Kombíky chytly druhý dech, donedávna auta na vymření jsou neuvěřitelně populární na leasing

/ Foto: Škoda Auto

Kdysi největší evropská libůstka v posledních letech ztrácí půdu pod nohama, a tak jsme čekali, že se i za ní postupně zavře voda. Odepisovat kombíky se ale v tuto chvíli zdá ale nemístné, mezi podstatnou skupinou zákazníků jsou jasným číslem jedna.

Jaký je ideální typ vozu, který z praktického hlediska dobře poslouží ve všech případech smysluplného využití automobilu a současně vás svou praktičnosti nepenalizuje z hlediska provozní efektivity, jízdní dynamiky, ovladatelnosti i jakési zábavnosti? Podle nás je to kombík. Je to prostě nejuniverzálnější ze všech koncepcí, a tak není divu, že ta skutečně nejbláznivější spojení aut mnoha různých světů jsou právě kombíky. Dnes stále ještě Audi RS4 a RS6 Avant, dříve Mercedesy-AMG C63 a E63 Avant, nově i BMW M3 Touring...

To jsou skutečně vozy typu „vše v jednom”, nemusíte si ale nutně koupit až takto extrémní verze, abyste měli mimořádně uspokojivý vůz. Takové Volkswageny Passat Variant 2,0 TDI nebo Škody Octavia Combi 2,0 TDI jsou fantastické holky pro všechno, které poslouží práci, rodině, dovolenkovým přesunům, stěhování i dostatečně rychlým přeletům po Autobahnu. A to všechno snadno za 6 nebo 7 litrů nafty bez jakéhokoli sebezapření. Taková auta by tedy měla být mimořádně populární, ne? No, nejsou, z hlediska celkových prodejních statistik opravdu ne.

Je to pozoruhodné, ale mánie spojená s SUV dostala ze sedla úplně všechny a všechno, tyto vozy nevyjímaje. Asi nás nadále míjí, co komu nabídne navíc vyšší, těžší, užranější, pomalejší, hůře ovladatelné a v neposlední řadě dražší SUV, které ve stejné třídě obvykle nenabízí ani špetku praktičnosti navíc. Ale lidé jim zkrátka dávají přednost na úkor čehokoli. Kombíky nejsou výjimkou a podle dat JATO Dynamics v posledních letech krutě ztrácí podíl na trhu nejen celosvětově, ale i v Evropě. Ještě v roce 2019 se prodalo na celém světě skoro 2,5 milionu vozů kombi, loni už jich byla jenom polovina.

Při tak razantním poklesu zájmu - a souvisejícímu omezování nabídky takových aut - jsme už kombíkům pomalu vystavovali parte. Podobný vývoj je obvykle impulsem pro jakousi spirálu smrti, kdy lidé na jednu stranu taková auta tolik nekupují, automobilky je tedy tolik nenabízí, lidé jich kupují ještě méně, automobilky jich nabízí ještě méně... Tohle je hra s číslem 0 na konci. Nyní ale před sebou máme data o nejpopulárnější autech u německých klientů Leaseplanu, které dávají kombíkům alespoň naději na další existenci.

Ve vozovém parku Leaseplanu v Německu má totiž Volkswagen Passat Variant podíl na trhu 5,47 procenta, což jej staví vůz na číslo jedna v celé flotile této velké leasingovky. Ale není to jen tohle auto, celá top 10 je v podstatě samý kombík - Ford Focus Turnier je druhý, až pak přichází první SUV v podobě Fordu Kuga, dále následují Škody Superb Combi a Octavia Combi, vidíme Opel Insignia Sports Tourer, Leon Sportstourer od Seatu, Volkswagen Golf Variant... No prohlédněte si celou desítku sami níže, tohle je znak neuvěřitelné popularity kombi mezi auty pořizovanými formou leasingu.

Co za tím stojí? Můžeme jen spekulovat, pravděpodobně jde ale o to, co jsme zmiňovali v úvodu. Po leasingu často sahají racionálně uvažující kupci jako po rozumném, rozpočet málo zatěžujícím, finanční rizika omezujícím instrumentu, což jde ruku v ruce s racionalitou těchto aut. Tím neříkáme, že SUV se nekupují na leasing, opak je nakonec patrný i z téže tabulky níže, neobvyklý podíl kombíků ale svůj důvod mít musí.

Nejoblíbenější auta ve flotile Leaseplanu v Německu k březnu 2023

1. Volkswagen Passat Variant

2. Ford Focus Turnier

3. Ford Kuga

4. Škoda Superb Combi

5. Škoda Octavia Combi

6. Vauxhall Insignia Sports Tourer

7. Seat/Cupra Leon Sports Tourer

8. Škoda Kodiaq

9. Volkswagen Golf Variant

10. Polestar 2 Long Range Dual Motor

Také Škoda Octavia Combi je mimořádně populární mezi Němci pořizujícími si nové auto na leasing, stejně jako jiné kombíky. My se nedivíme, vzhledem k dění na trhu jako celku to ale překvapivé je. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Leaseplan

Petr Miler

