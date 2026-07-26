Koncern VW se snaží své nechtěné elektromobily prodat tak zoufale, že už mu nejsou cizí ani daňové levárny
Petr MilerKdyby automobilka přišla s podobným nápadem v souvislosti s jakýmkoli jinými auty, padnou přinejmenším nepříjemné otázky. Tady to prochází jako boj za „správnou věc”, jako projev „svaté války”, při které je přece možné překročit i jindy nepřekročitelné hranice.
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Koncern VW se snaží své nechtěné elektromobily prodat tak zoufale, že už mu nejsou cizí ani daňové levárny
včera | Petr Miler
Kdyby automobilka přišla s podobným nápadem v souvislosti s jakýmkoli jinými auty, padnou přinejmenším nepříjemné otázky. Tady to prochází jako boj za „správnou věc”, jako projev „svaté války”, při které je přece možné překročit i jindy nepřekročitelné hranice.
Dnešní doba má řadu podivných projevů, nad kterými bychom mohli zvedat obočí. Pokud bychom ale měli postupně ořezat vše, co je jen následkem nějakého počátečního vadného stavu, pak možná dojdeme k tomu, že vše začíná u ztráty snahy o jakoukoli objektivitu. A to ve velmi širokém spektru těchto slov.
Říkejme tomu předpojatost, dvojí metr nebo třeba emotivní vnímání, v principu je to ale pokaždé to samé. Prostě existuje nějaká skutečnost, která má své objektivní parametry, a přesto na ni lze koukat subjektivně různými způsoby. To je normální, každá sklenice je stejně poloplná jako poloprázdná. Normální ale není, že tyto způsoby vnímání se neliší podle toho, jak byl kdo vychován, co v životě zažil nebo jakou má míru tolerance k tomu či onomu. Jsou snad už u většiny lidí dány striktně tím, s kým nebo s čím jsou spojeny.
Jeden politik jede na motorce bez helmy? Tak se holt projel, však si potřeboval načechrat vlásky. Jiný jede 200 po dálnici? Tak to je ďábel a okamžitě rezignovat. Někdo někoho zmlátí na ulici? Byl-li to člověk jedné národnosti, pak mu holt ujela ruka. Ale byl-li jiné, tak to je agresor, jakého svět neviděl, a okamžitě zavřít. Jeden typ aut ztratí až skoro desetinu svých původních vlastností za pár let a sotva podstatné kilometry, tak to je parádička, však to mohla být pětina. Ale běda, jak by jiné mělo přišlo o 3 procenta jiné podstatné vlastnosti za dvojnásobný čas. Tak to je hrůza, okamžitě vrátit a napálit miliardu pokut.
Takhle to dnes je. A pokud to nevnímáte, žijete na Marsu. Svět nikdy nebyl fér a snad je to tak i správně, teď už se ale i přestal pokoušet být fér. Dokonce je ostentativně nefér a dráždí některé skupiny lidí, věcí, názorů apod. otevřeným pohrdáním přesně v duchu popsaného. Tohle nevede a nepovede k ničemu hezkému, bohužel.
Bojujeme proti tomu každý den tím, že se jen pokoušíme rovnat pokřivené zrcadlo, čímž se ovšem podle těch, kteří jej křiví, přidáváme k těm, na něž je hleděno jako na špatné. Nepolevíme v tom, a tak se musíme zas jednou podivit nad tím, co nyní otevřeně začal nabízet koncern Volkswagen v Německu.
Říká si to e.loop a pokud vám to už takto od boku zní jako nějaké podivné schéma, vlastně to podivné schéma je. Automobilka má totiž velký problém nejen s odbytem jako takovým, ale především s odbytem elektrických modelů, kterých vzhledem k počtu nabízených typů prodává zoufale málo. Vymýšlí tak možné i nemožné, aby jich poslala do světa víc, a nyní v Německu rozjela program, o kterém informuje Automobilwoche. A není od věci jej nazvat daňovou levárnou, přesto se mu tleská, víc nic.
Neřekli bychom, že postup VW Group je vyloženě nelegální, to ne, je vychytralý a nevyhnutelně povede k jednání, které státu obvykle vadí, protože jej připravuje o daňové příjmy. Detaily si můžete projít přímo na webu projektu, ale ve stručnosti řečeno e.loop motivuje zaměstnance a zaměstnavatele k tomu, aby auta, která si lidé tak jako pořídí, nebrali na soukromý leasing placený ze zdaněných příjmů, ale aby se domluvili se zaměstnavatelem na tom, že jim auto koupí jako služební na firemní leasing, tím si jej znákladuje, zaměstnanci dá o to menší plat a tradá, ušetří se tak na daních z obou stran.
Kdyby šlo o firemní auto, je to stoprocentně standardní postup. Ale tím, že program vysloveně motivuje zaměstnance k tomu, aby si soukromá auta vzali na firemní leasing, je jasné, že pak ani soukromé kilometry nebudou vykazovat jako soukromé, protože tím by vše pozbylo smyslu. Možná je to pro vás takto řečeno složité, ale polopaticky - pokud máte jakoukoli firmu a váš strýc si chce koupit nové auto, vy za ním přijdete a řeknete: „Strejdo, pojď to auto napsat na firmu, ušetříme DPH, znákladujeme odpisy, hodíme tam benzin, cesťáky, to můžeš mít klidně o půlku levnější!” Strejda řekne „ano” a už to jede.
Nikdo ve výsledku neví, co se s autem děje, jestli s ním jezdí strejda nebo někdo ze 150 zaměstnanců. Dělá to tak asi kdekdo a je nám to ukradené, ať se každý se svým svědomím vypořádá sám. Ale tady v principu na stejný postup láká oficiálně jedna z největších automobilek světa jako na „inovativní program převodu platů” s tím, že lidé mohou takto ušetřit až 50 % ve srovnání se soukromým leasingem. Ahoj strejdo!
Automobilka uvedla, že se o vše postará - zaměstnavatel podepíše dohodu s dceřinou firmou Volkswagen Group Retail Deutschland a zaměstnanci si pak jen online vyberou požadované aut. „Měsíční platba se odečítá přímo z hrubého příjmu v rámci dohody o obětování platu, což automaticky vede k výhodě v daních ze mzdy,” říká bez okolků VW. A program nemá limit, můžete si vybrat cokoli od Volkswagenu po Porsche. Jen to musí být elektrické...
Kdyby tohle VW nabídl v souvislosti s diesely, musí mít za krkem berňák, ale spojení všeho s „tím správným” odpouští vše. O programu se tak normálně mluví a VW nemá problém dodat ani to, že zájem o něj je „velmi vysoký” a mohl by se do roku 2030 postarat o 5 až 10 % prodeje nových aut v Německu. Snad do toho nehodí vidle krach pár firem, kdy by auta na oko zaměstnanců uvízla kdesi ve firemních strukturách, ale jinak...
Je skutečně neuvěřitelné, co dnes může projít. Ovšem jen někomu a s něčím. Tomu „správnému” s tím „správným”, jinak... smůla.
Volkswagen v Německu menší daňové levárny, ale protože jsou spojené jen s elektromobily a jejich prodeji, je to skvělá věc. Foto: Volkswagen
Zdroje: Automobilwoche, e.loop
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