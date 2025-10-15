Kolaps elektrických plánů GM si vybírá krutou daň. Firma kvůli nezájmu odepsala 33 miliard, varuje před dalšími ztrátami
Petr MilerOd počátku neuvěřitelně pošetilé záměry kdysi největší automobilky světa poslaly americký gigant ještě víc ke dnu. Firma nepřekvapivě viní kdekoho krom sebe, nic ale nezmění na tom, že to byla ona, kdo vsadil na od počátku kulhavého koně, jehož úspěch visel na vlásku ošidného dopingu.
dnes | Petr Miler
„Elektrických Hujerů” najdeme mezi velkými automobilkami dost a dost, jen u málokteré se ale plány spojené s elektromobily jevily tak absurdními jako u amerického koncernu GM. Ten počítal s tím, že do roku 2030 bude polovina veškeré jeho produkce elektrická a do pěti let nato už nebude vyrábět vůbec nic jiného. V pozici firmy visící hlavně na americkém odbytu se něco takového zdálo být ještě nesmyslnější než u kohokoli jiného.
Že se takový záměr s realitou neschází ani omylem, vidíme jasně. Automobilka loni prodala pouhých 114 432 elektrických aut z 2,7 milionu vozů prodaných celkem, bavíme se tedy o podílu jen 4,2 procenta. Je to směšně málo vedle 50procentní vize spojené s jen o 6 let pozdějším obdobím, nemluvě o té 100procentní spojené s rokem 2035. GM tak v mezičase své plány několikrát poupravil a teď je přehodnocuje zas. A jeho nesmyslný výstřel do prázdna ho vychází hodně draho.
Jak informuje Bloomberg, General Motors musel ve třetím letošním čtvrtletí znovu zmírnit svá „elektrická očekávání” a jednorázově odepsat dodatečnou ztrátu ve výši 1,6 miliardy dolarů, tedy víc jak 33 miliard Kč. Sama firma v podání pro americkou SEC (Komisi pro cenné papíry a burzy) uvádí, odepsané peníze přímo souvisí úpravami produkčních kapacit spojených s elektromobily a zrušením či vypořádáním dřívějších obchodních ujednání týkajících se elektromobilů, která nereflektovala reálný zájem o tyto vozy.
Firma se nepřekvapivě vymlouvá na kroky americké administrativy, které omezily uměle vyvolanou část zájmu o tento druh aut, nic to ale nemění na tom, že vsadila příliš mnoho na produkt, o který není dostatečný přirozený zájem. Ve svém podání pro SEC tak GM dále varuje před dalšími možnými obdobnými kroky v blízké budoucnosti, neboť očekává další pokles zájmu. Zákazníci podle ní dají před elektromobily přednost jiným možnostem řešení vlastní mobility.
„Očekáváme, že tempo zavádění elektromobilů se dále zpomalí,” uvádí dále GM s tím, že přehodnocení jejích plánů spojených s elektromobily dál probíhá a očekává další ztráty, jako je ta právě odepsaná. „Přehodnocení našich výrobních kapacit elektromobilů dále probíhá a je reálně možné, že v budoucnu vykážeme další významné peněžní i nepeněžní poplatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit naše provozní výsledky,” uvedla společnost.
Na žádost o přímý komentář firma zareagovala neurčitými slovy: „General Motors provádí strategické úpravy výroby v souladu s očekávaným pomalejším růstem odvětví elektromobilů a poptávkou zákazníků,” uvedl GM bez dalších detailů. I z těchto slov je ale patrné, že party skončila, pokud tedy vůbec někdy pořádně začala.
Vlastně možná ano, ale rychle skončila. Prodeje elektromobilů GM v USA ve třetím čtvrtletí roku 2025 překročily 66 tisíc aut, což je dokonce historický rekord. S ohledem na právě ohlášené navazující kroky je to ale nakonec jen další potvrzení smutný pravdy zákaznících elektromobilů - víc „kupují dotace” než samotná auta. A jakmile dotace zmizí... Co takhle zas jednou dělat auta, která chce někdo koupit? Víme, odvážný tip, ale stejně.
Elektrický pohon GM absurdně nadělil i navrátivšímu se Hummeru, nakonec by ale jistě byl raději , kdyby vůz znovu osadil obřím osmiválcem. Tohle auto je propadák, přirozená poptávka po elektrických modelech GM libovolné z jeho značek je obecně nízká. Proto také aktuální ztráty. Foto: GMC
