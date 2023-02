Škoda Octavia se podle konečných čísel prodejně propadla nejníž za 20 let, za tři roky ztratila polovinu kupců před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Tohle by mělo být pro českou automobilku velmi bolestivé, nejsme si ale jisti, zda ji to vůbec ještě trápí. Nad racionálně orientovanými auty udělala kříž a teď zřejmě s potěšením sleduje následky svých rozhodnutí.

Už v průběhu loňského roku bylo zřejmé, že Škoda Octavia míří v Evropě k jednomu z nejhorších prodejních výsledků ve své historii. Je to svým způsobem fascinující, neboť tehdy nešlo o návrat o pár let zpět, ale o dekády zpět do dob, kdy škodovka neznamenala ve srovnání s dneškem prakticky nic. Pořád ještě bojovala o srdce zákazníků, kteří ji ani neznali, popř. ji dávno zavrhli poté, co si při tlačení modelu 120 nechali zadním sklem ohřívat ruku. Tuhle fázi dávno překonala, má respekt, má moderní modely, má svou tvář, úroveň, specifické místo na trhu. Anebo to všechno jen měla?

Máme-li soudit čistě podle loňských prodejních výsledků, pak spíše měla. Řečeno slovy „klasika” spáchala ten nejhorší hřích, když zanevřela na základní stavební kámen svých úspěchů, tedy nabízení aut s vysokou hodnotou za peníze, modely tohoto ražení do značné míry přestala inovovat a přesto je dokola drasticky zdražuje. Co v takovém případě očekávat? Místo plánu prodávat 2 miliony aut za rok v roce 2025 je tu spíše doufání, jakási vize prodávat 1 milion aut za rok o 5 let později. Co k tomu dodat?

Mohl se ještě stát zázrak, Octavia mohla v posledních měsících roku „zabejčit” a své výsledky napravit. Do jisté míry se to stalo, ale ne do takové, aby se z naprosté tragédie stalo něco více než tragédie. Před sebou tak máme definitivní, nezávislá čísla o prodejích (stále ještě) bestselleru Škody za loňský rok v Evropě od JATO Dynamics a vidíme smutnou cifru: 112 263 aut.

Nezní to jako úplně málo, ale musíme se vrátit do roku 2003, abychom narazili na horší. Takhle nízko se pohybovaly jen a pouze prodeje Octavie úplně první novodobé generace, která více než co jiného prováděla jakýsi průzkum bojem. Ještě smutnější zrcadlo ale nastavují tomuto výsledku čísla z předchozích let. Ještě v roce 2019 si v Evropě koupilo Octavii 218 439 lidí, teď jsme skoro na polovině. Za 3 roky. A nejhorším výsledku za hodně dlouho, konkrétně skoro za 2 dekády. Tomu se říká propad.

Ale divme se tomu, když se podíváme do aktuálního ceníku vozu pro český trh a vidíme základní cifru 619 900 Kč. Sice už ne s podivným litrovým tříválcem pod kapotou, ale pořád v nijak ohromující specifikaci s minimální výbavou. A velmi drahé jsou i jakékoli vyšší specifikace, například verze RS je o 440 tisíc Kč dražší než totéž provedení ve třetí generaci Octavie, i když šlo ve své podstatě o úplně to samé auto.

Byli bychom rádi, kdyby toto fiasko alespoň zazvonilo pár zvonečky v Mladé Boleslavi a obrátilo kormidlo směřování automobilky jiným směrem. Ale pochybujeme o tom, že se něco takového stane. Škoda se otevřeně hlásí k tomu, že obecně žádaná auta jako Octavie nechá leda dožít a dostane z nich maximum peněz na investice do obecně nežádané elektromobily za ještě vyšší ceny. Takže je vlastně přesně tam, kde chtěla být. Může tohle dopadnout jakkoli dobře? Jsme k tomu velmi skeptičtí, ale zázraky se pořád dít mohou.

Škoda Octavia IV pořád má čím zaujmout, při svých cenách je ale odsouzena k nezdaru. Její loňské prodejní výsledky nelze označit jinak než slovem fiasko. A nejsmutnější je, přesně takovému stavu jde škodovka zcela vědomě naproti. Foto: Škoda Auto

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler

