Kolaps německého automobilového průmyslu nekončí, tyhle firmy působící i v Česku propustí do roku 2030 nejmíň 100 tisíc lidí

Sto tisíc lidí, to už není legrace ani na tak velkou zemi, jako je Německo. Podobný počet zaměstnanců opustil všechny průmyslové obory v zemi za poslední rok a tamní situací to notně otřáslo, pro německý automobilový sektor to bude další těžká rána.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Kolaps německého automobilového průmyslu nekončí, tyhle firmy působící i v Česku propustí do roku 2030 nejmíň 100 tisíc lidí

30.9.2025 | Petr Miler

Kolaps německého automobilového průmyslu nekončí, tyhle firmy působící i v Česku propustí do roku 2030 nejmíň 100 tisíc lidí

/

Foto: Audi

Sto tisíc lidí, to už není legrace ani na tak velkou zemi, jako je Německo. Podobný počet zaměstnanců opustil všechny průmyslové obory v zemi za poslední rok a tamní situací to notně otřáslo, pro německý automobilový sektor to bude další těžká rána.

Automobilový průmysl v Evropě nevzkvétá, chce se říci s Václavem Havlem. Někdejší pýcha starého kontinentu zachází pod tíhou přemíry regulací, které devastují jak samotný automobilový trh, tak trh s energiemi i trh práce. Spoustu chytrých nápadů, ještě víc schopností a zkušeností i hromadu šikovnosti bychom tu měli, ale co je nám to platné, když to všechno musíme vrhat do nesmyslných, trhem nevyžádaných a technicky neospravedlnitelných produktů vyráběných za nákladů, které nemají snad nikde jinde na světě? Je to cesta do pekel.

A nepřeháníme ani trochu, zdejší trh upadá stejně jako konkurenceschopnost místních automobilek ve světě. Není to drama, každý se snaží s tím vypořádat, jak může, následky jsou ale přesto znatelné. Před pár dny jsme probírali, že zatím zejména dodavatelské firmy se v Německu hroutí jako kostky domina. A pokud nikdo nic nezmění, budou se hroutit dál. Když tu najednou není schopna udržet výrobu už slušná řádka společností se staletými tradicemi a nespočtem patentů za pasem, je vidět, že je něco systémově špatně, nejde jen o individuální selhání.

Někteří si možná řeknou, že to je prostě oddělení zrna od plev a co je komu do plevele, že? Jenže pro tyto firmy někdo pracuje, dělá to třeba celý život, je to jeho specializace a podobnou práci si stěží najde jinde, když dochází ke kontrakci celého oboru i stagnaci celého evropského hospodářství. Už nějakou chvíli bující propouštění má velmi negativní dopady, které bude při tak rychlých a intenzivních úbytcích pracovních příležitostí těžké řešit. Rozjetý vlak navíc nemá tendenci brzdit, právě naopak.

Informuje o tom agentura Bloomberg, která dala dohromady přehled německých automobilových firem a jejich plánů na propouštění v následujících čtyřech letech. A moc povzbudivé to není, jakkoli jde vlastně o tu nejoptimističtější možnou vizi.

Přehled plánovaných čistek v řadách německých zaměstnanců jednotlivých firem najdete níže. Prim mezi nimi nepřekvapivě hraje Volkswagen, který aktuálně počítá s 35 000 padáky, ač loni šlo ještě o 30 000 míst. A to je prosím značka Volkswagen, ne koncern VW - v tabulce dále figuruje Audi a Porsche jako samostatné subjekty. Další velkou rybou je Bosch, jiní velcí dodavatelé ZF a Continental jsou na třetím a čtvrtém místě. Jen tyto tři firmy čekají 43 tisíc propouštěných. Bavíme se přitom jen o německých zaměstnancích - většina těchto firem zaměstnává lidi i v Česku a na propouštění může dojít i zde.

Plány na propouštění v německém automobilovém průmyslu do roku 2030

(Společnost - Plánované propouštění)

Volkswagen - 35 000 lidí
Bosch - 18 500 lidí
ZF - 14 000 lidí
Continental - 10 150 lidí
Audi - 7 500 lidí
Schaeffler - 4 700 lidí
Porsche - 1 900 lidí
Ford - 1 000

Probírané příčiny úpadků jsou stále stejné prim hraje naivní pokus o násilnou elektrifikaci, bující normy, vysoké náklady, dovozní cla v USA a neuspokojivý prodej německých aut mimo Evropu. Marcel Fratzscher, ředitel Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW), je tak pesimistický, neboť okolnosti zůstávají stejné nebo horší. A ke změně se neschyluje.

„Oznámení o rozsáhlém propouštění ve společnosti Bosch je jen začátkem vážné průmyslové restrukturalizace v Německu. V nadcházejících letech uvidíme mnoho dalších propouštění a bankrotů,“ říká Fratzscher s tím, že předestřená čísla jsou spíš optimistickou vizí a budou mít spíš tendenci se zhoršovat. Vše tomu nasvědčuje, bohužel - škoda že to není něco, z čeho bychom se dokázali aspoň poučit a stejné chyby dál neopakovat.


Kolaps německého automobilového průmyslu nekončí, tyhle firmy působící i v Česku propustí do roku 2030 nejmíň 100 tisíc lidí - 1 - ZF Friedrichshafen vyroba technika propousteni 2024 01Kolaps německého automobilového průmyslu nekončí, tyhle firmy působící i v Česku propustí do roku 2030 nejmíň 100 tisíc lidí - 2 - ZF Friedrichshafen vyroba technika propousteni 2024 02Kolaps německého automobilového průmyslu nekončí, tyhle firmy působící i v Česku propustí do roku 2030 nejmíň 100 tisíc lidí - 3 - ZF Friedrichshafen vyroba technika propousteni 2024 03
Firma ZF je jednou z těch, které budou propouštět nejvíc. Ještě víc se do toho ale opře VW se svými dcerami, v každém případě má jít nejméně o 100 tisíc lidí během následujících tří let. 2030.Foto: ZF Friedrichshafen, tiskové materiály

Zdroj: Focus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše