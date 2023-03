Koncern VW možná přichází k rozumu, pod první značkou odmítá představit jakýkoli elektromobil před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Elektrická auta jistě mají své zákazníky a dávalo by smysl, kdyby je Volkswagen chtěl pod některými ze značek nabízet. Ale prodávat pod všemi jen ty? To je od začátku nesmysl. Přesně to ale měli Němci v úmyslu, už nemají, aspoň ne do roku 2026.

Dočkáme se v roce 2035 skutečně zákazu prodeje nových spalovacích aut? Co se ještě před pár měsíci zdálo být jistým plánem, který by byl dříve nebo později přehodnocen pro svou absurditu, už teď není ani tím. Evropská unie totiž měla pod tlakem Německa, Itálie, Česka, Slovenska a dalších členských zemí nakonec akceptovat syntetická paliva jako zelený druh pohonu. Zatím sice nic není oficiální, ovšem z jednotlivých střípků informací už dnes můžeme složit prakticky celé puzzle. Stačí nakonec, abychom bedlivě sledovali kroky koncernu VW.

Proč zrovna této automobilky, ptáte se? Odpověď snad ani nemůže být snazší, právě na bedra VW Group z velké části padá stávající politická hysterie. Pávě VW se v elektrickém pohonu vzhlédl jako v jediném možném a není snad už ani veřejným tajemstvím, že to nyli právě Němci, kdo v Bruselu lobboval za schválení jediného možného pohonu. Pod taktovkou někdejšího šéfa Herberta Diesse pak koncern na oltář elektrifikace obětoval prakticky vše. Tato sázka ale nevyšla zrovna tak, jak si představoval. Dolů letěly prodeje, narůstat začala kritika. A když bylo oznámeno, že letos skončí velkorysé dotace a úhrada plné ceny zůstane na lidech, z nichž většina odmítá elektromobily i zákaz všech alternativ, Němci zjistili, že přestřelili.

Namísto Diesse tedy usedl do čela koncernu šéf Porsche Oliver Blume, který se nikdy netajil tím, že nehodlá vše vsadit na elektrifikaci. Místo toho ve velkém podporoval právě syntetická paliva. A když se ujal vrcholného postu, začal v podstatě celý koncern vést tam, kam míří automobilka z Zuffenhausenu. Tedy k jakési diverzitě svého druhu. To se nyní potvrdilo na výroční tiskové konferenci španělských značek Seat a Cupra, z nichž do elektromobilů půjde jen jedna, alespoň prozatím.

„Nová elektrická auta budou spadat pod značku Cupra. Nemůžeme udělat totéž u obou automobilek najednou. Seat tedy bude o spalovacích motorech, Cupra o elektrických. Myslím si, že mít v tentýž čas na trhu dvě značky, které se navzájem doplňují, dává smysl, zvlášť v této přechodné fázi,“ uvedl Wayne Griffiths, jenž šéfuje oběma španělským automobilkám. A dodal, že elektrický Seat nepřijde přinejmenším do roku 2026.

Tato slova jsou těmi asi nejrozumnějšími, jaké za poslední roky někdo ze zástupců koncernu vypustil do světa. Nikdo totiž dnes ani neví, jakou podobu nakonec nabere norma Euro 7. Přitom ta má začít platit již za pouhé dva roky. Co se pak odehraje během dalších deseti, je skutečně ve hvězdách. V rámci oněch syntetických paliv přitom může nastat takový průlom, že rázem jakákoliv elektrifikace či vodík nebudou dávat smysl.

V té chvíli může značka Cupra klidně zamířit lehce do ústraní, zatímco Seat se opětovně vyprofiluje jako hlavní španělský výrobce. Stejně tak nicméně může dojít na pravý opak. Rozhodně však nedojde na zánik obou, stejně jako si obě takto ani nebudou konkurovat. Pokud by totiž Seat přišel s elektromobilem, v podstatě by šlo jen o jinak karosovanou Cupru. Jaký by to mělo smysl vedle X dalších alternativ od zbytku VW Group?

Se stoprocentní elektrifikací je možná aktuálně konec, alespoň dle kroků koncernu VW. Vedení totiž rozhodlo, že bateriový pohon bude spojen jen se značkou Cupra, zatímco Seatu zůstanou spalovací motory. A tak tomu bude minimálně do roku 2026. Foto: Seat

Zdroj: Autocar

