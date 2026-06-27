Koncern VW se dál rozpadá. Přišel o kontrolu nad velkou dceřinou firmou a šetří, jde se dá. Lidé to brzy poznají i na služebních autech
Petr ProkopecKoncern VW je zas o něco menší a jeho zaměstnanci to poznají i na tom, s čím dosud mohli zacházet skoro bez jakýchkoli omezení. Tedy na svých služebních autech, ze kterých si někteří očividně udělali rodinné dojné krávy.
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Koncern VW se dál rozpadá. Přišel o kontrolu nad velkou dceřinou firmou a šetří, jde se dá. Lidé to brzy poznají i na služebních autech
27.6.2026 | Petr Prokopec
Koncern VW je zas o něco menší a jeho zaměstnanci to poznají i na tom, s čím dosud mohli zacházet skoro bez jakýchkoli omezení. Tedy na svých služebních autech, ze kterých si někteří očividně udělali rodinné dojné krávy.
Kdo dříve pracoval pro Volkswagen, neměl se jen jako prase v žitě, měl se ještě o něco líp. Trefně to před dvěma roky popsal Luigi Catapano, jehož rodina mohla každé léto jezdit na šest týdnů dovolené do Neapole. Za to platil jen pakatel, většina nákladů šla na konto automobilky, která na místo dokonce vypravila služební vlak. VW v případě odměňování zaměstnanců rozhazoval plnými hrstmi na všechny strany, tehdy to ale nebyl problém. Firma byla úspěšná a zisková, a to i díky Číně, kde platila za absolutní jedničku a tamními zisky dokázala přikrýt lecjakou neefektivitu v jiných koutech světa.
Dnes ale VW v Číně bojuje o každé prodané auto, především ho ale táhne k zemi bláhové sazka na elektromobilitu, která se zejména v Říši středu totálně minula účinkem. Štědrost VW je tak minulostí, místo toho začíná docházet na opravdu razantní utahování opasků. Od 1. června tak Němci zpřísnili pravidla spojená s využíváním služebních aut, se kterými lidé zacházeli tak, jak lidé v socialistických podnicích zachází se svěřenými věcmi.
Zaměstnanci mohli firemní vozy používat k soukromým účelům, na tom není nic zvláštního, půjčovali je ale také rodinným příslušníkům či známým, kteří s nimi následně jezdili na dovolené. Přičemž nedostávali pouze samotné vozy, ale také karty na pohonné hmoty. Interní audit prokázal, že čerpáno na ně bylo hlavně prémiové palivo. VW pak platil i bonusové karty na myčku, které byly rovněž využívány až podezřele často. Nejspíše tedy nejen na služební auta, ale i na jiné. A podobné to snadno mohli být i s těmi čerpacími.
S tím je ale nyní konec. Do myčky mohou lidé zamířit maximálně čtyřikrát měsíčně, přičemž zaměstnanci mohou volit programy do výše 17 Eur neboli 420 Kč. Cokoli dražšího je zakázáno, stejně jako tankování prémiových paliv. Zaměstnanci pak sice mohou služební vozy využít i k soukromým účelům, ne však dlouhým jízdám, na dovolenou s nimi už tedy jezdit nemohou. A stejně tak je nemohou půjčovat třetím stranám, podobně jako karty na pohonné hmoty nebo mytí.
V případě výkonných modelů jako GTI nebo R pro změnu platí, že osoby mladší 23 let je mohou řídit jen ve chvíli, kdy s nimi jede další oprávněná osoba. Automobilka navíc hodlá přikročit k tomu, že spalovací auta začne v daleko větší míře nahrazovat elektrickými, které má problém prodat, což o spalovacích modelech nepatří.
Protože VW provozuje vozový park čítající desítky tisíc aut, měla by se úsporná opatření ve firemním účetnictví projevit. Jenže na druhou stranu jde o přínos, který je spíš dlouhodobého charakteru. Pokladnu navíc nenaplní, jen ucpe jednu z jejích děr. Proto Němci konají také jinde a dál rozprodávají „rodinné stříbro”. Nejnověji se zbavili 51procentního podílu ve společnosti Everllence která měla na povel výrobu velkých motorů, turbodmychadel či dekarbonizačních systémů.
Tato firma ročně generuje obrat ve výši 4,9 miliardy Eur, tedy 119 miliard korun, přičemž pro ni pracuje okolo 16 tisíc zaměstnanců. VW si pak nechal 49 procent, zbytek však za 7,4 mld. Eur neboli 180 mld. Kč převzala společnost Bain Capital. Celou transakci pak ještě musí potvrdit francouzské úřady, to je však spíš jen formalita.
Tato finanční injekce VW na nějakou chvíli vytrhne trh z paty, podstatu problému, tedy stále méně přesvědčivé a konkurenceschopné produkty, které je těžké prodat s jakkoli smysluplnými maržemi, to neřeší. I tento vývoj tedy VW jen přibližuje černému scénáři, kdy se z kdysi největší automobilky světa ovládající hromadu dalších firem stane jen stín své někdejší existence, který si rozeberou racionálněji jednající soupeři. Ale co už, se zelenou ideologií na věčné časy a nikdy jinak...
I takový Golf GTI patří mezi služební auta, která donedávna zaměstnanci VW mohli používat jako dojné krávy. Také toho se nyní týkají nová omezení. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild, Everllence
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