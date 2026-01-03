Koncern VW se v nouzi může „pod cenou” skutečně zbavit svého korunního klenotu. Už se ví, kdo to všechno má platit
Petr ProkopecDonedávna nemyslitelné je v současné situaci koncernu VW i dceřiného Porsche najednou docela dobře možné. Už od loňska víme, že by Mate Rimac chtěl partnerství právě s Porsche ukončit ve snaze „osvobodit” Bugatti, nebylo ale jasné, kde by na to vzal peníze. Teď už se to ví.
Donedávna nemyslitelné je v současné situaci koncernu VW i dceřiného Porsche najednou docela dobře možné. Už od loňska víme, že by Mate Rimac chtěl partnerství právě s Porsche ukončit ve snaze „osvobodit” Bugatti, nebylo ale jasné, kde by na to vzal peníze. Teď už se to ví.
Koncern Volkswagen zjevně pořád věří tomu, že se mu v případě elektrického pohonu aut povede dosáhnout průlomu. Jistě jej nechceme odrazovat od dalších snah, přesto je třeba připomenout, že úspěchu na tomto poli nedosáhla žádná ze značek, které pod něj spadají. Audi, Porsche, Škoda ani samotný VW přes proměnlivé výsledky dalece nedosahují cílů, které si kdysi samy daly, u Bentley a Lamborghini pak dokonce došlo i na odklad elektrických prvotin. Je tedy zjevné, že tudy cesta k úspěchu stále nevede. A je otázkou, zda tomu bude do budoucna jinak, neboť klíčové problémy elektrických aut zůstávají dalece nevyřešené.
VW to ale nejspíš opravdu nevzdá a ruku v ruce s Magikou von Čáry a spol. dál doufá, že se mu čelem povede prorazit zeď z železobetonu. A Wolfsburg tedy bude na dceřiné značky dál tlačit, aby v podstatě prodělávaly. Taková vize se nelíbí Matemu Rimacovi, který kromě své vlastní chorvatské společnosti šéfuje i Bugatti. To též mělo být elektrické, Rimac ale včas pochopil, že by šlo o propadák, a tak VW přesvědčil, že musí akceptovat jiný osud.
To se povedlo, načež se Bugatti zdá být takříkajíc v suchu, jenže u podobně ideologicky jednajících firem nikdy nevíte, s jakým nesmyslem kdo přijde zítra. Rimac proto už loni začal mluvit o tom, že by VW ze společného podniku, v němž je účasten skrze Porsche rád vyplatil a získal jeho 45procentní podíl. Chorvaté pak sice dnes vlastní 55 procent, proto je také Rimac šéfem, plnou kontrolu ale nemá. A Mateho prý obtěžuje neustále diskutovat o dalším směřování firmy s rodinami ovládajícími VW a Porsche.
Jestli na něco takového dojde, je pochopitelně otázkou. Krom svolnosti rodin Porsche a Piëchů bylo nejasné také to, kdo by celou operaci financoval, neboť sám Rimac na to ani jako firma, ani jako člověk nemá kapitál. V prvním případě ale takovému vývoji hrají do karet problémy VW i Porsche - obě firmy jsou momentálně ve ztrátě a Volkswagenu dochází i volný kapitál. A vlastnit nebo nevlastnit 45 % Bugatti pro něj může být druhotné. Navíc už se ví, kdo za vším stojí finančně.
Podle agentury Bloomberg by převzetí oněch 45 procent financoval HOF Capital, fond egyptské rodiny Sawirisů, která patří mezi pět nejbohatších arabských dynastií současnosti. Do hry by se spolu s ní přidala ještě společnost BlueFive Capital. Za podíl Porsche resp. VW by přitom měly zaplatit 1 miliardu Eur, tedy přes 24 miliard korun, další peníze by pak hodlaly napěchovat další expanze aktivit Rimacu Bugatti.
Rimac by tak měl klid i peníze na další rozvoj, jestli se ale něco takového odehraje, zůstává nejasné. Porsche, HOF Capital ani BlueFive zatím nepotvrdily, že by mělo dojít na jakoukoli dohodu. Pokud ale jsou dostupné informace přesné, pak je docela tristní, že by se VW a Porsche zbavily svého korunního klenotu, po dlouhou dobu symbolu své velikosti, za pouhou miliardu Eur. Samozřejmě, je to hromada peněz, VW je ale firma s obratem přes 300 miliard za rok a touto optikou jde skoro o drobné. Když se ale - primárně onou živelnou sázkou na elektromobily - dostanete do situace, kdy jste i tak proděleční, může se najednou miliarda hodit. A firma vyrábějící často jen desítky aut ročně s obratem kolem 150 milionů euro ročně větší cenu prostě nemá. To jsou ty konce...
Bugatti v současné době spadá pod Rimac a Porsche, o podíl automobilky z Zuffenhausenu má však zájem Mate Rimac. Nestydí se za to, jen zatím nebylo jasné, kdo by vše platil. Teď už je, zdá se, jasné i to. Foto: Rimac Bugatti
Zdroj: Bloomberg
