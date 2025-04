Konec her: VW už volá po odložení zákazu spalovacích aut i konci jejich postupného vybíjení, doteď oficiálně trval na opaku dnes | Petr Miler

Změna rétoriky nejvyššího šéfa Volkswagenu je neuvěřitelná, byť k úplnému návratu do reality mu ještě krok chybí. Německá automobilka byla na každý pád jednou z těch posledních, která na přechodu jen na elektrická auta trvala, dokonce do roku 2033. Teď už nechce ani rok 2035.

„Pane Blume, je budoucnost aut skutečně elektrická?” zeptal se Tobias Schmidt z Neue Osnabrücker Zeitung snad až trochu drze generálního ředitele skupiny Volkswagen Olivera Blumeho na autosalonu v Šanghaji. Ještě před pár týdny by kdokoli z VW Group řekl otřepané, tupé, ale povinné: „Budoucnost je elektrická!” a žádná další řeč by se nevedla. Ani tentokrát by se nad tím nikdo nepodivil, Blume ale odvětil jinak:

„Budoucnost automobilů skýtá několik pohonných systémů, ale dominantním bude ten elektrický,” řekl doslova Blume. Je to pořád přihlouplá věta hádající, co bude dominantní, přesto je to vyjádření nekonečně vzdálené od těch, které jsme doteď roky slýchali.

Ještě letos v únoru se o tom, že se plány VW nabízet od roku 2033 jen a pouze elektrické vozy změnily, hovořilo jen v zákulisí. Oficiálně automobilka i v tu chvíli - už jako jedna z mála - na tomto plánu dál trvala a nikdo by si v tu chvíli nedovolil ho otevřeně zpochybnit. Blume ale lépe než kdo jiný vidí, jak obdobná sázka devastuje též jím řízené Porsche. A znovu do stejné řeky nehodlá vstoupit.

Jak tedy shrnuje Auto Bild, VW je nyní tím, kdo volá po odložení zákazu spalovacích aut. A nejen oné symbolické, fakticky bezvýznamné poslední rány spojované s rokem 2035, ale přehodnocení všech přerozdělovacích mechanismů EU, které by tyto motory vybily ještě dřív. Stále schvalovaná kosmetická úleva, která pouze prodlužuje období, za které budu počítány pokuty zničující pro spalovací auta, by tak podle Blumeho měla dojít dalšího rozvolnění, aby ani s rokem 2030 a 2035 nebyly spojené současné mezníky.

Je to fascinující věc, uvážíme-li, že VW - možná už ne vnitřně, ale navenek pořád ano - ještě před 2 měsíci a 13 dny kopal za pravý opak a přál si konec spalovacích aut ve své vlastní nabídce k roku 2033. Co je za tu dobu změnilo? Vůbec nic, ani ň, jen si někteří uvědomili to, co jiní vidí roky a zrušení zákazů predikují po jen o něco kratší dobu.

Pikantní je, že do těchto záměrů nyní VW hází vidle chystaná německá vláda zamýšleným prohloubením zeleného socialismu, v jejím hodnocení je ale pan Květina (ať si pro jednou přeložíme jeho příjmení) obezřetný. O mnoho méně zpátky už se drží v hodnocení všeho ostatního. Pár citací na závěr:

„Je důležité, abychom byli schopni nabídnout našim zákazníkům různé pohonné systémy: čistě elektrická auta, čistě spalovací motory, plug-in hybridy a elektromobily s prodlužovači dojezdu (což by mohla být možnost i pro Evropu).”

„Záleží například na požadovaném dojezdu na každém trhu. Ať už jezdí lidé na dlouhé vzdálenosti po dálnicích v Severní Americe, tráví hodně času v dopravních zácpách ve velkých městech zde v Číně, nebo si cení dynamické jízdy v Evropě.”

„Po cestě potřebujeme opakované kontrolní body, které odrážejí realitu toho, jak rychle se elektromobilita šíří.”

„Nakonec rozhodne zákazník.”

Jsou to vlastně banální stanoviska, ale od kohokoli z vedení VW to donedávna byly zcela neslýchané věci. I tohle všechno je Blume 2.0. Verze 3.0 už by mohla stát na zemi oběma nohama, ne jen jednou. Ale budeme pro tentokrát optimističtí a vezmeme už dosavadní posun jako velkou a pochopitelně pozitivní věc. Nezbývá tedy než s Udo Jürgensem, Tomem i Jerrym vzkázat do Wolfsburgu: „Vielen Dank für die Blumen!”

Šéf VW Group už přestal hrát hru na úplnou elektrifikaci portfolia prakticky všech značek koncernu během pár let, teď chce od EU víc úlev. Vzhledem k jeho pozici je to významný obrat. Foto: Volkswagen

