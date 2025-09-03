Kombíky Volva končí bez nástupce, tento je další v řadě. Z klasických aut značky zbývá jen poslední mohykán
Petr ProkopecDlouho neexistoval jiný typ auta, který byste si švédskou značkou spojili přirozeněji. A u nás se švédským kombíkům dál prodejně daří velmi slušně, v celoevropském a celosvětovém měřítku je to ale stále větší bída. Současná kombi značky tak budou těmi posledními, která se dostanou do výroby, V90 už to má za sebou.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Celosvětový zájem o kombíky v roce 2023 oproti předchozímu období vzrostl o 12 procent, což není málo. Zvlášť když si třeba ve stejné dané době připsaly pouze jednoprocentní zlepšení. Nicméně je třeba si uvědomit, že stále šlo pouze o 1,59 milionu registrací. Navíc se 69 procent všech kombíků prodalo v Evropě. Starý kontinent byl přitom spojen dokonce s 15procentním růstem, mimo jiné i díky Čechům. Náš trh totiž drží celosvětový primát, kombíky zde totiž na prodejích nových aut mají takřka 20procentní podíl.
Oproti dobám své největší ale dnes kombíky tahají za stále menší kus provazu. Ostatně prodeje v roce 2022 byly o dvě procenta nižší než v roce 2021, který za předchozím obdobím zaostal dokonce o 13 procent. Stále více lidí totiž utíká k SUV, které sice disponují menším zavazadelníkem a vyšší spotřebou, ovšem z pohledu publika nepůsobí tak usedlým dojmem. Právě proto takové Volvo, tedy značka dlouhodobě spojená právě s kombíky, chce do budoucna od této karosářské verze zcela upustit.
Švédové nezůstávají pouze u slov, ale přechází rovnou i k činům. Jak zjistil Autocar, tento měsíc nadobro skončí výroba modelu V90. Ten už dřív zmizel z americké nabídky a k mání není ani na řadě dalších trhů, zakrátko ale zájemci budou moci sáhnout jen po skladových kusech. A jakmile dojdou i ty, bude skoro definitivně vymalováno. Jediným kombíkem Volva se tak stane menší model V60, ovšem ani jeho životní cyklus, který odstartoval v roce 2018, nebude natahován věčně - je to takový poslední mohykán, jemuž bychom na trhu dávali ještě rok, maximálně dva.
Kolegové poukazují na to, že V60 a V90 již v roce 2023 zmizely z britské nabídky značky, loni se tak ovšem kvůli velkému zájmu vrátily. Něco takového ale znovu neočekáváme i proto, že oba vozy jsou vyráběny v Evropě. To ovšem znamená, že nově mohou do USA pouze s vyšší celní zátěží. V zámoří tedy kvůli cenám nelze počítat s nějakým enormním zájmem, ostatně jediný kombík, který v Americe boduje ve velkém, je Subaru Outback. A to svou podstatou stále více blíží SUV.
Evropa sama o sobě pak není dostačujícím trhem na to, aby vykompenzovala veškeré náklady. Zvláště když Volvo zájem klientely samo dobrovolně zredukovalo poté, kdy z nabídky vypustilo dieselové motory. Ty přitom pro kombíky představují ideální pohon. Jenže i Švédové patři mezi výrobce, kteří se voláním zákazníků řídí jen ve chvílích, kdy se jim to hodí. Jinak se jim snaží vnutit svou představu ideálního auta, což je strategie, se kterou se na trhu uspět opravdu nedá.
V90 bylo k mání ve standardní verzi či jako varianta Cross Country se zvýšenou světlou výškou. Ve výrobě samozřejmě končí obě. Foto: Volvo
Zdroj: Autocar
