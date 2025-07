Až komicky silný Ariel Atom je tu po 25 letech od zrodu proto, aby vám zdeformoval obličej jako Clarksonovi. Vypadá i jede jako malá F1 před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ariel Motor Company

Splašené trubky na kolech se kdysi proslavily ohromujícím poměrem výkonu a hmotnosti, dnes je ale můžete mít se stádem koní, se kterým je rychlé i skoro dvoutunové BMW M3. Co to asi tak ve výsledku udělá s dynamikou? Verze 4RR je velmi zřetelnou odpovědí.

Pokud se máte za automobilové nadšence, Ariel Atom vám nejspíš nemusíme nějak sáhodlouze představovat. Britský sporťák si totiž vydobyl opravdu působivou reputaci jak svým vzhledem, tak především jízdní dynamikou, která svého času doslova rozdrtila Jeremyho Clarksona. Karoserie u něj prakticky neexistuje, místo toho plně dává najevo své exoskeletonové šasí. O to působivější je, že Atom vznikl původně jako školní projekt na univerzitě v Coventry, za kterým stáli student Niki Smart a jeho učitel Simon Saunders. Ti svůj návrh nabídli řadě firem, vždy však byli odmítnuti, načež ve finále založili svou vlastní.

Atom se širšímu světu představil v roce 1996 na tehdejším britském autosalonu v Birminghamu, cesta na silnice však ani poté nebyla vyloženě jednoduchá. Výroba se tak nakonec rozjela až v roce 2000, což znamená, že tento výjimečný stroj letos slaví pětadvacátiny. Takové jubileum si značka nenechala protéci mezi prsty, načež tu máme nové provedení 4RR. To bude nepřekvapivě k mání v pětadvaceti kusech, cena však zatím zveřejněna nebyla. Předpokládáme však, že překročí metu 2 milionů korun.

Provedení 4RR je totiž dosavadním vrcholem pětadvacetileté evoluce, kdy na počátku všeho stál Atom poháněný 1,8litrovým atmosférickým motorem K-Series od Roveru. Tři léta po zahájení výroby originálu nicméně Ariel představil novou verzi, která již počítala s přeplňovaným dvoulitrem od Hondy. Tato pohonná jednotka přitom byla vyladěna na 300 koní, tedy na daleko vyšší výkon než u originálu. Britové u ní pak setrvali i v dalších letech, s každým novým modelem ale posouvali laťku výše.

V roce 2018 Ariel vyrukoval s Atomem 4, který se dočkal poslední evoluce dvoulitru od Hondy, a sice čtyřválce ze Civicu Type-R. Tento agregát na zadní kola posílal 325 koní, které byly spárovány se zhruba půltunovou hmotností. Dorazilo i nové zavěšení, stejně jako se vylepšila aerodynamika a vnitřní komfort. Pro Brity se nicméně jednalo pouze o odrazovou plošinu, od které se v roce 2023 vyhoupli na 405 koní, které dvoulitr Hondy posílal na zadní kola tehdy nové verze 4R.

Momentálně odhalený Atom 4RR je pak dalším stupínkem, u kterého Ariel dokázal z přeplňovaného čtyřválce vyždímat dokonce 532 koní. Dvojité „R“ je tak vůbec nejvýkonnější verzí, s jakou Britové přišli, přičemž překonán byl i limitovaný Atom V8, jehož třílitrový osmiválec produkoval o 25 kobyl méně. S tímto strojem, limitovaným rovněž jen na 25 kusů, přitom byla spárována hmotnost 550 kg, na stovku tak měl zrychlovat za méně než 2,3 sekundy.

Připomeňme přitom, že Atom V8 debutoval v roce 2008, jako takový byl tedy nejrychleji akcelerujícím silničním vozem své doby. Zda jej novinka překoná, ale zatím nevíme - Ariel momentálně pustil do světa pouze jednu fotku a pár informací. S jistotou lze tedy zatím tvrdit pouze to, že provedení 4RR bude nabízet více přítlaku, neboť přepracováno bylo přední křídlo, stejně jako to zadní. Díky obojímu - a bočním vstupům vzduchu - Atom vypadá jako malá Formule 1.

Víc si řekneme za pár dnů, Atom 4RR totiž nebude chybět na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu, který se koná od 10. do 13. července. Aktuálně tak jen dodáme, že o 127 koní slabší provedení 4R zvládá při hmotnosti 567 kilogramů zrychlit na stovku za 2,7 sekundy. Jeho maximem je pak 273 km/h, zatímco cena startuje na 65 tisících librách neboli na 1,85 milionu korun.

Atom 4RR se zatím ukázal jen na jediné fotce... Foto: Ariel Motor Company



...přičemž jde o dosavadní vrchol pětadvacetileté evoluce. Foto: Ariel Motor Company

Zdroj: Ariel Motor Company

Petr Prokopec

