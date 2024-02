Kolabující elektrická odnož Volva má po odvrhnutí Švédy dál problémy, ani nalitých 22 miliard nestačí na její záchranu před 6 hodinami | Petr Miler

Zjevně ani Číňané nechtějí v této firmě utápět další peníze, a tak se musela obrátit na banky. Konsorcium 12 firem poskytlo Polestaru 950 milionů dolarů pro překlenutí největších těžkostí, firma ale podle svých slov potřebuje dalších 350 „mega”, aby bezpečně zůstala nad vodou.

V tomto příběhu bude ještě veselo, sarkasticky řečeno. Když se koncem letošního ledna ukázalo, jak mizerně je na tom Polestar, tehdy elektrické dítko Volva, analytici varovali před možným úplným kolapsem. Nebyla to planá slova, i švédský rodič této mladé samostatné značky ztratil s firmou trpělivost a oznámil, že se jí zbaví. Nakonec to neudělal zcela, Volvo si ve firmě podrželo minoritní podíl, finanční vazby ale utnulo zcela a majoritu v Polestaru přenechalo čínskému Geely.

Tak nějak se čekalo, že Geely vezme peníze, do Polestaru je nalije a problémy firmy tím odloží. Ale to se nestalo. I pro Číňany je tohle zjevně moc horký brambor, a tak nechali Polestar plavat samostatně. Ten si proto, jak informuje agentura Reuters, musel zajistil externí financování od konsorcia 12 mezinárodních bank, které firmě poskytlo půjčku 950 milionů USD (přes 22 miliard Kč) se splatností 3 roky na překlenutí komplikovaného období. Zní to jako řešení, sama firma ale otevřeně přiznává, že to nemusí stačit.

Polestar uvádí, že pro zajištění své budoucnosti potřebuje externí fondy ve výši přibližně 1,3 miliardy USD (30,4 miliardy Kč), takže 350 milionů dolarů nejspíše dál shání. Ruku v ruce s tím šetří - firma loni prodělala 735 milionů USD (17,2 miliardy Kč) a spustila další vlnu propouštění - aktuálně se zbavuje 15 % zaměstnanců napříč celým světem, což je krok, který následuje 10procentní snížení stavů v polovině roku 2023.

Nevypadá to, že by na tom Polestar byl bůhvíjak dobře, generální ředitel firmy a mimochodem bývalý šéfdesignér Škody Thomas Ingenlath ale zůstává pozitivně naladěn. „Toto znamená novou fázi fungování společnosti Polestar. Úsilí posledních let se vyplácí: Zlepšili jsme naši nákladovou základnu, zajistili si financování a zrychlili naši produktovou ofenzívu,” říká trochu v nesouladu s tím, co naznačují jiné kroky a jiná prohlášení firmy. Ale náladu ve firmě je třeba udržovat na vysoké úrovni, to chápeme.

Akcie společnosti v reakci na tento krok vzrosty o 18,5 % a dál mířily nahoru, takže také investoři jej vnímají pozitivně. Rizika přesto zůstávají, nakonec sám Polestar je přiznává. Hodnota firmy ostatně zůstává o krutých 96 procent níž než v jejích nejlepších momentech, takže o velkém návratu důvěry akciových trhů dál nelze hovořit ani omylem.

Polestaru se nedaří, to je zřejmé, pořád ale věří, že novinky jako model 3 jej vrátí na výsluní. Máme o tom své pochybnost, ale každému přejeme jen to nejlepší. Foto: Polestar

