jedna-pětka
před 3 hodinami
- Nizozemsko začne lidem rozesílat nové krizové SMS: „Okamžitě přestaňte dobíjet svůj elektromobil!”
před 4 hodinami
- Nejsou Korejci jako Korejci. Tihle s faceliftem vrátili svému levnému velkému SUV tlačítka bez jakýchkoli řečí
před 6 hodinami
- Klienti Pagani už se nemusí držet při zemi. Za patřičnou sumu si mohou nechat vyrobit i tohle
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva