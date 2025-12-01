Konec největšího současného propadáku Mercedesu po pouhých třech letech je pořád menší tragédie než to, co ho bude následovat
Petr Miler
před 7 hodinami | Petr Miler
před 7 hodinami | Petr Miler
Možná automobilové firmy vidí něco, co my nevidíme, z dostupných dat ale skutečně nedává smysl prodlužovat agónii tohoto modelu kdekoli na světě. Tím spíš pak ne tam, kde se prodává vůbec nejhůř.
Nevím, jestli jste byli někdy v pozici, kdy vám roky umíral pod rukama blízký člověk způsobem, kdy ho sice „technicky” neopustil život, ovšem ten, který v něm zůstal, byl ale v podstatě jen zdrojem trápení pro něj i všechny okolo. Na jednu stranu takového člověka pořád máte rádi a emotivně si přejete, aby žil, na tu druhou ale racionálně nemůžete pustit z hlavy, že se jeho život dostal do fáze, kdy je nevratně odsouzen k tomu, aby v určitou chvíli skončil. A do té doby bude dotyčný prakticky jen trpět.
Tím neotevírám téma eutanázie, to je neřešitelné dilema, pouze směřuji k momentu, kdy přijde „ten den”. A ve vás se nutně snoubí protichůdné pocity, kdy odchod takového člověka obrečíte, současně si ale uvědomíte, že tím skončilo jedno velké trápení. Smrt může být milosrdná, přežívání nikoli, tak to bohužel někdy bývá.
V případě živé bytosti je to vždy těžké téma, podobně - jen o dost lehčeji - lze ale uvažovat i o osudu některých aut. Existují modely, které přišly na trh předurčeny trpět, což žádný automobilový nadšenec nevidí rád. Takovým vozem je Mercedes EQE, technicky nesmyslný, designově zpackaný a předražený vůz, který od prvního dne na trhu marně zkouší oslovit jakkoli větší množství kupců. Od zákazníků, recenzentů i prostých kolemjdoucích „dostal bídu” tolikrát, že nemohl uspět, i kdyby cokoli, takže jsme brali jako vysvobození, když se před pár měsíci provalilo, že předčasně skončí bez nástupce.
Stane se tak začátkem příštího roku po pouhých třech letech na trhu. Jeden z největších moderních propadáků - spolu s dalšími modely EQ od stejné automobilky, přestože si je mimp jiné povinně museli „kupovat” i zaměstnanci firmy - Mercedesu tak měl být ušetřen další ostudy. Jak se ale nyní dozvídáme od kolegů z Autoblogu, nakonec to bude trochu jinak. EQE skutečně končí, globálně ano, ovšem s jednou výjimkou - jeho lokální čínská výroba ve spolupráci s tamním BAICem (jejich společný podnik si říká Beijing Benz) bude pokračovat a auto se pro rok 2026 dokonce dočká modernizace.
Nebude to nic velkého, základy vnějšího designu, pojetí interiéru i klíčová technika zůstanou nedotčené, přijdou hlavně změny ve výbavě a dají se čekat i nějaké čachry s cenou, to pro nás nakonec není podstatné. To klíčové je, že EQE se v Číně a po Čínu bude dělat dál. Tak tam frčí? No, kéž by.
Kdyby se aspoň tam auto prodávalo, dává to smysl, nic takového se ale neděje. Ani trochu. Dokonce je to přesně naopak. Podle dat CAAM si EQE našel v Číně letos v říjnu pouhých 131 kupců, za celý rok 2025 je jich 1 242. To z něj dělá dokonce úplně největší čínský propadák značky následovaný modely EQA, EQE SUV a EQB (v tomto pořadí). Všechny elektrické modely značky jsou tedy v Číně enormní propadáky (i EQB letos oslovil jen 2 903 kupců, Číňany zcela nevyhledávaná třída A je na tom víc jak čtyřikrát líp), prodávají se tam ještě hůř než v Evropě (tady se letos prodalo 7 274 EQE, to je skoro hit...).
Proč tedy auto nekončí zrovna tam? To se budete muset zeptat Mercedesu, předpokládáme ale, že půjde o projev naprostého odtržení od reality, kdy Němci žijí v tom, že Čína je přece „ten trh s elektromobily”, mají tam velký podíl na celkovém odbytu, tak přece ho neopustí, když Číňané elektrické modely chtějí... No, možná chtějí - nebo „musí chtít” -, ale ne ty od Mercedesu, ty na ně zjevně nefungují ani trochu.
Přijde nám to jako dost nemilosrdné prodlužování trápení tohoto vozu, který se zjevně nesešel s preferencemi kupců v ničem a nikde. Je to vlastně ještě větší tragédie než jeho osud jinde, navíc nedává smysl. Ale zdravý rozum abyste dnes v automobilovém světě pohledali...
Čínská verze Mercedesu EQE není ani o trochu atraktivnější než ta pro zbytek světa, to spíš naopak. A neprodává se skoro vůbec. Přesto jako jediná přežije čistku v elektrické nabídce značky, asi na základě snů a zbožných přání. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Autoblog, CAAM, Mercedes-Benz
