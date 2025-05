Kolaps Porsche pokračuje i v domácím Německu. Je na tom tak špatně, že slevy musí dávat už i na ikonické verze 911 včera | Petr Miler

Foto: Porsche Centrum Gelderland, tiskové materiály

Mohutný sešup prodejů daný nezájmem hned o několik modelů zažívá Porsche také na svém domácím trhu. Dealeři tak hlásí léta nevídanou věc - s pomocí se slev se musí pokoušet udat i ikonické verze 911 jako GT3, se kterými dříve mohli dělat drahoty.

Porsche udělalo v posledních letech až příliš mnoho strategických chyb, to si dnes můžeme říci bez jakéhokoli chození kolem horké kaše. Za vším stojí primárně nesmyslná slepá sázka na elektromobily, která naprosto ignorovala otázku, zda o taková auta zákazníci značky stojí. Mohlo to také vyjít, jistě, bylo to ale jako hodit si korunou a podle toho to dopadlo. Nejen náš nedávný test Macanu Electric ukázal, že o takové vozy stávající zákazníci z velké části nestojí a jiné nepřitahují. Prodejní výsledky tomu odpovídají.

Automobilka to ví, ne že ne, mizerné prodejní vidí a uznává, že chtěla něco, co zákazníci nikoli. Porážku už tedy přiznala a místo přechodu jen na tyto vozy dokonce připouští, že by je někde mohla zcela vyřadit z nabídky, což by byla vskutku hořká pilulka stejně jako fakt, že zrovna elektrický Macan bude muset v nabídce znovu doplnit spalovací SUV stejného ražení. To všechno je pěkné povídání, poněkud ale zamlžuje vnímání toho, že Porsche má problém teď a tady. Navíc není malý a neexistuje pro něj kloudné řešení.

Často se mluví o tom, že automobilka má potíže v Číně, což je fakt, někteří se ale věci pokouší prezentovat tak, že má problémy jen tam. A jinde se zase tak moc neděje. Není to pravda, jak aktuálně velmi obšírně probírá Automobilwoche. Firma se v hluboké krizi ocitla dokonce i v domácím Německu a až detaily jejího strádání ukazují, jak moc velké potíže musí řešit.

Je to v podstatě úplně klasická zápletka posledních let, jen je v tomto případě poněkud zveličená tím, že Porsche je mála automobilka, její odbyt stojí na pár modelech a na elektrické vozy chtěla přejít velmi rychle a bez ohlížení se zpět. Jsme přesvědčeni, že jiné automobilky jsou v prakticky stejné pozici, která je jen kosmeticky umenšená tím, že se tak rychle nezbavily některých spalovacích modelů, tak rychle nenafoukly ceny těch zbývajících a nepřešly na elektřinu se svými nejprodávanějšími vozy. Tohle je jako kdyby Škoda zítra přestala vyrábět spalovací Octavii a Scalu zdražila na milion. Jak by asi vypadaly její prodeje?

Přesně to udělalo v přeneseném smyslu Porsche, když odpískalo klíčový spalovací Macan, odpískalo velmi dobře prodávanou 718 a dramaticky zdražilo 911, Panameru i Cayenne. Ignorovalo navíc první náznaky toho, že nejde o správnou cestu a dotáhlo jakousi první fázi do úplného konce. Až poté, po ztrátě první významné části prodejů i marží zatáhlo za záchrannou brzdu, ale bylo už příliš pozdě na to, aby to nebylo znát navenek.

Stalo se tedy znovu to, před čím varujeme roky - automobilový byznys je nízkomaržové prostředí (i když Porsche na tom bylo v tomto směru relativně dobře) s ohromnou setrvačností. Pokud tedy uděláte něco, čím riskujete ztrátu, pár desítek procent prodejů, nehazardujete s pár desítkami procent zisku, ale s celým ziskem. Porsche hazardovalo a chybovalo. A podle toho dopadlo, bohužel pro něj bez možnosti tento požár okamžitě uhasit.

„Po masivním poklesu prodejů v prvních několika měsících Porsche snížilo svá očekávání pro domácí trh a snížilo cíle pro své partnery,” uvádí Automobilwoche s odkazem na své zdroje uvnitř dealerské sítě automobilky. I na dříve lukrativních místech odbyt padá i o víc než pětinu, což surová čísla KBA jen potvrzují. Od ledna do dubna bylo v Německu prodáno jen 11 115 nových vozů Porsche, což představuje meziroční pokles o víc jak 31 procent. Podle Automobilwoche se navíc o 40 procent těchto prodejů postarali sami dealeři nebo automobilka, propad zájmu je tak bezprecedentní.

Tzv. samoregistrace nejsou u Porsche nové, jejich míra ale rychle roste. Stará se o ně prý hlavně sama automobilka ve snaze stahovat z trhu neprodejné vozy, aby zabránila cenové válce mezi dealery. Situace je totiž tak špatná, že dealeři musí dávat výrazné slevy i na model 911, což pochopitelně negativně ovlivňuje zůstatkovou hodnotu dříve prodaných vozů. To je něco, co si Porsche nemůže dovolit, pádluje ale proti silnému proudu - už i kultovní modely jako 911 GT3 jsou dnes podle Automobilwoche nabízeny se slevou přibližně deset procent.

Tento stav potvrzuje také Benjamin David, dřívější prodejce Porsche, dnes nezávislý dealer, který je k postupu automobilky dlouhodobě kritický. „Na stávající zásoby Porsche 911 platí slevy a podobná je situace i u nového elektrického Porsche Macan. Na skladech je spousta auta, které se prostě neprodávají,” říká David, který je nadále v úzkém kontaktu se současnými prodejci značky.

Poklesy prodejů jsou znovu fakt. I klasická 911 se letos prodává o 22,1 procenta hůř než loni, Macan je dole o 33,7 procenta a Cayenne dokonce o 41,5 procenta, shrnuje Automobilwoche. Důvody jsou stále stejné - nechtěné změny kombinované s nárůstem cen. U Macanu je situace obzvlášť tristní, neboť loni touto dobou byla v prodeji pouze dožívající stará generace z roku 2014, letos je v prodeji žhavá elektrická novinka. Přesto je zájem takto bídný, navíc je třeba se ptát, kolik prodejů vygenerovala sama automobilka dealerskými registracemi apod. I v Česku jsou zřetelně vysoké.

Porsche v oficiálním prohlášení k celé věci na jednu stranu uklidňuje: „Navzdory neobvyklé geopolitické situaci očekáváme pro Porsche v Německu v roce 2025 solidní rok,” uvedl k věci mluvčí, současně ale uznal, že elektrický Macan se neprodává a slibuje nápravu: „Pracujeme na dalším SUV stejné velikosti. Bude poháněno spalovacím motorem,” potvrzuje už dříve oficiálně řečené.

Znovu se musíme ptát: Bylo takto riskantní jednání nutné? Nebylo náhodou jasné dávno dopředu, že může mít drtivé dopady? A co vůbec mohlo přinést dobrého? Porsche si tyto otázky nepoložilo, nehezké odpovědi na ně ale nyní přichází samy...

Porsche se kdysi mohlo chlubit záplavami předaných aut. Nyní se může chlubit podobnými záplavami neprodaných aut. Ilustrační foto: Porsche Centrum Gelderland, tiskové materiály

Zdroje: Automobilwoche, Porsche, David Finest Sports Cars

Petr Miler

