Končící šéfdesignér Bugatti prozradil první detaily k nástupci Chironu, nadšení tím nevzbudil

Pro Bugatti pracoval skoro 20 let a podepsal se pod většinu jeho moderních kreací. Teď končí, ještě předtím ale zvládl dokončit vzhled nástupce Chironu. Ten může bodovat, s technikou to bude horší.

Krátce po příchodu nového milénia jsme se dočkali příchodu Bugatti Veyron. Automobilka z Molsheimu celkově vyrobila 450 exemplářů, z čehož tři stovky disponovaly pevnou střechou. Ta pak měla být jedinou volbou u nového modelu Chiron, značka však nakonec přišla i s otevřeným provedením Mistral. A mimo to představila i mnohé separované edice jako Divo, Centodieci či Bolide. Celková produkce tak narostla nad původně oznámených 500 kusů, za masovou ji však lze označit jen stěží.

Je navíc třeba dodat, že ze všech aut, které Bugatti v posledních letech vyrobilo, jich drtivá většina zůstává v klimatizovaných halách svých majitelů. I když tedy standardní Chiron má produkovat 505,6 gramů CO2 na kilometr, celková emisní stopa automobilky je minimální. A protože její roční produkce čítá spíše jen vyšší desítky aut, může plně počítat s výjimkami Evropské unie.

Ve finále tedy neexistuje důvod, proč by Bugatti mělo ustoupit od svého ikonického osmilitrového šestnáctiválce dopovaného čtyřmi turbodmychadly. Přesto však značka již před časem oznámila, že éra tohoto motoru je u konce. Souběžně s tím pak přislíbila, že z nového ústrojí budou lidé doslova odvaření. To se na základě nových informací Autocaru skutečně může stát, nejde však o nic pozitivního. Britové totiž zmiňují, že nástupce Chironu bude pohánět hybridizovaný osmiválec.

Pokud se v tuto chvíli štípáte do prstu a mnete si oči, jste na tom podobně jako my. Bugatti totiž skutečně zjevně hodlá sestoupit z piedestalu výjimečnosti na úroveň relativní tuctovosti. Motory V8 s elektrickým dopingem totiž dnes užívá kdekdo, i mnohem běžnější sedany, kombíky či SUV. Koneckonců takové ústrojí dostane i nové BMW M5. V případě Bugatti pak sice výkon bude jistě násobně vyšší, ovšem to je jen velmi slabá náplast na velmi velké „bebí“.

Třeba Koenigsegg Agera, Hennessey Venom F5 či SSC Tuatara totiž rovněž disponují vyšším výkonem než Chiron. Nicméně každé takové auto se prodává hůře než Bugatti, a to kvůli nesrovnatelné image, jíž technika pomáhá budovat. Konkurenční auta mají všechna osmiválce, tedy jednotky, které jsou dostatečně působivé pro kohokoli, kdo běžně jezdí tříválcovým litrem, ovšem nikoli pro lidi, kteří si kupují Audi RS6 kvůli ježdění pro rohlíky.

Frank Heyl, nástupce dosavadního firemního šéfdesignéra Achima Anscheidta, který pro Bugatti pracoval posledních 19 let, nicméně i přesto uvádí, že lidé budou novinkou doslova ohromeni. I proto, že nové ústrojí umožnilo značce přepřáhnout na trochu jiný styl. Anscheidt, pro kterého je tento vůz finální tečkou za kariérou v Molsheimu, nicméně upřesnil, že stávající ikonické prvky jako maska ve tvaru podkovy či boční linie „C“ zůstanou zachovány.

Na představení nástupce Bugatti Chiron má dojít v příštím roce, s rokem 2026 je pak spojeno předání prvních exemplářů. „Vůz je hotov. Před pár měsíci jsme dokončili prototyp, během pár měsíců dojde na sériovou verzi,“ potvrdil Anscheidt. Heyl pak dodal, že novinka je „více vzrušující“ než otevřený Mistral. A požádal fanoušky, aby značce důvěřovali. To však jde při stále četnějších zmínkách o nepříliš výjimečném pohonném ústrojí stále hůře.

Achim Anscheidt (na druhém a třetím snímku společně s Frankem Heylem) se loučí se značkou z Molsheimu, pro kterou pracoval posledních 19 let. Jeho posledním dílem je nástupce Chironu, který se ovšem již bude muset obejít bez ikonického šestnáctiválce. Foto: Bugatti

