Korea musí už teď zachraňovat automobilový průmysl, ČR brzy čeká totéž | Petr Prokopec

Omezení mající zabránit šíření nového koronaviru trvají jen pár týdnů a pro laika se mohou zdát ze strany průmyslu snadno překonatelná. Realita je ale úplně jiná, jsme zřejmě na prahu největšího ekonomického poklesu dějin.

Na první pohled se může zdát, že nás koronavirus až tak příliš neohrožuje. Ano, je pravdou, že bez roušky aktuálně nemůžeme opustit byt, a dostat se za hranice je pomalu stejně náročné jako za komunismu. Ovšem na straně druhé jsou regály až na droždí stále plné, do práce se ve většině případů chodí, a pokud je to nutné, příbuzenstvo taktéž navštívit můžete. Jinými slovy tu máme jen jistá omezení, ovšem nezdá se, že by šlo o kolaps, o němž se soustavně mluví.

Jak ale již asi tušíte, toto zdání skutečně klame a je třeba se připravit na pokles ekonomiky, který svět zřejmě ještě nepoznal. Je to smutné, ale jak řekl včera Bill Gates, nemáme na výběr - ekonomiku časem spravíme, životy lidí, kteří by mohli umřít kvůli laxní reakci na šíření nového koronaviru už by nikdo zpět nevrátil. Automobilový pak bude jedním z těch nejvíce zasažených.

Pro Českou republiku, kde výroba aut představuje jeden z nejvýznamnějších pilířů ekonomiky, jsou to hodně zlé zprávy. Momentálně stojí jak Škoda, tak Hyundai i TPCA Toyota Peugeot Citroën. S nimi stojí i jejich dodavatelé a je vskutku otázkou, kdy se celý řetězec znovu rozpohybuje. Nejde tu ale jen o to, problémů je mnohem víc. Veškerá omezení roztočí negativní spirálu, která nemusí být brát konce - už jen omezení turistiky zničí podnikání spousty firem, které si nekoupí spoustu věcí, propustí spoustu lidí, kteří opět nebudou mít peněz na rozdávání, natož pak na koupi auta. Kam až následky dojdou, v tuto chvíli zřejmě nelze zcela domyslet.

Není tedy divu, že se do dění zapojují vlády, a to přesto, že problémy zatím trvají vlastně jen pár týdnů. Jako první ohlásila své kroky vláda Jižní Koreje, neboť v automobilové branži tam dle oficiálních statistik pracuje 12 procent lidí. Vedení země proto rozhodlo, že uspíší celní procedury, místním automobilkám poskytne leteckou dopravu komponentů a nezbytné finanční prostředky pro překlenutí krizového období.

„Je čas připravit se na šokující pokles globální poptávky a problémy se zásobováním Evropy,“ uvedl korejský ministr průmyslu Sung Yoon-mo. A dodal, že ve chvílích, jako je tato, kdy na jedné straně dochází k poklesu poptávky a na straně druhé k problémům s výrobou, je stěžejní zajistit přežití firem. S jakými konkrétními sumami však mohou automobilky jako Hyundai, Kia či SsangYong počítat, prozatím nebylo upřesněno.

Je přitom třeba dodat, že podobenství Česka a Jižní Koreje nekoresponduje pouze v rámci závislosti ekonomiky na automobilovém segmentu, ale rovněž na exportu. Je tedy víceméně jisté, že stejné problémy, jaké se řeší na druhém konci světa, budeme mít zakrátko také u nás. „Momentálně je jasné, že pokles vývozu aut a automobilových komponentů je nevyhnutelný, neboť se zavírají továrny i showroomy,“ potvrdil danou skutečnost Sung, a dodal, že Korejci mají zásoby jen na zhruba dva měsíce.

Ač se tedy zdá, že koronavirus českou ekonomiku zatím nezasáhl, realitou je pravý opak. Jen důsledky uvidíme s jistým zpožděním, jako se nyní projevují v Koreji, která byla epidemii vystavena o poznání dříve než Česko. Vůči nám ovšem podstatně více testuje, má tedy lepší povědomí o výskytu choroby ještě dříve, než se projeví, a tak má šanci se rychleji zotavit. U nás se střílí do prázdna - o to déle mohou obecná omezení trvat a o to déle může být řešení jejich následků nákladnější.

Korejská vláda již oznámila, že kvůli koronaviru napumpuje do domácího automobilového průmyslu nemalé finance. Zdá se to předčasné, ale není

