Kolabující Audi se dál hojí na svých dealerech, marže jim seřízlo až k nule. „Prodávat auta už se nevyplatí,” říkají

před 6 hodinami | Petr Miler
Audi teče do bot po rybnících a ořezává všechno, co se jen ořezat dá. K vlastním dealerům je nakonec ještě krutější, než nedávno chtělo být, zejména v případě prodejů nových aut už jim za nehty nehodlá zanechat skoro nic.
Život možná není jen náhoda, ale slova o tom, že jednou jste v něm dole a jednou nahoře, platí zcela bezezbytku. Někdy se to zkrátka schumelí a vám nezbude než bojovat s nepřízní osudu, ale jsou v takové situaci zejména německé automobilky? Ani náhodou, bojují o vlastní existenci primárně kvůli problémům, které si sami způsobily. A je ohromnou ironií osudu, že vedení těchto firem ani tváří v tvář negativním dopadům vlastních rozhodnutí nemění to, co za nimi stojí. Nakonec proč, že? Otevřou své zlaté padáky a pohoda jazz. Že mezitím tisíce obyčejných lidí přichází o živobytí, jako by nikoho nezajímalo.
Audi je výstavní skříní těchto selhání. Vsadilo na mrtvého koně a cválalo na něm až do chvíle, než začal tlít. Firma až letos v červnu odpískala svou „chytrou” sázku jen na elektrická auta, nedá se ale říci, že by se do vedení vrátil zdravý rozum. Kroky managementu dokazují, že ani takřka totální selhání vedoucí k masivnímu propadu prodejů a zisků nevede k nápravě a firma si navíc jen s mírně upravenou strategií maluje naopak rekordní prodeje a zisky. Na základě čeho?
Člověk musí mít pocit, že tohle je jeden velký Titanic těsně před nárazem, dokud ale nedojde skutečně k radikálním změnám, bude se vedení těchto firem chovat podobně jako komunisté při víc jak 40 let trvající správě naší země - budou brát, dokud bude z čeho, až pak kapitulují a raději odejdou v podstatě sami, aby si počkali, až jimi zdevastované zase někdo soudnější postaví na nohy. Audi je znovu ukázkou toho, že tato očekávání jsou bohužel na místě.
Dokazuje to nejnovější krok automobilky, která potvrdila to, o čem se [[0000056508 ]neoficiálně začalo mluvit už v srpnu]]. Tehdy se rozkřiklo, že Audi chce vlastním dealerům v době, kdy svými kroky posílá dolů jejich životaschopnost z podstaty, sáhnout na marže, aby se samo zahojilo. Teď je to fakt a realita je ještě horší, než se čekalo.
Situaci detailně rozebírá německý Automobilwoche s tím, že Audi dál nedokáže nakopnout motor své existence a trápí ho nižší prodeje, obraty i zisky. Co s tím? Někdo přece ještě „pořád má”...
Výrobce tak své obchodní partnery z řad prodejců informoval během páteční dealerské konference v mnichovské Allianz Areně, že jejich marže půjdou dolů. Původní informace o tom, že se sníží o 1 procentní bod, což je pro mnohé z nich třetina až polovina všech peněz, které jim z prodeje zůstávají, je platná, změnil se ale způsob, jakým toho bude dosaženo. To jistě proto, aby snížení nešlo utéci.
Audi původně chtělo snížit takzvaný výkonnostní bonus, protože ale zrovna o výkonnost prodejů stojí, raději bez náhrady ruší tzv. digitální bonus ve výši 0,8 procentního bodu a tzv. bonus za věrnost a získání zákazníků, který jde dolů o 0,2 procentního bodu. Pro dealery je to bolestivé opatření. „Téměř každý dealer dosahoval 100procentního digitálního bonusu. O to bolestivější je, že je nyní zrušen,” uvedl pro Automobilwoche jeden z dealerů Audi, který si nepřál být jmenován.
Výsledkem má být pro dealery až pouhá 1procentní návratnost tržeb (de facto provozní marže), což je podle nich k nepřežití. „Jednoprocentní návratnost nestačí. Prodávat nová auta už se ani nevyplatí,” řekl dále. V takové situaci se dá očekávat, že se dealeři pokusí zahojit pro změnu na vlastních zákaznících, kde ještě mohou, takže se pomyslné padající lejno dál přiblíží zemi.
Přímo automobilka situaci odmítla oficiálně komentovat s tím, že jde o diskrétní záležitost smluvních vztahů, nový německý obchodní šéf Yves Becker-Fahr, který za těmito změnami stojí, ale provedené změny nepopírá. Podle ně sice dealerům klesnou marže, prý si ale budou dál „užívat podnikání,”. No, zážitek to jistě bude... Navzdory popsanému Becker-Fahr uvádí, že jeho cílem je „zajistit dlouhodobou ziskovost maloobchodníků”, což zní jako protimluv, podle něj ale budou nižší bonusy vykompenzovány rostoucími prodeji. Které ale také klesají.
Se 130 tisíci prodeji v Německu od ledna do srpna je Ingolstadt o 5 procent za beztak tragickými loňskými výsledky. Automobilka aktuálně hovoří o rostoucím počtu objednávek, čemuž vzhledem k řadě nových modelů v nabídce lze věřit. Zrovna ty jsou ale fakticky velmi rozpačité a podle nás jsou ale objednávány spíš ze setrvačnosti s očekáváními, která nemohou naplnit. A tak, byť krátkodobě prodeje nakopnou, povedou už střednědobě k dalším poklesům odbytu.
Becker-Fahr je ovšem pan optimista, a tak říká: „Pokud jde o naši modelovou řadu, už dlouho jsme neměli v toulci šípy, které by naši prodejci mohli použít k lovu. Nicméně od čtvrtého čtvrtletí je vše, co prodejci potřebují, připraveno. Závod může začít.” Německý prodejní šéf tím myslí závod s BMW a Mercedesem, které letos vykazují o desítky procent i desítky tisíc aut vyšší prodeje. Až čas ukáže, zda Audi ztrátu dožene. Už z našeho tónu ale patrně cítíte, že jsme k tomu v tuto chvíli velmi skeptičtí...
Audi se svým vedením dál primárně vyžírá svou vlastní lepší minulost. Nové modely mu sice pomáhají, ale jak dlouho? Taková elektrická A6 je od pohledu slušný bizár, který si snad ani střednědobě nemůže udržet solidní prodeje. Foto: Audi
Zdroje: Automobilwoche, Audi
