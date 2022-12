Kolapsu Škody v Číně se nelze divit, podívejte se, co dnes Číňané prodávají za 176 tisíc. Odbyt roste 7násobně před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Éra úspěšného působení škodovky v Číně je minulostí už dávno, nyní se hovoří o tom, že zemi opustí zcela. Hlavním důvodem jen její nekonkurenceschopnost, domácí výrobci nabízí zajímavá auta za cenu pár výbavových prvků Škody.

I když čínský trh s auty po propadu v roce 2020 zamířil loni o 3,8 % nahoru, mnohé zahraniční značky se musely smířit s úpadkem. V České republice to víme dobře, Škoda loni za velkou zdí přišla skoro o 59 % kupců, a to klesala z docela nízkých předloňských čísel. Stala se tak jednou z nejhůře s vedoucích velkých značek, pro kterou byl jen o pár let dříve trh v Číně tím vůbec největším na světě, kde prodávala i přes 300 tisíc aut za rok.

Zázrak letos nepřišel a automobilka se po mizerném listopadu (meziměsíčně -23 %, meziročně -74,36 %) může pochlubit ještě horšími čísly za celý rok (už jen 39 567 prodaných aut). Není tedy divu, že - ač ještě živě pamatujeme chvíle, kdy na nás lidé ze škodovky byli velmi zlí za články o čínském úpadku značky, který zcela popírali - se nový šéf značky nechal před pár dny slyšet, že automobilka Čínu opustí buď zcela, nebo skončí s tamní výrobou aut. Tomu se říká rychlý pád.

Lidé mají tendenci spřádat různé konspirační teorie, proč to tak skončilo, fakta ale hovoří jasně - hlavním důvodem úpadku Škody je rostoucí konkurenceschopnost čínských značek, které nabízí stále atraktivnější auta, na rozdíl od svých soupeřů za ně ale nechtějí stále více peněz. A v extrému jsou schopni nabídnout třeba i vůz na fotkách níže.

Jde o model značky Baojun nazvaný prostě 510. Nejde o novinku jako takovou, ve své druhé generaci se prodává už od roku 2018, loni ale prošel modernizací a přesto zlevnil. Nabídka navíc byla rozšířena o variantu s automatickou převodovkou a vzhledem k tomu, co vše nabízí, se prodává za opravdu extrémně nízké ceny. Oním automatem je nyní převodovka CVT, která nabízí 8 virtuálních převodových stupňů. Volit je lze i ručně, kdy podle firmy mohou řidiči „zažít sportovní výkony“. Nejsme si jisti, jak v tomto ohledu brát konsorcium SAIC-GM-Wuling vážně, neboť automat lze stejně jako klasický manuál spojit jen s 1,5litrovým motorem bez turba. Jeho výkon 100 koní asi velké sportovní výkony nezajistí, více o dynamice ale firma nezveřejnila.

Auto si ponechává už pár let známý vzhled, v interiéru ale mělo dojít na přidání zvukové izolace, pročež má kabina působit útulněji a komfortněji. O to se stará i možnost volby koženého čalounění, jímž lze potáhnout i palubní desku. Zajímavá je pak ostatně veškerá výbava, do které už ve standardu spadá rozměrné panoramatické okno, automatická klimatizace, tempomat, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka či osmipalcový centrální displej, který je spojen s multimediálním systémem a zpětnou kamerou. Kromě toho nabízí také konektivitu s mobilními telefony.

Není to velké auto, při délce 4 220 mm, šířce 1 740 mm, výšce 1 615 mm a rozvoru 2 550 mm se jedná o konkurenta Škody Kamiq, stojí ale tak málo, že je těžké tomu vůbec uvěřit. Ceny tohoto SUV začínají na 53 800 CNY při volbě manuální převodovky a 59 800 CNY při volbě automatu. To je asi 176 resp. 196 tisíc Kč, až nepochopitelné sumy pro člověka žijícího v místech, kde i nejlevnější Škoda Fabia se základní výbavou Active a motorem 1,0 MPI přijde na 350 tisíc. Však i absolutně vrcholná verze Bojunu a s veškerou dostupnou výbavou přijde na 73 800 CNY, to je jen něco málo přes 240 tisíc korun.

Tušíme, že takovému autu by tu dnes neřekl „ne” ani leckdo z těch, kteří dosud nad čínskými auty ohrnovali nos. A nad podobnými nabídkami rozhodně neohrnují nos Číňané, kteří jim stále více dávají přednost před srovnatelnými Volkswageny a dalšími auty zahraničních značek. Baojun je jednou z menších čínských značek, přesto model 510 letos prodejně roste o víc jak 700 % v době, kdy si Škoda pomalu balí fidlátka. Diví se někdo? A bude se někdo divit, když si podobná auta začnou získávat i srdce Evropanů?

Baojun 510 je jedním z vrcholů toho, co jsou dnes Číňané schopni nabídnout v poměru výkonu a ceny. Moderně vyhlížející, kompaktní SUV velikosti Kamiqu se slušnou výbavou za 176 tisíc, to zní z pohledu Evropana skoro jako vtip. Zejména pro Škodu je to ale smutná realita. Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Zdroje: SAIC-GM-Wuling Automobile, CAAM

Petr Miler

