Kombík budoucnosti podle Audi láká svým vzhledem, technikou ale okouzlit nezvládá

Náskok díky technice? V tomto autě se podstata někdejšího sloganu Audi rozhodně neskrývá, neboť místo řešení preferovaných zákazníky sází na ta vynucovaná politiky. To ale neznamená, že při tom nemůže dobře vypadat.

V roce 2018 představilo Audi pátou generaci modelu A6. Zákazníci ji mohou objednávat s benzínovým, dieselovým či plug-in hybridním ústrojím. Jakkoliv jde o nabídku patřičně květnatou, do jisté míry budí překvapení. Je totiž třeba dodat, že koncern VW kvůli snaze zbavit se škraloupu dieselového podvodníka zavelel k masivní elektrifikaci. Bateriová auta jsou tak součástí stále většího množství modelových řad všech začleněných značek. V případě A6 C8 na tento příspěvek ovšem nedošlo, i proto, že vůz je postaven na platformě MLB.

Jak nicméně značka se čtyřmi kruhy ve znaku naznačila minulý rok v Šanghaji, budoucnost má patřit jen a pouze elektromobilitě. V čínské metropoli se totiž ukázal koncept A6 Sportback e-tron, který již dle názvu dostal do vínku paket baterií a elektrické jednotky namísto spalovacích. Nejinak je tomu i v případě současné novinky, jíž je A6 Avant e-tron. I v tomto případě jde sice o koncept, ovšem ten má být přímou předzvěstí nové generace, jenž se ukáže v roce 2024.

Pokud bude nové Audi A6 Avant vypadat stejně jako koncept, pak mohou Němci počítat s nemalým prvotním zájmem. Kombík se totiž dočkal patřičně agresivních tvarů, ať již jde o čelní, boční či zadní partie. A jakkoli jde o elektromobil, který stoprocentně bude mít baterie uložené v podlaze, Audi dosáhlo velmi nízké výšky 1,44 metru. Na délku nicméně vůz měří 4,96 a na šířku 1,96 metru.

Suma sumárum tak kombi působí širokým a nízkým dojmem, čemuž napomáhá i použití úzkých světlometů, 22palcových litých kol a nahrazení tradičních zpětných zrcátek kamerami. Střecha navíc působí plovoucím dojmem, zatímco boky rozbíjí prolis zasahující až do zadního nárazníku. V tom pak nalezneme i prvky suplující koncovky výfuku, což je přeci jen zbytečný a laciný prvek - u elektromobilů koneckonců lidé něco takového nečekají a snad ani nepožadují.

I přes poměrně agresivní vzhled je působivý velmi nízký aerodynamický odpor. Loňský Sportback s Cd o hodnotě 0,22 sice zůstává nedostižný, ovšem s Cd 0,24 se Avant vyrovnává produkčnímu Audi e-tron GT. Oproti němu se tedy bude moci pochlubit velkorysejším dojezdem, tedy Audi alespoň předpokládá, že technologie baterií do roku 2024 dozná zlepšení. Od vyrovnání použitelnosti spalovacích aut jsme ale pořád na míle daleko.

Audi již oznámilo, že u modelové řady A6 počítá s 800voltovou technologií, dobíjecí kapacitou až 270 kW a dojezdem až 700 km, jsou to ale všechno ideální parametry, které se v praxi zřejmě nikdy nesejdou. Základní varianty by pak měly mít dostatek koní na 7sekundový sprint na stovku, zatímco vrcholné verze se v rámci dynamiky dostanou výrazně pod čtyři sekundy. To ve srovnání se stávajícím benzinovým RS nepředstavuje zrovna posun, do peněženky nicméně zákazníci budou muset sáhnout hlouběji.

Lze už jen dodat, že jak loňský, tak letošní koncept používají platformu PPE, která byla vyvinuta ve spolupráci s Porsche. Podepírat bude i elektrický Macan, stejně jako Q6 e-tron, jenž se ostatně stane prvním modelem vzešlým z dané architektury - počítat bychom s ním totiž měli již příští rok. Za čtyři léta pak Audi již nehodlá představovat nic jiného než elektrické vozy, s prodejem těch spalovacích pak značka hodlá skončit do roku 2032. Nezbývá než popřát s takovými plány hodně zdaru - jak chce Audi s limity elektrického pohonu oslovovat náruživé žrouty dálničních kilometrů, kterých je mezi současnými majiteli A6 s motorem 3,0 TDI nespočet, nemáme tušení.

Na koncept příštího Audi A6 Avant je hezký pohled. Ovšem stejně jako veškeré další elektromobily bude nabízet ne zrovna oslňující dynamiku či dojezd, a to zřejmě za vyšší cenu, než si značka účtuje za benzinové modely. Foto: Audi

