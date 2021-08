Korejci zkouší znovu vynalézt kolo, ukázali bizarní nový volič automatu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Genesis

Je něco špatného na léta ověřených věcech, které možná nikoho nenadchnou, ale také nikoho neurazí a prostě fungují? Podle nás ne, někteří výrobci aut ale zjevně smýšlí jinak, podle nás ke škodě věci.

Možná si ještě vzpomenete na kauzu, v jejímž rámci čelil koncern FCA (dnes součást Stellantisu) kritice za zbytečně komplikovaný a neintuitivní volič automatu v Jeepu Grand Cherokee a dalších modelech. Nápad, že se bude volič vždycky vracet zpátky do původní polohy, měl i jednu slavnou oběť a s nadšením se skutečně nesetkal. Bylo tomu tak skoro pokaždé, kdy se někdo snažil nutit zákazníkům komplikovaná řešení neexistujícího problému, přesto v tom automobilky dál pokračují.

Tentokrát přichází se svou trochou do mlýna Korejci, jmenovitě Genesis, tedy luxusní odnož Hyundai. Novince říká Crystal Sphere a nejde o žádný koncept. Tuto věc rovnou posílá do výroby s modelem GV60, elektrickým kompaktním SUV, které je v podstatě překarosovaným Hyundai Inoiq 5. Je to už proto nepříliš zajímavé auto, něco jako když Siemens a Bosch dělají dvě stejné pračky v trochu odlišném balení, možná proto se snaží zaujmout něčím jiným.

Pokud jde o pozornost jako takovou, boduje, zda v dobrém? No posuďte sami. I když elektrické modely nutně nepotřebují více převodových stupňů, převodovky mají a stejně tak mají jízdní režimy - můžete jet dopředu, dozadu, normálně, sportovně, s větší rekuperací... I to je třeba někde zvolit a Genesis vše ukryl do skoro doslova křišťálové koule. Není to taková křišťálová koule, jako mají Tesly, které se snaží vytušit, kam pojedete později, ale skutečná koule, která svítí a za normálních okolností na ní není nic.

Když ovšem usednete do vozu, ze zdroje ambientního osvětlení se otočením o 180° stane kovový otočný volič klasických režimů P, R, N a D nebo jízdních módů. Na předvádění se před zbytkem posádky to asi bude dobré, užitek v tom ale nevidíme. Samy otočné voliče automatů jsou kontroverzní, tady navíc funguje tak, že se nejprve musí otočit směrem k vám, abyste vůbec mohli něco zvolit. Tušíme, že Genesis do auta instaluje nějaký alternativní způsob volby pro případ, kdy koule přestane přestane spolupracovat, ale přesto se musíme ptát: Proč?

Úzkostlivé držení se mantry „co není rozbité, nespravuj” sice znamená omezení inovací, ale zrovna volič automatu inovovat prostě nepotřebuje. Místo „Crystal Sphere”, nás v tomto případě napadá „Crystal Stupidity”, křišťálově čistá hloupost. Pokud Korejci chtěli odlišit Genesis od Hyundai, měli začít trochu jinde.

Nové Genesis GV60 vypadá kontroverzně i zvenčí, to největší překvapení ale skrývá v místě voliče automatu. Foto: Genesis



Ukázat vám jej můžeme i ve tmě, tady ještě trochu jiné, patrně vývojově starší podobě. Smysl v otočné zářící kouli sloužící pro volbu jízdních režimů nevidíme. Foto: Genesis

Zdroj: Genesis

Petr Miler