Konec pohádek: Mercedes přišel ve druhém kvartálu o další desetinu zákazníků, prodeje elektromobilů se propadly o čtvrtinu před 8 hodinami | Petr Miler

Míň a míň lidí, v navíc hrozivě rychlém tempu, dává Mercedesu najevo svou lásku. Po sérii přehmatů a projevů neschopnosti vzít si z oněch přehmatů jakékoli poučení vlastně není divu. Tohle je realita jeho současné existence, ne idealizovaný pohled na sebe sama, který nám automobilka čas od času předkládá.

Před pár dny jsem sám za sebe vyjádřil velkou pochybnost, že se Mercedesu skutečně podařilo zabodovat s novým CLA. Nedává to zkrátka žádný smysl, neboť tohle auto přímo navazuje na prakticky vše špatné, čeho se ho automobilka v posledních letech dopustila - vůz je vizuálně kontroverzní, přijímá zřetelné kvalitativní kompromisy, je velmi, velmi těžký, primárně nuceně elektrický a ke všemu hodně drahý.

Tohle je mix vlastností, který obvykle zákazníky moc neláká a Mercedesy se v tomto ohledu v posledních letech neukázaly být výjimkou. Nakonec už fakt, že firma autu na poslední chvíli přidala jakýsi polovičatý spalovací pohon, který má ono elektrické fiasko zachránit, svědčí o prvotním nezájmu o něj. Tak tedy onen spalovací motor navíc zabral? No, také nemohl, protože fakticky k dispozici stále není - obrovský zájem se měl najednou strhnout o ono elektrické provedení.

Podle mě je to pohádka, přání, které se stalo otcem myšlenky. Nakonec nešlo o oficiálně zveřejněnou informaci, to by si firma veřejně obchodovaná na burze nemohla v případě vymyšleného příběhu dovolit, ale neoficiální zprávy vypuštěné přes německý tisk skrze „věrohodný zdroj”. Realitu existence Mercedesu těchto dnů tu máme dnes v podobě oficiálních čísel prodejních čísel automobilky za druhý letošní kvartál. A je to jedna velká tragédie.

Už předešlá období k ní neměla daleko, teď už není důvod s takovým hodnocením dlouze váhat - čísla za druhý letošní kvartál ukazují, že firma se absolutně nemá čeho chytit a místy až hrozivým tempem ztrácí zákazníky prakticky se vším a všude. Celosvětové prodeje Mercedesu od dubna do června klesly celkově skoro desetinu (přesně o 9 procent) oproti stejnému období roku 2024, když automobilka prodala už jen 453 700 osobních vozů oproti 496 700 autům loni. S 900 tisíci prodeji za oba letošní kvartály (-6 %) tak firma výrazně prohloubila svůj meziroční propad.

Společnost trpí prakticky ve všech významných světových regionech. Nejméně padá letos v Evropě a v Německu (-3 resp. -2 %), nejvíc pak v Číně (-14 %). Vše ostatní se vejde mezi tyto extrémy, ani americký pokles o 6 % ale neříká vše. Za druhý kvartál akceleroval na -12 (USA) resp. -14 % (Severní Amerika), v Číně se pak prohloubil na -19 %. Tady opravdu není z čeho brát.

Ale tak počkejte, sázka na elektromobily, ta musí firmě vynášet jako divá, však roky říkala, jaký skvělý nápad to je. No, asi to tak úplně nebylo, neboť dodávky elektrických modelů klesly ve druhém čtvrtletí o alarmujících 24 procent (na pouhých 35 tisíc aut), takže též prohloubily dřívější poklesy (-19 % na 75 700 aut za prvních 6 letošních měsíců). Ve skoro milionových prodejích je to pomalu zanedbatelné množství aut.

A do toho má nyní přijít v CLA, které je v principu stejné jako vše, s čím automobilka ztrácí půdu pod nohama, a rozbít bank? Povídali, že mu hráli, Mercedes bude muset udělat mnohem víc než nic, aby tento vývoj zvrátil. Mnohem víc.

Mercedes poznává to, před čím jsme ho léta varovali - drsné dopady mohutného produktového úpadku. A vážně nevěříme, že to nové CLA změní, je samo o sobě symbolem všeho špatného, co firma v poslední době dělá. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Autoforum.cz

