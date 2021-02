Kolik berou zaměstnanci Volkswagenu? Závidět možná budete i stážistovi před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Česká republika se za poslední dekády zemím na západ od našich hranic výrazně přiblížila, přesto si leckdo v našich končinách i po dekádách praxe může nechat zdát o platu, který lze u Volkswagenu dostávat při škole.

Automobilky představují pro řadu lidí vysněného zaměstnavatele. Dáno je to mimo jiné tím, že v nich mají možnost téměř nekonečného kariérního růstu, i kdyby začínali takříkajíc od píky. Kromě toho se až do loňského roku dalo spolehnout na to, že prodej nových aut soustavně roste a souběžně s tím rostou i štědré prémie vyplácené se železnou pravidelností. Pokud k tomu všemu připočteme další benefity, jako je vnitrozávodní stravování či možnost relativně levné koupě nového auta, pak se vlastně nelze nikomu divit, že tomu či onomu výrobci posílá životopis ob týden.

Jaké jsou nicméně ve skutečnosti ony platy, které byly v posledních letech obestřeny různými mýty a fámami? S reálným pohledem na věc přichází německý Bild, kterému se podařilo získat informace o platech a dalších odměnách pro nejhrůznější pozice ve Volkswagenu. Jak přitom uvádí, mzdy startují zhruba na tisícovce Eur (cca 25 700 Kč), což není příliš mnoho. Jde nicméně o měsíční gáži stážisty, který si při troše snahy může celkově vydělat až 16 100 Eur ročně. To na práci při škole, kdy nemáte až tak vysoké životní náklady, zvláště pokud máte alespoň trochu vstřícné rodiče, není špatné.

Ještě než se posuneme dále, je třeba zmínit, že ve Volkswagenu mají velmi silné slovo odbory. Prakticky veškeré mzdy jsou tak jasně dané kolektivní smlouvou a odvíjejí se od konkrétní pozice a praxe toho či onoho člověka. U dělnických profesí startují na 2 167 Eurech (cca 56 000 Kč) měsíčně. Pokud jste nicméně již zkušeným dělníkem, který navíc již prošel několika školeními, můžete nakonec brát až 3 875 Eur, tedy asi 100 000 Kč za měsíc. K tomu navíc dostáváte bonus odvíjející se od hospodaření firmy, který kupříkladu v loňském roce činil dodatečných 4 950 Eur (cca 127 000 Kč), tedy dalších více jak 10 tisíc za měsíc.

Až dosud byla řeč o lidech pracujících u montážních linek, v případě bílých límečků již budeme hovořit o vyšších sumách. Ty startují na 8 900 Eurech (cca 229 000 Kč) měsíčně u nejnižších manažerských profesí. A výše postavení manažeři si mohou přijít na 10 200 až 19 000 Eur (262 až 490 000 Kč) za měsíc. Tím však jejich odměňování nekončí, mezi ony v úvodu zmíněné benefity v tomto případě patří služební vozy. Výše postavení manažeři mají nárok pro dva vozy pro sebe a svou partnerku, vrcholný management dokonce na tři, členové rady ředitelů a dozorčí rady jich pak mají k dispozici dokonce šest na osobu. Zní to přehnaně, ale auto je nakonec ten nejlevnější benefit, který automobilka může dát, tak jimi nešetří.

Zajímavé je, že VW poskytuje informace o pracovním zařazení dotyčného uživatele služebního vozu, a tedy i o jeho platové třídě, celému světu jako na stříbrném podnosu. Automobilka totiž užívá specifické registrační značky, které vždy přísluší k danému zařazení. Pokud tedy po označení Wolfsburgu (WOB) následuje písmeno C, D, F či G a čtyři číslice, jde o inženýry spadající pod zvýhodněný mzdový tarif. Pokud však na značce uvidíte WOB-E 1234, jde o druhý služebák, který typicky užívá partner či partnerka dotyčného zaměstnance.

Dodejme, že koncern VW je obrovský moloch. Pro celou skupinu pracuje 670 tisíc lidí, kteří za dostanou na mzdách souhrnně zhruba 34,7 miliard Eur (893 miliard korun). Započítán je v to i plat šéfa koncernu Herberta Diesse a osmi dalších členů rady ředitelů, který činil 45 milionů Eur (1,16 mld. Kč). Sám Diess přitom bral 9,9 milionu Eur (255 mil. Kč). A stejně jako další si nyní může blahořečit, že nekouří. Firma totiž začíná přitvrzovat, a tak auta kuřáků nechává uvnitř čistit ozonem na jejich náklady. Ovšem, nejsme si jisti, jestli to ti, kteří mají na služební auta nárok, na svém platu nějak podstatně pocítí...

Zaškolení a zkušení dělníci mohou u Volkswagenu brát až zhruba 100 tisíc korun měsíčně, v případě administrativních pracovníků může jít klidně o pětinásobek. Služební auta se dávají i po třech, pro členy nejvyššího vedení dokonce po šesti. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Bild

Petr Prokopec