Klon klonu: Číňané zkopírovali už tak dobře zkopírované Porsche a nabídnou ho ještě levněji, originál to může zabalit

Asi nebude tak rychlé jako originál a nebude rychlé ani jako už existující klon, jenže i se slušným výkonem bude k mání za takový pakatel, že to lidem bude jedno. Navíc může dostat i spalovací motor mazající poslední problémy.

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: SAIC

Čínský automobilový průmysl dlouho zaostával za zbytkem světa, ztrátu ale tamní výrobci dohání poměrně rychle. Do karet jim hraje mnohé - Říše středu si tradičně moc neláme hlavu s ochranou duševního vlastnictví, načež se kopírování aut zavedených značek stalo pomalu národním sportem. Proti této praxi se navíc málokterá z dotčených automobilek pokusila protestovat, v takové chvíli by si totiž zabouchla dveře k největšímu trhu světa. Aby na něm pak zahraniční výrobci nemuseli platit vysoká cla a daně, začali uzavírat partnerství s těmi čínskými.

Říše středu se tak dostala k mnohým technologiím, na které by za normálních okolností neměla. Než se tak navíc stalo, začala v nemalé míře podporovat elektromobilitu, ve které stáli všichni na podobné startovní čáře. A pořád nezapomněla ani na ono kopírování. Díky tomu se v ní rychle rodí hity jako třeba Xiaomi SU7, o kterém před dvěma lety ještě nikdo nevěděl. Dnes ho ovšem zná celý svět jako klon Porsche Taycan, který je srovnatelně rychlý, přitom za něj zaplatíte tolik co za trochu lépe vybavenou Škodu Octavia. Není tak divu, že německý elektromobil strádá, zatímco na ten čínský láme prodejní rekordy.

Porsche i kvůli tomu v zemi s 21 196 kilometrů dlouhou zdí strádá stále více, jeho loňské prodeje představovaly jen třetinu odbytu z roku 2021. A zjevně bude ještě hůř, neboť Taycan musí počítat s novou konkurencí. Tedy novým klonem, který jako by dál klonoval zmíněné Xiaomi. Model Z7 spadající pod značku SAIC totiž prakticky rezignoval na jakoukoli invenci a originalitu. Místo toho se Číňané rozhodli, že z Taycanu zkopírují i kdejaký detail. Pokud bychom tedy jejich novince zakryli znak, budete tipovat, že pochází z Zuffenhausenu.

Pár rozdílů se pochopitelně najde, ve finále ale nemusí vyznívat ku prospěchu Porsche, ale spíš naopak. Jakkoli u nás Taycan startuje na 2 622 949 Kč, střešním LiDARem nedisponuje. A nedostanete ho ani za příplatek, dokonce ani u vrcholné varianty Turbo GT s paketem Weissach, která vychází na 6 189 935 Kč. Z7 ho ovšem má, nabídnout tedy dokážou pokročilou asistenci řidiče, což je technologie, na kterou Číňané slyší, zvlášť pokud je prakticky nic nestojí.

SAIC zatím neupřesnilo, za kolik model Z7 nabídne, neoficiálně se ovšem mluví o méně než 200 tisících juanech, což je přibližně 590 tisíc korun. Novinka by tedy měla startovat níže než SU7, které je k mání od 215 900 CNY neboli asi od 640 tisíc Kč. Ještě větší propast je pak mezi ní a originálním Taycanem, za který musí Číňané zaplatit minimálně 918 tisíc yuanů, tedy 2,7 milionu korun. V Říši středu tak německý vůz vychází dráž než u nás, pročež se nedivíme nezájmu o něj. Zdá se, že to v zemi skutečně může zabalit, což je krok, o kterém otevřeně uvažuje i samo Porsche.

Co se technických parametrů týče, ty oficiálně zůstávají pod pokličkou. Dle dostupných informací by ale Z7 mělo vsadit na totéž ústrojí, jakým se honosí SUV H5. Ryze elektrické provedení by tedy mělo nabídnout 200 či 240 koní a možnost výběru mezi bateriemi o kapacitě 64,6 a 80 kWh. U varianty s prodlouženým dojezdem, která se dočkala 1,5litrového čtyřválce, pak je na výběr jen slabší elektromotor, který doplňuje paket s 32,6 kWh a 50litrová nádrž na pohonné hmoty.

S těmito parametry a při zhruba dvoutunové hmotnosti SAIC Z7 nebude skutečnému Porsche dynamicky stačit a zaostane také za Xiaomi. Jenže dynamika pro Číňany není až tak podstatná. Vypadá to tedy, že Taycan to v Říši středu může opravdu zabalit. Zvláště když SAIC nehodlá nabídnout pouze sedan, ale také verzi kombi. Také tu zkopíroval v Zuffenhausenu, však když už...


Klon klonu: Číňané zkopírovali už tak dobře zkopírované Porsche a nabídnou ho ještě levněji, originál to může zabalit - 1 - SAIC Z7 2026 prvni foto 01Klon klonu: Číňané zkopírovali už tak dobře zkopírované Porsche a nabídnou ho ještě levněji, originál to může zabalit - 2 - SAIC Z7 2026 prvni foto 02Klon klonu: Číňané zkopírovali už tak dobře zkopírované Porsche a nabídnou ho ještě levněji, originál to může zabalit - 3 - SAIC Z7 2026 prvni dalsi 01Klon klonu: Číňané zkopírovali už tak dobře zkopírované Porsche a nabídnou ho ještě levněji, originál to může zabalit - 4 - SAIC Z7 2026 prvni foto 03Klon klonu: Číňané zkopírovali už tak dobře zkopírované Porsche a nabídnou ho ještě levněji, originál to může zabalit - 5 - SAIC Z7 2026 prvni foto 04
Porsche Taycan se dočkalo dalšího čínského klonu. Model Z7 nebude tak rychlý jako originál, oproti němu však bude stát pakatel. Foto: SAIC

Zdroj: SAIC

Petr Prokopec

