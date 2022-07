Konec-nekonec Renaultu Mégane ukazuje, co brzy čeká zavedené modely i co s nimi bude poté před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Automobilky se dostávají do prekérní situace, kdy jim žádané vozy v zemích EU dále nebude umožněno prodávat, s jejich vynucenými náhradami ale zase neuspějí jinde. Jak z toho ven? Renault ukazuje cestu, kterou se může vydat snadno i Škoda.

Od příchodu současné, tedy osmé generace Volkswagenu Golf se mluví o tom, že nástupce jedné z největších automobilových ikon nemusí vůbec dorazit. A není to přehnané, bývalý šéf Škody, dnes šéf Volkswagenu před pár dny přiznal, že o vzniku Golfu IX zatím nebylo rozhodnuto a dříve než v následujícím roce se to nestane. Nikdo se tedy nebude moci divit, pokud žádný další Golf už nedorazí.

Německá automobilka se totiž ve velkém rozhodla vsadit na elektrifikaci, se kterou si legendy minulosti netykají. Ty slouží už jen jako dojné krávy pro financování naprostou většinou trhu nechtěných aut, kvůli čemuž také VW na Golfu VIII viditelně šetřil. Jeho reputace se tak citelně zhoršila, a přestože ve srovnávacích testech stále vítězí, jeho náskok hlavně proti konkurenci už není tak významný.

Pochopitelně, i tato skvrna může být vyprána. S devátou generací by VW mohl přijít se zásadním vylepšením, díky kterému by se Golf znovu vrátil na trůn, ze kterého by jej v Evropě opět již nikdo nesvrhnul. Jak jsme ale zmínili, nic takového už se stát nemusí. Je tak docela dobře možné, že Golf bude následovat příkladu Renaultu Mégane, který Francouzi pozvolna posílají na věčnost už nyní.

Francouzský model má východu v tom, že automobilka v rámci elektrifikace vsadila na trochu jinou strategii názvů. Máme tu tedy sice taktéž rodinu mnoha modelů, nicméně jejich označení E-Tech je přilepováno na konec běžných jmen. Kromě klasického Renaultu Mégane tak v nabídce automobilky existuje i Mégane E-Tech, jenž dostal kromě odlišného hnacího ústrojí i odlišný styl. Spíše než o hatchback jde totiž o SUV či spíše crossover mezi oběma styly.

Pro nás je nicméně nyní podstatný osud klasického modelu. Jak totiž zjistil Autocar, výroba aut pro britský trh skončila už teď - jistě primárně proto, že v Británii chtějí spalovací auta zakázat dokonce už v roce 2030. Z tamních webových stránek značky tak Mégane zcela zmizel, co je ale pikantní, neznamená to jeho úplný konec ani ve verzi s volantem vpravo.

Tato situace jen ukazuje, co se může dít s blížícím se zákazem spalovacích aut. Výrobci je nebudou dodávat do zemí EU, snadno se ale může stát, že je budou nadále vyrábět pro země, kde na elektromobily nejenže nejsou zvědaví, ale ani jim je tam nikdo nenutí. Zatímco u nás si tedy koupíte jen něco jako Škodu Enyaq za milion, z té samé fabriky bude dál sjíždět Octavia za 500 tisíc, jen koupit ji tu nepůjde. Byly by to smutná analogie časů dávno minulých.

Dodejme, že pokud byste měli zájem o Mégane, asi byste si měli pospíšit. Čtvrtá generace tohoto modelu dorazila na náš trh v roce 2016 a o čtyři léta později dostala facelift. Zdá se tedy, že víc než pár měsíců s námi francouzský hatchback, kombík Grantour a sedan Grandcoupé nejspíše nevydrží. Jejich šance na úspěch je pak minimálně v Česku vlastně větší než u Golfu, neboť ten tu startuje na 602 900 Kč (skutečně tak vysoko). Mégane lze nicméně s využitím současných akcí a výkupních bonusů koupit od 456 000 Kč.

Za tyto peníze vám navíc Francouzi nabídnou 140 koní, tedy podstatně více než Němci. Mégane tak vskutku má momentálně veškeré trumfy na své straně. Stále více však máme pocit, že je tomu v případě klasiky naposledy. Ostatně brzký konec nejspíše v Evropě čeká řadu zavedených ikon, z nichž o VW Golf a Škodě Octavia už byla řeč. Může něco jiného potkat Ford Focus a další matadory? Stěží.

Klasický Renault Mégane skončil v UK, i když automobilka nadále vyrábí a dodává totéž auto pro Austrálii. Ukazuje to nejen na brzký skon klasických aut podobného ražení, ale i na to, co tyto vozy může čekat za pár let. Vyrábět se budou dál, klidně i v Evropě, ale už ne pro nás. Foto: Renault

Zdroj: Autocar, Drive

Petr Prokopec

