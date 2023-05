Končí nadvláda Red Bullu ve Formuli 1? Od Silverstone dostanou monoposty jiné pneumatiky před 9 hodinami | Petr Miler

Fanoušci rudých býků budou se současným stavem věcí spokojeni, organizátorům šampionátu ale nepochybně nedá spát, že se mistrovství světa po pár závodech zdá být rozhodnuté. A tak roztáčí kolotoč změn, které dříve nebo později situaci změní.

Dokážete si představit, že by se v poločase fotbalového utkání změnila pravidla hry, pakliže jeden tým přehrává druhý v poměru 3:0? A naděje, že by druhá půle vývoj obrátila, jsou při zachování statu quo nutně minimální? Asi ne, ve Formuli 1 je ale něco takového naprosto běžné.

V podstatě nahodilé změny pravidel jsou už dlouho oblíbenou cestou FIA a majitelů komerčních práv k Formuli 1 k zamícháním pořadí. Nemusí být nutně koncipovány tak, aby někomu konkrétnímu ublížily a jinému nahrály, ono stačí sem tam něco změnit a polem to dříve nebo později zamíchá, protože každé významné novince se špičkový tým nejlépe nepřizpůsobí.

Podobných případů z minulosti bychom našli bezpočet. Například zkraje 90. let byly sestřeleny stroje s aktivním odpružením, se kterým byl už tak mistrovský Williams jasně nejdál a hrozilo, že další rok s Ayrtonem Sennou za volantem jednoho z monopostů bude konkurenci školit ještě víc než dřív. V roce 2005 se najednou musely závody F1 odjet na jedné sadě pneumatik, což pro změnu sestřelilo Ferrari. A nedávno přišly rozsáhlé modifikace aerodynamických pravidel a vlastně konstrukce celých aut, které ukončily zdánlivě nekonečnou dominanci Mercedesu.

Nyní vládne Red Bull a zejména pak Verstappen. V roce 2021 si dojel pro titul ještě s inferiorním autem, loni po krátké nadvládě Ferrari převzal otěže a letos opět vládne. Konkurentům - včetně vlastního stájového kolegy - dá šanci jen velmi sporadicky, když mu selže technika, udělá chybu, má smůlu se safery carem nebo z nějakého důvodu nemá den. Jakmile se Verstappenovi vše sejde, nemá soupeře, však naposledy v Miami vyhrál z prvního místa na startu, i když Checo Perez se stejným autem začal z prvního místa. V kvalifikacích to není tak jednoznačné, v závodech si ale Red Bull dělá z konkurence dobrý den.

Pokud se zbytek sezóny nemá stát formalitou, chce to další technickou změnu. A k jedné takové se právě schyluje. Potenciální pomoc pro týmy, které se nejmenují Red Bull, přichází z Itálie, neboť Pirelli hodlá od Velké ceny Velké Británie v Silverstone nasadit nové a tvrdší pneumatiky. Formálně je to prý proto, že se vozy staly až příliš rychlými. Navzdory povinným úpravám aerodynamiky, které měly zabránit porpoisingu, byl letošní Perezův čas na pole position v Miami o dvě sekundy rychlejší než loni. A to Perez nejel v Miami první ligu, Verstappen byl po celý víkend krom nepovedené kvalifikace o půl třídy rychlejší. Týmy zkrátka přes zmíněná omezení našly cesty, jak vozy dál zrychlit, což má krok Pirelli změnit. Prý tak chce mimo jiné zabránit problémům jako v Baku 2021.

To nějaký smysl dává, ale pochybujeme o tom, že je to přinejmenším jediná motivace. Jinak koncipované pneumatiky jsou vždy šancí, jak zamíchat kartami, protože takový krok nutně někomu vyhoví více a jinému méně. Asi nelze předjímat, kdo bude kým, a tak se může stát, že Red Bull bude nakonec právě kvůli tomu ještě dominantnější. Dojít ale může také k pravému opaku, což by letošní ef-jedničky oživilo, tedy pokud je neoživí dílčí konstrukční novinky, které některé týmy přivezou už příští víkend do Imoly. Jen čas ukáže víc.

Red Bull jasně opanoval závod v Miami a Max Verstappen si dojel pro vítězství dokonce z 9. místa. Líbí se to asi málokomu bez tmavě modrých triček, a tak přijdou další technické změny, ta další se odehraje letos v Silverstone. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

