Korejci chtějí dál nabízet nová levná auta, prý to nezabalí ani s jedním z nejdostupnějších modelů

/ Foto: Hyundai

V poslední době slýcháme od stále většího množství automobilek, že levné modely v Evropě rozumně nabízet prostě nepůjde, a tak jeden po druhém zmizí z nabídky. Hyundai jim zůstává oddané, je ale otázkou, jak se jejich snaha potká s realitou.

Nedávno faceliftované Hyundai i10 je aktuálně nejlevnějším novým vozem na českém trhu. Za 3,67metrový kombík totiž dáte jen 269 990 Kč, tedy ještě o třicet tisíc korun méně než za Dacii Sandero. Ta je sice větším vozem, proti ní ovšem Korejci mohou nasadit model i20. Ten vás pro změnu vyjde na 309 990 Kč, je tak dražší než rumunský hatchback. Ovšem pouze o fous. Vše je navíc vykompenzováno pod kapotou, neboť Sandero pohání litrový tříválec a 65 koní, zatímco v případě Korejce můžete počítat s jedna-dvojkou a 84 koňmi.

Pokud tedy dnes chcete smysluplné auto, které vás nezruinuje, v podstatě nemáte jinou možnost než zamířit ke Korejcům. Příliš drahou se totiž pro Čechy stala i Škoda, neboť Fabia je k mání od 369 900 Kč. Stačí nicméně přihodit 20 tisíc korun a rázem můžete počítat s o třídu vyšším Hyundai i30, které je o nějakých 30 centimetrů delší. Znovu pak navíc vytahuje trumfy pod kapotou, neboť již základ dostal do vínku jedna-pětku a 109 koní. Škodu však stejně jako Dacii pohání tříválec, jen 80koňový.

Můžeme nicméně s touto nabídkou jako s jednou z mála jistot počítat i do budoucna? To je otázka nikoli za milion či miliardu, ale rovnou za bilion nebo trilion. Evropská unie totiž rozhodla, že v roce 2035 musí být emise aut sníženy o 100 procent ve srovnání s rokem 2019. Fakticky to znamená konec spalovacích aut, třebaže ve hře je stále více syntetické palivo a tedy jejich zachování. Ať vše ale dopadne jakkoli, nesmíme zapomínat na normu Euro 7, která má začít platit v roce 2025.

Právě toto nařízení dělá výrobcům větší potíže než nucený přechod na elektromobilitu, na který je ještě relativně dost času a jenž se ani nemusí odehrát. EU totiž přišla s návrhem, který si žádá enormní investice a v podstatě není ani realizovatelný, alespoň ne v tak krátkém časovém horizontu. Škoda tak ostatně již oznámila, že pokud by norma prošla v současném znění, Fabia, Scala a Kamiq skončí. Nejlevnějším vozem značky by tak byla Octavia dnes za 619 900 Kč, v tu chvíli ale patrně ještě citelně dražší.

Korejci nicméně věří, že obstát dokážou i v této zkoušce. Šéf evropské divize značky Michael Cole totiž uvedl, že Hyundai počítá i s dalšími generacemi zmiňovaného tria (i10, i20, i30) a jejich prodejem v Evropě. Pochopitelně, nic nikdy není vytesáno do kamene, zvlášť dokud nebude návrh Euro 7 finalizován. Však výrobci dnes vlastně ani nevědí, kam až budou moci zajít a co všechno jim ještě bude povoleno.

„V současné době pracujeme na dlouhodobé strategii zaměřené na modely pod SUV Kona. Zatím jsou i10, i20 a i30 stále součástí našeho plánu, dokonce i v rámci příštích generací. Aktuálně vám ale nedokážu upřesnit, jak přesně budou tyto modelové rodiny vypadat,“ uvedl Cole. Dodal přitom, že značka nehodlá přijít o jediného zákazníka. To ovšem prý znamená, že také u těchto hatchbacků bude třeba vzít v potaz elektrifikaci. S tou by pak zřejmě byl spojen i jiný obchodní model.

Korejci totiž zjevně nepočítají s tím, že by bateriový pohon měl být do budoucna levnější. Daná auta proto hodlají širšímu množství lidí zpřístupnit s pomocí programů měsíčních splátek a předplatného. Vůbec by nás přitom nepřekvapilo, kdyby jen oprášili někdejší strategii Francouzů, kteří třeba Renault Zoe prodávali bez baterií. Ty měli zákazníci jen pronajaté, za což platili měsíční poplatek. Podobně by tomu mohlo být u Korejců, kdy předplatné by odemklo třeba vyšší dojezd.

Jak vše dopadne ve skutečnosti, to se teprve musíme nechat překvapit. Je ale přinejmenším sympatické, že alespoň pro jednu automobilku (respektive tři, pokud kromě Kie započítáme ještě Genesis) zůstávají nadále na prvním místě zákazníci. To se Korejcům může jen vyplatit, zakrátko tak s Toyotu nemusí o automobilový trůn soupeřit koncern Volkswagen, nýbrž právě oni.

Nejmenší korejský hatchback i10 nedávno prošel faceliftem, minimálně tři roky tedy ještě v nabídce vydrží. Dle šéfa evropské divize značky ale má dorazit i příští generace. Foto: Hyundai



Podobně je tomu i u modelu i20... Foto: Hyundai



...a i30. Foto: Hyundai

