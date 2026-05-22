Klienti Pagani už se nemusí držet při zemi. Za patřičnou sumu si mohou nechat vyrobit i tohle

Tahle slova se obvykle používají v přeneseném smyslu, v tomto případě je ale myslíme doslova. S Pagani už můžete i do oblak, třebaže přímo létající stroj vám italská automobilka nedodá. Všechno ostatní ano.

před 6 hodinami | Petr Miler

Foto: Pagani Automobili

Každý rok vznikne po celém světě několik nových firem, které by rády uspěly v segmentu supersportovních aut. Nápady jejich zakladatelů leckdy nebývají marné, ať už vizuálně nebo technicky, uspěje ale nakonec jen hrstka z nich. A skutečnou světovou slávu si jich vydobylo jen pár jednotek za několik dekád.

Pagani patří mezi ně a je to pro nás dlouhodobě sympatická automobilka. Klientům zkrátka plní jejich přání a nehraje hru na elektrické nesmysly. Její zakladatel a šéf je inovativní technik a citlivý obchodník, který se sám drží nohama na zemi. A tak nakonec není divu, že zrovna tahle firma uspěl a za svých asi 50 až 60 vyrobených aut ročně si může účtovat takové peníze, že si na sebe snadno vydělá.

Při její slávě je ale skoro škoda zpeněžovat své jméno jen skrze tu hrstku vyrobených aut se stamilionovými cenami, svůj záběr se tak rozhodla patřičně rozšířit. Už před nějakým tím pátkem tak založila divizi Arte, která se soustřeďuje na zakázkové interiéry pro soukromé tryskáče, velká letadla i vrtulníky. Pokud si tedy někdo z klientů oblíbil docela specifický styl modenských supersportů, nemusí se s nimi držet jen při zemi. Podobně může zevnitř působit i jeho tryskáč.

Své možnosti nyní Pagani Arte předvede v brazilském Sao Paulu na tamní letecké show, kde se ukáže Gulfstream G650ER s jejím zakázkovým interiérem. Přímo konkrétní letadlo zatím vidět nemůžeme, firma ale rozeslala ukázky své práce s pomocí prezentačních fotek, které vlastně říkají vše. Tohle jsou vážně mimořádně noblesní interiéry, ze kterých byste - nebýt podivných oken kolem - snad ani nepoznali, že patří letadlu.

Společnost říká, že díky svým znalostem a zkušenostem s používáním nejkvalitnějších materiálů dokáže tvarovat kabiny tak, aby vyhovovaly požadavkům té nejnáročnější klientely. Obložení i velkých vnitřních ploch nejkvalitnější kůží je jen začátek, zákazníci si mou volit také z ozdobných prvků z uhlíkových vláken, hliníku a dalších kvalitních kovů do libovolně velkého interiéru vlastního letadla či vrtulníku.

Firma na akci pochopitelně neopomene připomenout svůj původ, a tak vystaví i jedno ze svých nejlepších aut, hypersportovní Huayru R. Spojitost s vystaveným Gulfstreamem je vágní, ale oslí můstek by tu byl. Automobilka říká, že stejně jako u letadla je také u její auta „každá linie tvarována tak, aby prorážela vzduch”. A je to, podobně krásný interiér pak mohou mít též oba stroje, no ne? Podívejte se níže, co dnes Pagani také dělá, o cenách se nezmiňuje. To ale znamená, že pokud se musíte ptát, nemáte na to. Něco nám říká, že za milion korun se leda otevírá kalendář pro plánování schůzek nad možnými způsoby realizace, u čehokoli dalších bychom čekali další nulu navíc...


Tohle nejsou auta. A nejsou to ani obýváky. Jde o vnitřky letadel upravených automobilkou Pagani resp. záběry toho, jak se k nim firma dopracovala. Foto: Pagani Automobili

Zdroj: Pagani Automobili

