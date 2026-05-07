Končící šéf AMG otočil o 180 stupňů: Sázíme znovu na spalovací auta, nový V8 bude ještě letos, plug-in hybridy končí, říká nyní
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Byl to právě tento muž, kdo z AMG začal dělat výkladní skříň „zelených” technologií, na kterou ale nikdo ze zákazníků nebyl zvědavý. Jeho nynější obrat je natolik nepřirozený, že mu ho nevěříme, ale to je nakonec jedno - za návrat zdravého rozumu jsme vděční.
Mezi jedny z nejcitovanějších bonmotů našeho bývalého prezidenta patří slova o tom, že „jen blbec nemění své názory“. S tím jistě lze souhlasit, připomenout je ale třeba také slova o převlékání kabátů. Pokud zaujmete nějaký postoj, o kterém zjistíte, že byl chybný, vystoupíte na veřejnosti, uznáte svou chybu a prohlásíte, že nyní pracujete na nápravě, dá se to prohlásit za pozitivní změnu přístupu. Jenže když v jednu chvíli bojujete za jednu věc a vzápětí bez jakéhokoli vysvětlení otočíte o 180 stupňů, jen prokážete, že jste člověk bez páteře, kterému se dá věřit snad jen to, že by za správných okolností prodal i svou vlastní matku.
Spíš druhý zmíněný popis sedne na Michaela Schiebeho, končícího šéfa AMG. Ten byl dříve zuřivým bojovníkem za downsizing a elektrifikaci. Právě on tak stál za plug-in hybridním dvoulitrovým čtyřválcem, který ve vozech jako C63 nahradil předchozí osmiválec. Stejně jako tlačil na ještě nesmyslnější elektrickou strunu, kvůli čemuž sportovní divize z Affaltebachu chystá modely s čistě elektrickým pohonem. Tedy taková auta, která nikdo ze zákazníků nechtěl. Schiebe je ovšem soustavně vyzdvihoval jako přelomová a pokroková, zatímco spalovací techniku odsuzoval.
Od 1. prosince loňského roku je ovšem Schiebe primárně zodpovědný za výrobu a kvalitu, přičemž AMG vede už jen dočasně, než se 1. července ujme kormidla Stefan Weckbach. Právě tato možná vedla k jeho prozření, které ovšem působí natolik nepřesvědčivě, že bychom i mnoha politikům věřili slova o jejich vlastní nápravě spíš. Neznamená to ovšem, že bychom za daný obrat nebyli rádi. Jen se podivujeme Mercedesu, že si takového člověka dál nechává na své výplatní pásce.
Schiebe totiž v rozhovoru pro CAR uvedl, že sportovní divize „nabídne ještě víc AMG než kdy dřív“. Toho chce nyní dosáhnout tak, že znovu vsadí na spalovací auta, na která už zapomínala. A nebudou to rozhodně hybridní čtyřválce. „AMG se znovu dočká jednotek V8, které dorazí ještě na konci letošního roku. Nejprve s nimi lze počítat u SUV, poté ovšem dojde i na ostatní modely,“ uvedl Schiebe. O jaké vozy ovšem konkrétně půjde, již neupřesnil.
Jak se ovšem zdá, osmiválce již budou určeny pouze výše postaveným modelům. Zmíněné C63 se tedy již jejich návratu dočkat nemá, na druhou stranu však o nesmyslný čtyřválec přijde, neboť jej nahradí šestiválcový pohon. A ani ten nebude plug-in hybridní, protože ani tohle řešení najednou Schiebemu nevoní. Těžké dobíjecí hybridy tak z nabídky AMG vesměs zmizí a jejich technika má zůstat vyhrazena autům jako GLE 53 či E53, neboť někteří zákazníci žijí v místech, kam je povolen vjezd pouze nízkoemisním vozům. Jinak se však zdá, že dny PHEV jsou sečteny.
„Jednou ze stinných stránek je jeho prostorová náročnost. Pokud usadíte baterii do kufru, musíte přistoupit ke kompromisům. Ve stejné chvíli navíc řešíte vysokou hmotnost. Když totiž chcete vyrobit opravdu lehký vůz, je někdy tou nejlepší cestou vsadit pouze na osmiválec,“ dodal Schiebe. A my se máme chuť zeptat, zda mu „nešibe“. Přesně na tohle jsme upozorňovali od prvního dne, Schiebe nám ale tvrdil, že plug-in hybridy jsou „prograsivní” a hmotnost u nových modelů raději přestal uvádět.
Je jistě dobře, že se Schiebe vrací nohama na zem, ovšem jde o návrat zcela nepřirozený. Přitom stačilo, aby přihodil pár větiček, ve kterých by se věnoval sebekritice. Na to je ale tento muž příliš ješitný. A něco nám říká, že až po něm bude někdo z nadřízených příště chtít další zelený nesmysl, na výše zmíněné zase s chutí zapomene.
Nový osmiválec Mercedesu dostal plochou hřídel, aby mohl nabídnout víc koní i lepší zvuk. V případě sportovní divize AMG by měl pohánět jen výše postavené modely, takové C63 se ho dočkat nemá. Ale co není... Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: CAR
