„Konec třídy A je nevyhnutelný,” říká technický šéf Mercedesu. Že se prodává líp než všechny elektromobily, nikoho nezajímá před 4 hodinami | Petr Miler

CTO Mercedesu zkouší jednoduché vysvětlení zdánlivě nesmyslného ukončení nejprodávanějšího modelu značky různými způsoby obejít, hlavní důvod je ale jediný - třícípá hvězda jde „all in” do elektromobility. Na tu je třída A moc levná na to, aby zůstala zisková. Anebo by musela být moc drahá na to, aby zůstala prodejná.

Mezi dnešními velkými evropskými automobilkami nenajdeme jedinou, která by fakticky odmítala politicky vynucovaný přechod na elektrický pohon. Prostě se nenajde ani jedna, která by si dovolila nejen říkat, ale i jednat podle toho, že elektrický císař zrozený v Bruselu je přesně tak nahý, jak se na první pohled zdá. Slova padají silná, činy ale přichází leda v náznacích, to akorát šéfové menších značek si dovolí jít proti proudu. Takoví ale pochopitelně nic nezmění.

Jak se tohle mohlo stát, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že všechna ekonomická a technická inteligence firem a lidí působících v tomto oboru byla tak účinně zašlapána, je mimo naše chápaní. Za svůj profesní život jsem poznal desítky techniků významných automobilek, z nichž tak 9 z 10 vám mezi čtyřma očima řekne v zásadě to, co vám denně tvrdíme my - že takový masivní posun k elektrifikaci aut je neschůdný, hloupý a ve výsledku neuskutečnitelný. Ve vlastních firmách ale (čest výjimkám) drží ústa a krok a vyvíjí přesně to, co sami takto hodnotí.

Je to fascinující kolektivní zaslepenost, o níž se jednou nejspíš budou psát knihy, zatím ovšem pomáhá jen psát příběhy našich životů, které lepšími opravdu nečiní. Ještě ale dokážu pochopit, že někdo neriskuje vlastní kariéru odporem, někteří se ale stejným směrem ženou s neskrývaným nadšením a dělají o mnoho víc, než musí.

Zářným příkladem takového přístupu je Mercedes, který se rozhodl úplně hodit za hlavu informace o tom, co jeho zákazníci kupují a proč, a vydal se cestou stoprocentní elektrifikace všeho bez ohledu na cokoli. Žádná argumentace už není třeba, žádná debata už se totiž nevede, bude to prostě tak a na shledanou. Firma je tímto přístupem prorostlá do té míry, že debatovat se nedá prakticky ani s nikým z českého zastoupení, které přitom na vlastních prodejích musí vidět, jak nemůže ani ve snech doufat, že by s ryze elektrickým portfoliem oslovilo většinu současných kupců - loni tu třícípá hvězda prodala, hezkých 8 642 aut, 5 097 ale bylo dieselových, 2 258 benzinových, 609 hybridních a 451 elektrických. Tak na co vsadíme? No na elektromobily přece!

Elektrifikace zkrátka bude a za oběť jí musí padnout vše. Na oltář jí tak bude položena i třída A, což Mercedes poprvé naznačil v polovině roku 2022. Doufali jsme, že si pod tíhou dalšího vývoje tento krok ještě rozmyslí, ale ne, Áčko už nesmí projet. V rozhovoru pro Auto Week tento krok potvrdil technický šéf Mercedesu Markus Schäfer, podle nějž je konec třídy A „nevyhnutelný”. Dle něj tento vůz zafungoval tak, jak automobilka potřebovala, není to ale prý „světové auto” a bez patřičného zájmu v Číně je prý další prodej neudržitelný.

„Mercedes není mainstreamová značka a neměli bychom se jí 'náhodou' stát. Marže jsou malé a my chceme, aby lidé věděli, že u nás koupí skutečné Mercedesy, a proto nepřicházíme s oholenými verzemi. To znamená, že nové CLA bude novým základním modelem pro Mercedes ve čtyřech verzích - sedan, shooting brake a dvě SUV,” potvrdil Schäfer konec Áčka. Jeho dnešní generaci má automobilka prodávat ještě letos, pak má z trhu odkráčet bez nástupce.

S oním omezeným zájmem a Čínou to ale Schäferovi nebaštíme. Čínský trh je pro Mercedes nepochybně důležitý, v poslední době tam ale strádá a stabilně tam prodává méně aut než v Evropě. A na starém kontinentu je třída A takový hit, že se automobilce musí její výroba úplně bez problémů dalece vyplácet. Problém je jinde - důvodem jejího konce je jen to, že ji nelze elektrifikovat tak, aby byla dále rozumně prodejná a Mercedes na ni dokázal vydělávat. Až touto optikou to bude moc levné auto na to, aby s přijatelnou cenou zajistilo Mercedesu solidní marže. A tak prostě skončí v momentě, kdy se firma rozhodne přestat prodlužovat život současné generace.

U auta se startovní cenou 873 620 Kč je to pozoruhodné. Co to asi říká o elektromobilech, když ani Mercedes nedokáže nabídnout elektrický kompakt za 900 tisíc, aniž by na něm neprodělával? A krok automobilky vyznívá jen bizarněji, když si uvědomíme, jak populární auto to je. Není jen „nějak” populární, není jen „kdysi” populární, není ani na odchodu, naopak. Poslední prodejní data JATO Dynamics za celou Evropu za hovoří o tom, že třída A je dnes dokonce prodejní jedničkou značky. Jejích 6 601 měsíčních prodejů nevyrovná ani dříve populárnější, dnes poněkud rozpačitá třída C (5 682 aut), dlouhodobě nejžádanější SUV třídy GLC (6 113 aut), ani odvozené SUV GLA, které má v prodeji přežít (6 516 aut). Je to prostě bestseller číslo 1. Přesto je to třída A, kdo končí.

A počkejte, to pořád není vše. Když si sečtete měsíční prodeje všech elektrických modelů značky krom odvozeného EQA, tedy modely EQB, EQC, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV a EQT, celou smečku aut, nedají dohromady tolik odbytu, co už odepsaná třída A. Bavíme se v případě této skvadry o 5 527 prodaných autech, celá flotila ostatních elektrických modelů tedy zůstává skoro o 20 % pozadu. Znovu - přesto je to právě Áčko, které končí. A jsou to elektromobily, které jediné mají budoucnost.

Nebudeme navíc věřit Mercedesu ani vteřinu, že na na Áčku v jeho současné formě masivně nevydělává. Auto prodává od zmíněných 873 620 Kč, za což dostanete v podstatě primitivní předokolku s motorem 1,3 turbo o 136 koních, i Škoda Scala snadno nabídne technicky víc za poloviční cenu. Pokud na tomhle nedokážou Němci vydělat hromadu peněz, pak nevím, na čem by chtěli. S elektrifikací si ale ani taková cena zjevně netyká a Mercedes chce dogmaticky jen jedno - elektromobily. A pro ty vzniká prostor v nabídce značky až s třídou CLA, která dnes startuje okolo 1 milionu Kč. O co, že elektrický nástupce bude stát ještě citelně víc...

Mercedes třídy A jako hatchback i sedan končí, i když jde stále největší bestseller značky, jehož odbyt nevyrovnají ani všechny elektromobily značky krom EQA dohromady. Bylo by to vtipné, kdyby to nebylo smutné. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Auto Week, Mercedes-Benz, JATO Dynamics

